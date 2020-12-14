Вулкан Етна прокинувся на Сицилії. ВIДЕО

Найбільший діючий вулкан Європи Етна вивергає попіл на Сицилії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Євроньюс".

Виверження почалося увечері в неділю. Йому передував землетрус магнітудою 2,7 бала за шкалою Ріхтера.

З вулкана викидалися гігантські стометрові фонтани лави.

Щільний шлейф попелу піднявся на висоту приблизно в 5 км.

Вулканічний попіл вкрив автомобілі, балкони, вулиці і тротуари в Катанії. Але в цілому виверження вулкана не являло небезпеки для місцевих жителів.

Вранці активність вулкана зменшилася. Аеропорт Катанії працював у звичайному режимі.

Етна - один з найвищих (3329 метрів) діючих вулканів Європи.

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