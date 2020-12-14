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Вулкан Етна прокинувся на Сицилії. ВIДЕО

Найбільший діючий вулкан Європи Етна вивергає попіл на Сицилії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Євроньюс".

Виверження почалося увечері в неділю. Йому передував землетрус магнітудою 2,7 бала за шкалою Ріхтера.

З вулкана викидалися гігантські стометрові фонтани лави.

Щільний шлейф попелу піднявся на висоту приблизно в 5 км.

Вулканічний попіл вкрив автомобілі, балкони, вулиці і тротуари в Катанії. Але в цілому виверження вулкана не являло небезпеки для місцевих жителів.

Вранці активність вулкана зменшилася. Аеропорт Катанії працював у звичайному режимі.

Етна - один з найвищих (3329 метрів) діючих вулканів Європи.

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Автор: 

вулкан (12) Італія (1574)


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Топ коментарі
+20
Вулкан Етна прокинувся на Сицилії - Цензор.НЕТ 7369
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14.12.2020 15:50
+18
Не прилетят, человечество еще не готово к встрече с внеземными цивилизациями пока на планете существуют кацапы
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14.12.2020 15:45
+10
во год... индейцы майя лохи со своим 2012
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14.12.2020 15:41
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Даже вулкан задолбался смотреть на весь этот бардак !
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14.12.2020 15:41 Відповісти
во год... индейцы майя лохи со своим 2012
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14.12.2020 15:41 Відповісти
а следующий вообще очко
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14.12.2020 15:43 Відповісти
Вулкан Етна прокинувся на Сицилії - Цензор.НЕТ 7369
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14.12.2020 15:50 Відповісти
Та ладно, та Етна так щороку дим пускає...
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14.12.2020 15:43 Відповісти
при переводе напутали малость... мабуть - 2021...
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14.12.2020 15:44 Відповісти
Год сплошных катаклизмов.
Если прилетят марсиане, я даже не удивлюсь.
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14.12.2020 15:44 Відповісти
Не прилетят, человечество еще не готово к встрече с внеземными цивилизациями пока на планете существуют кацапы
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14.12.2020 15:45 Відповісти
прилетит. метеорит мать его.
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14.12.2020 15:46 Відповісти
у нас главное, шобы вулкан зеля варежку не раскрывал, а то опять какой-нибудь вирус туда залетит или мендель
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14.12.2020 15:48 Відповісти
То "прилетела гиперзвуковая ракета с непредсказуемой траекторией - во устрашение пиндосов..."
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14.12.2020 15:49 Відповісти
У Голубовской извержение сильнее.
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14.12.2020 15:51 Відповісти
ишак оманский часом не обедал в итальянском ресторане?
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14.12.2020 15:52 Відповісти
Вишенка на торте
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14.12.2020 16:01 Відповісти
Фотка похожа на спящую огненную жабу.
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14.12.2020 16:21 Відповісти
Ну вот. Сегодня затмение-полнолуние, метиоритотопад! А еще вулкан вот этот. Мало нам зели...
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14.12.2020 16:50 Відповісти
Коротко о расписании ЗЕ команды.

Понедельник - отходняк после выходных
Вторник - подготовка к рабочему дню
Среда - рабочий день
Четверг - отдых после рабочего дня
ПЯТНИЦА - подготовка к выходным
Суббота и Воскресенье - Выходной
- Вопросы есть?
-Да! А когда эта ерунда по средам кончится.
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14.12.2020 22:10 Відповісти
Вулкан не газовый неинтересно....а вот Везувий даже очень интересно....
Но самое интересное это посмотреть извержение на Санторини...он кстати действующий и из под груд камней до сих пор идет дым...а кратер 1.5 км
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14.12.2020 22:22 Відповісти
Вулкан Етна прокинувся на Сицилії - Цензор.НЕТ 2083
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14.12.2020 22:33 Відповісти
 
 