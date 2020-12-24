Я работаю замглавы ОП. Меня никто не увольнял, - Татаров. ВИДЕО
Олег Татаров продолжает работать на посту замглавы ОП.
Об этом заявил замглавы ОП Олег Татаров, перед началом заседания Антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения, передает Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Сытник не может быть руководителем НАБУ, потому что есть решение суда, согласно которому он признан коррупционером. Внесен в реестр коррупционеров НАПК. Такое лицо должно было в первый же день написать заявление об отставке", - заявил Татаров.
"Я работаю заместителем главы ОП. Меня никто не увольнял. Было принято определенное решение, чтобы я не коммуницировал с правоохранительными органами, в частности, с Генеральной прокуратурой и НАБУ", - прокомментировал Татаров информацию о его отстранении.
Татаров акцентировал, что доказательства НАБУ против него являются якобы "фейком".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Вони хоча б колись не брешуть?
Тут інше "цікаво". Чи вони настільки тупі, що й збрехати не ладні, чи їм реально похрін, що їх брехня купи не тримається, чи настільки потекли дахом, що самі вірять у власну брехню
Лиш взавтра щиро висловись про це!