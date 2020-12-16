Рада сегодня рассмотрит отставку одного из министров, - Разумков. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовскогои Министра по делам ветеранов Украины Сергея Бессараба. В среду ожидается голосование в парламенте за отставку одного из них.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом председатель Верховной Рады заявил в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Разумков отметил, что в Верховную Раду поступили заявления об увольнении от двух министров, об этом он объявил на пленарном заседании во вторник и дал поручение комитетам рассмотреть вопрос об отставке членов правительства.

По его словам, Верховная Рада планирует рассмотреть отставку министров на пленарных заседаниях в среду и четверг.

"Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другой - возможно, завтра ", - сообщил Разумков.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на вечер 15 декабря запланировано заседание фракции партии "Слуга народа", на котором президент Зеленский представит депутатам кандидатов на должности глав министерства по делам ветеранов, министерства образования и министерства энергетики.