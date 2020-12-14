Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА
Протягом минулих вихідних через ожеледицю, що утворилася на дорогах і тротуарах Києва, травмувалися 1 369 осіб.
Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"12 грудня від ожеледиці травмувалися 947 (832 дорослих, 115 дітей), переохолодження - 2. 13 грудня - ожеледиця 422 (375 дорослих, 47 дітей), переохолодження - 1", - розповіла вона.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що за несвоєчасне прибирання наслідків негоди в Києві складено 150 протоколів.
Топ коментарі
+19 саша паламарчук
показати весь коментар14.12.2020 11:34
+4 Igor Kalyuzhny
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+3 шурец
показати весь коментар14.12.2020 11:39
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Просто красят лёд и голодёд в цвета национального флага и тут же приезжает ОМОН с коммунальщиками !!!
Може стоит подумать киянам и нарисовать на этом гололёде потрет "пианиста Вофы" ввиде ЗЕлёной плесени ?!
Шо пива тебе не купила?
Ну тоді платіть за лікування 20 тис.гривень!!!