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Рада сегодня рассмотрит отставку одного из министров, - Разумков. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовскогои Министра по делам ветеранов Украины Сергея Бессараба. В среду ожидается голосование в парламенте за отставку одного из них.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом председатель Верховной Рады заявил в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Разумков отметил, что в Верховную Раду поступили заявления об увольнении от двух министров, об этом он объявил на пленарном заседании во вторник и дал поручение комитетам рассмотреть вопрос об отставке членов правительства.

По его словам, Верховная Рада планирует рассмотреть отставку министров на пленарных заседаниях в среду и четверг.

"Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другой - возможно, завтра ", - сообщил Разумков.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на вечер 15 декабря запланировано заседание фракции партии "Слуга народа", на котором президент Зеленский представит депутатам кандидатов на должности глав министерства по делам ветеранов, министерства образования и министерства энергетики.

ВР (29261) Кабмин (14030) отставка (3158) Министерство по делам ветеранов (232) Разумков Дмитрий (1521) Бессараб Сергей (8) Абрамовский Роман (50)


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менять валета бубей на валета червей це дуже грандиозно, тока как всегда дама бубен украла бульон, а котлеты стащил валет
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16.12.2020 09:57 Ответить
В першу чергу потрібно змінити прем'єр-міністра та міністра МОЗ, міністра оборони, міністра МВС та МЗС.
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16.12.2020 10:21 Ответить
Неужели Авакова?
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16.12.2020 12:48 Ответить
 
 