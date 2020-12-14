РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12257 посетителей онлайн
Новости
2 707 27
гололедица (113) Киев (24763) травма (570)

Гололед на тротуарах: за выходные травмировались более 1,3 тыс. киевлян, - КГГА

Гололед на тротуарах: за выходные травмировались более 1,3 тыс. киевлян, - КГГА

В течение минувших выходных из-за гололеда, образовавшегося на дорогах и тротуарах Киева, травмировались 1369 человек.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"12 декабря от гололеда травмировались 947 (832 взрослых, 115 детей), переохлаждение - 2. 13 декабря - гололед 422 (375 взрослых, 47 детей), переохлаждение - 1", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тротуары - сплошной каток. Более тысячи обращений в травмпункты, - Кличко грозит кадровыми выводами из-за некачественной уборки Киева

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что за несвоевременную уборку последствий непогоды в Киеве составлено 150 протоколов.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Гололед на тротуарах: за выходные травмировались более 1,3 тыс. киевлян, - КГГА - Цензор.НЕТ 1102
показать весь комментарий
14.12.2020 11:34
+4
главное, что рейтинг педалика не падает, а вы там падайте сколько хотите...
показать весь комментарий
14.12.2020 12:04
+3
сегодня вместо коммунальщиков ходит полиция и выписывает штрафы за неубранный и не посыпанный лед, классика а потом педалик будет говорить что у него все хорошо
показать весь комментарий
14.12.2020 11:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пьяный никогда не получит Ушибов и переломов, - Значит были все Трезвые. Просто необходимо научит падать как Пьяный .
показать весь комментарий
14.12.2020 11:33 Ответить
Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА - Цензор.НЕТ 8108
показать весь комментарий
14.12.2020 11:47 Ответить
Гололед на тротуарах: за выходные травмировались более 1,3 тыс. киевлян, - КГГА - Цензор.НЕТ 1102
показать весь комментарий
14.12.2020 11:34 Ответить
сегодня вместо коммунальщиков ходит полиция и выписывает штрафы за неубранный и не посыпанный лед, классика а потом педалик будет говорить что у него все хорошо
показать весь комментарий
14.12.2020 11:39 Ответить
А Белоруси эту проблему нараз решили ...

Просто красят лёд и голодёд в цвета национального флага и тут же приезжает ОМОН с коммунальщиками !!!

Може стоит подумать киянам и нарисовать на этом гололёде потрет "пианиста Вофы" ввиде ЗЕлёной плесени ?!
показать весь комментарий
14.12.2020 11:40 Ответить
Вийшов на вулицю - хруст добрячий стоїть! Сракопад звичайний, хоч і у Харкові....тримайтеся кияни в нас таке саме тільки помножене безвідповідальністю та відсутністю влади - фото кернеса не дуже комунальників лякає!
показать весь комментарий
14.12.2020 11:40 Ответить
Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА - Цензор.НЕТ 161
показать весь комментарий
14.12.2020 11:42 Ответить
А у нас легка мряка. Тіматурка😎+5. Ви там дєржітєсь, єслі що.
показать весь комментарий
14.12.2020 11:47 Ответить
Небесная канцелярия в уходящий Високосный год много бед натворила...а я вас предупреждал летом прошлого года...идет год 2020...будет очень тяжелым и непредсказуемым... не верили....правда про Короновирус я тогда не говорил
показать весь комментарий
14.12.2020 11:48 Ответить
Каток - так каток!
Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА - Цензор.НЕТ 6944
показать весь комментарий
14.12.2020 11:49 Ответить
Можливо замість статистичні данні збирати почистити двори та тротуари? Не ну звичайно легше папірці перекладати та рахувати травмованих.
показать весь комментарий
14.12.2020 11:58 Ответить
А може й громадяни, замість робити невдоволене рило, могли б і самі вийти на вулиці, і по займатися безкоштовним фітнесом з прибирання вулиць?
показать весь комментарий
14.12.2020 12:32 Ответить
Звичайно, ще й у моргах можуть санітарами попрацювати або у операційних хірургами "на общественних началах"... В нас же налоги не збирають на "вот єто вот все".
показать весь комментарий
14.12.2020 13:20 Ответить
А в селах, такі само податки теж збирають, але люди свої подвір"я чомусь чистять самі!?
показать весь комментарий
14.12.2020 16:00 Ответить
А може не треба шастать у вихідні?
показать весь комментарий
14.12.2020 16:45 Ответить
Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА - Цензор.НЕТ 4195
показать весь комментарий
14.12.2020 11:58 Ответить
Моя жена лет 15 назад упала на ровном месте идя с рынка летом и сломала руку.Бог все видел и не спас от травмы и перелома....,ибо все под Богом ходим...
показать весь комментарий
14.12.2020 12:02 Ответить
"Бог все видел"...
Шо пива тебе не купила?
показать весь комментарий
14.12.2020 12:27 Ответить
От владу критикувать всі герої, руки-ноги ламать, а потім оплачувать лікування по 15-20 тис.грн., аж спішать один поперед одного, а щоб купить льодоступи і одівати їх в голольод, причому коштують вони в районі 500 гривень на це грошей немає!!!
Ну тоді платіть за лікування 20 тис.гривень!!!
показать весь комментарий
14.12.2020 12:04 Ответить
Якщо прості громадяни почнуть купувати льодоступи, альпіністи почнуть падати і ламати не тільки руки й ноги...
показать весь комментарий
14.12.2020 12:27 Ответить
главное, что рейтинг педалика не падает, а вы там падайте сколько хотите...
показать весь комментарий
14.12.2020 12:04 Ответить
Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА - Цензор.НЕТ 9656
показать весь комментарий
14.12.2020 12:41 Ответить
супер! я в тому ж числі, нині нога в гіпсі, шановні друзі, щоб розповізти про травмпункт, потрібно написати мінімцм 10 аркушів А4!
показать весь комментарий
14.12.2020 15:32 Ответить
І куди ж ти у вихідні біг по нагальній потребі? На мітинг за зе?
показать весь комментарий
14.12.2020 16:48 Ответить
не ти а Ви! Не в вихідні, а в пятницю, коли пішов дощ та замерло все. А ти йди на *** разом з зе!
показать весь комментарий
14.12.2020 20:59 Ответить
Бидло на ви не називають
показать весь комментарий
15.12.2020 13:19 Ответить
 
 