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ожеледиця (83) Київ (19120) травма (356)

Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА

Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА

Протягом минулих вихідних через ожеледицю, що утворилася на дорогах і тротуарах Києва, травмувалися 1 369 осіб.

Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"12 грудня від ожеледиці травмувалися 947 (832 дорослих, 115 дітей), переохолодження - 2. 13 грудня - ожеледиця 422 (375 дорослих, 47 дітей), переохолодження - 1", - розповіла вона.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що за несвоєчасне прибирання наслідків негоди в Києві складено 150 протоколів.

Також читайте: Негода в Києві: місто скуте заторами. КАРТА

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Топ коментарі
+19
Гололед на тротуарах: за выходные травмировались более 1,3 тыс. киевлян, - КГГА - Цензор.НЕТ 1102
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14.12.2020 11:34
+4
главное, что рейтинг педалика не падает, а вы там падайте сколько хотите...
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14.12.2020 12:04
+3
сегодня вместо коммунальщиков ходит полиция и выписывает штрафы за неубранный и не посыпанный лед, классика а потом педалик будет говорить что у него все хорошо
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14.12.2020 11:39
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Пьяный никогда не получит Ушибов и переломов, - Значит были все Трезвые. Просто необходимо научит падать как Пьяный .
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14.12.2020 11:33 Відповісти
Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА - Цензор.НЕТ 8108
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14.12.2020 11:47 Відповісти
Гололед на тротуарах: за выходные травмировались более 1,3 тыс. киевлян, - КГГА - Цензор.НЕТ 1102
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14.12.2020 11:34 Відповісти
сегодня вместо коммунальщиков ходит полиция и выписывает штрафы за неубранный и не посыпанный лед, классика а потом педалик будет говорить что у него все хорошо
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14.12.2020 11:39 Відповісти
А Белоруси эту проблему нараз решили ...

Просто красят лёд и голодёд в цвета национального флага и тут же приезжает ОМОН с коммунальщиками !!!

Може стоит подумать киянам и нарисовать на этом гололёде потрет "пианиста Вофы" ввиде ЗЕлёной плесени ?!
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14.12.2020 11:40 Відповісти
Вийшов на вулицю - хруст добрячий стоїть! Сракопад звичайний, хоч і у Харкові....тримайтеся кияни в нас таке саме тільки помножене безвідповідальністю та відсутністю влади - фото кернеса не дуже комунальників лякає!
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14.12.2020 11:40 Відповісти
Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА - Цензор.НЕТ 161
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14.12.2020 11:42 Відповісти
А у нас легка мряка. Тіматурка😎+5. Ви там дєржітєсь, єслі що.
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14.12.2020 11:47 Відповісти
Небесная канцелярия в уходящий Високосный год много бед натворила...а я вас предупреждал летом прошлого года...идет год 2020...будет очень тяжелым и непредсказуемым... не верили....правда про Короновирус я тогда не говорил
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14.12.2020 11:48 Відповісти
Каток - так каток!
Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА - Цензор.НЕТ 6944
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14.12.2020 11:49 Відповісти
Можливо замість статистичні данні збирати почистити двори та тротуари? Не ну звичайно легше папірці перекладати та рахувати травмованих.
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14.12.2020 11:58 Відповісти
А може й громадяни, замість робити невдоволене рило, могли б і самі вийти на вулиці, і по займатися безкоштовним фітнесом з прибирання вулиць?
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14.12.2020 12:32 Відповісти
Звичайно, ще й у моргах можуть санітарами попрацювати або у операційних хірургами "на общественних началах"... В нас же налоги не збирають на "вот єто вот все".
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14.12.2020 13:20 Відповісти
А в селах, такі само податки теж збирають, але люди свої подвір"я чомусь чистять самі!?
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14.12.2020 16:00 Відповісти
А може не треба шастать у вихідні?
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14.12.2020 16:45 Відповісти
Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА - Цензор.НЕТ 4195
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14.12.2020 11:58 Відповісти
Моя жена лет 15 назад упала на ровном месте идя с рынка летом и сломала руку.Бог все видел и не спас от травмы и перелома....,ибо все под Богом ходим...
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14.12.2020 12:02 Відповісти
"Бог все видел"...
Шо пива тебе не купила?
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14.12.2020 12:27 Відповісти
От владу критикувать всі герої, руки-ноги ламать, а потім оплачувать лікування по 15-20 тис.грн., аж спішать один поперед одного, а щоб купить льодоступи і одівати їх в голольод, причому коштують вони в районі 500 гривень на це грошей немає!!!
Ну тоді платіть за лікування 20 тис.гривень!!!
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14.12.2020 12:04 Відповісти
Якщо прості громадяни почнуть купувати льодоступи, альпіністи почнуть падати і ламати не тільки руки й ноги...
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14.12.2020 12:27 Відповісти
главное, что рейтинг педалика не падает, а вы там падайте сколько хотите...
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14.12.2020 12:04 Відповісти
Ожеледиця на тротуарах: за вихідні травмувалися понад 1,3 тис. киян, - КМДА - Цензор.НЕТ 9656
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14.12.2020 12:41 Відповісти
супер! я в тому ж числі, нині нога в гіпсі, шановні друзі, щоб розповізти про травмпункт, потрібно написати мінімцм 10 аркушів А4!
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14.12.2020 15:32 Відповісти
І куди ж ти у вихідні біг по нагальній потребі? На мітинг за зе?
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14.12.2020 16:48 Відповісти
не ти а Ви! Не в вихідні, а в пятницю, коли пішов дощ та замерло все. А ти йди на *** разом з зе!
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14.12.2020 20:59 Відповісти
Бидло на ви не називають
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15.12.2020 13:19 Відповісти
 
 