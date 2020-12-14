Вулкан Етна прокинувся на Сицилії. ВIДЕО
Найбільший діючий вулкан Європи Етна вивергає попіл на Сицилії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Євроньюс".
Виверження почалося увечері в неділю. Йому передував землетрус магнітудою 2,7 бала за шкалою Ріхтера.
З вулкана викидалися гігантські стометрові фонтани лави.
Щільний шлейф попелу піднявся на висоту приблизно в 5 км.
Вулканічний попіл вкрив автомобілі, балкони, вулиці і тротуари в Катанії. Але в цілому виверження вулкана не являло небезпеки для місцевих жителів.
Вранці активність вулкана зменшилася. Аеропорт Катанії працював у звичайному режимі.
Етна - один з найвищих (3329 метрів) діючих вулканів Європи.
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Если прилетят марсиане, я даже не удивлюсь.
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Среда - рабочий день
Четверг - отдых после рабочего дня
ПЯТНИЦА - подготовка к выходным
Суббота и Воскресенье - Выходной
- Вопросы есть?
-Да! А когда эта ерунда по средам кончится.
Но самое интересное это посмотреть извержение на Санторини...он кстати действующий и из под груд камней до сих пор идет дым...а кратер 1.5 км