Гололед на тротуарах: за выходные травмировались более 1,3 тыс. киевлян, - КГГА
В течение минувших выходных из-за гололеда, образовавшегося на дорогах и тротуарах Киева, травмировались 1369 человек.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"12 декабря от гололеда травмировались 947 (832 взрослых, 115 детей), переохлаждение - 2. 13 декабря - гололед 422 (375 взрослых, 47 детей), переохлаждение - 1", - рассказала она.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что за несвоевременную уборку последствий непогоды в Киеве составлено 150 протоколов.
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+19 саша паламарчук
показать весь комментарий14.12.2020 11:34
+4 Igor Kalyuzhny
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показать весь комментарий14.12.2020 11:39
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Просто красят лёд и голодёд в цвета национального флага и тут же приезжает ОМОН с коммунальщиками !!!
Може стоит подумать киянам и нарисовать на этом гололёде потрет "пианиста Вофы" ввиде ЗЕлёной плесени ?!
Шо пива тебе не купила?
Ну тоді платіть за лікування 20 тис.гривень!!!