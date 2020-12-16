Рада сьогодні розгляне відставку одного з міністрів, - Разумков. ВIДЕО

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков доручив комітетам розглянути заяви про звільнення міністра охорони довкілля і природних ресурсів України Романа Абрамовського і міністра у справах ветеранів України Сергія Бесараба. У середу очікується голосування в парламенті за відставку одного з них.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, про це голова Верховної Ради заявив в ефірі програми "Сніданок" на телеканалі "1+1".

Разумков зазначив, що до Верховної Ради надійшли заяви про звільнення від двох міністрів, про це він оголосив на пленарному засіданні у вівторок і дав доручення комітетам розглянути питання про відставку членів уряду.

За його словами, Верховна Рада планує розглянути відставку міністрів на пленарних засіданнях в середу і четвер.

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"Я думаю, що одне з питань буде сьогодні розглядатися. Інше - можливо, завтра", - повідомив Разумков.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на вечір 15 грудня заплановане засідання фракції партії "Слуга народу", на якому президент Зеленський представить депутатам кандидатів на посади голів міністерства у справах ветеранів, міністерства освіти і міністерства енергетики.