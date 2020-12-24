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Новости Видео Дело замглавы ОП Татарова
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Я работаю замглавы ОП. Меня никто не увольнял, - Татаров. ВИДЕО

Олег Татаров продолжает работать на посту замглавы ОП.

Об этом заявил замглавы ОП Олег Татаров, перед началом заседания Антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения, передает Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Сытник не может быть руководителем НАБУ, потому что есть решение суда, согласно которому он признан коррупционером. Внесен в реестр коррупционеров НАПК. Такое лицо должно было в первый же день написать заявление об отставке", - заявил Татаров.

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"Я работаю заместителем главы ОП. Меня никто не увольнял. Было принято определенное решение, чтобы я не коммуницировал с правоохранительными органами, в частности, с Генеральной прокуратурой и НАБУ", - прокомментировал Татаров информацию о его отстранении.

Татаров акцентировал, что доказательства НАБУ против него являются якобы "фейком".

Я работаю замглавы ОП. Меня никто не увольнял, - Татаров 01
Я работаю замглавы ОП. Меня никто не увольнял, - Татаров 02

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Антикоррупционный суд (1211) Офис Президента (1799) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+17
А Подоляк брехав, що Татарова відсторонений.
Вони хоча б колись не брешуть?
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24.12.2020 13:25
+15
демонстративно посцяв в очі всім
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24.12.2020 13:20
+12
Гребанные зебилоиды - это вам поцам насрали на голову. Ваш выбор, дибилы
Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв, - Татаров - Цензор.НЕТ 1546
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24.12.2020 13:26
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24.12.2020 13:20 Ответить
На ферму, кізяки кидать.
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24.12.2020 13:51 Ответить
демонстративно посцяв в очі всім
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24.12.2020 13:20 Ответить
Я работаю замглавы ОП. Меня никто не увольнял, - Татаров - Цензор.НЕТ 8856
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24.12.2020 13:21 Ответить
а зачем увольнять потом похоронвы мусора за счет государства а просто в бетоном закатать слабо!!??? мусорам смерть!!!!
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24.12.2020 13:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/56699 - Зелупа нихрена дилать не будет. Ждите зебилоиды с моря погоды
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24.12.2020 13:27 Ответить
Иди на нары,петух.
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24.12.2020 13:24 Ответить
"Хто ж єго посадіт: он жє памятнік!"(с)
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24.12.2020 13:24 Ответить
А Подоляк брехав, що Татарова відсторонений.
Вони хоча б колись не брешуть?
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24.12.2020 13:25 Ответить
Питання риторичне?
Тут інше "цікаво". Чи вони настільки тупі, що й збрехати не ладні, чи їм реально похрін, що їх брехня купи не тримається, чи настільки потекли дахом, що самі вірять у власну брехню
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24.12.2020 13:51 Ответить
Будь-який варіант огидний. Як і ті, хто продовжують вірити цій шоблі.
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24.12.2020 13:55 Ответить
Саме тому слово цікаво взяла в лапки.
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24.12.2020 13:59 Ответить
Гребанные зебилоиды - это вам поцам насрали на голову. Ваш выбор, дибилы
Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв, - Татаров - Цензор.НЕТ 1546
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24.12.2020 13:26 Ответить
Яка ж огидна харя!!!
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26.12.2020 14:07 Ответить
Вот дурачек. То что он работает и так понятно. Хотелось бы услышать, когда наш, прости господи, президент планирует ему орден вручать? Ну там или повышение по службе.
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24.12.2020 13:26 Ответить
Думаю в усьому винен Порошенко. )
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24.12.2020 13:27 Ответить
"Думаю в усьому винен Порошенко. )" -

Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв, - Татаров - Цензор.НЕТ 4134
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24.12.2020 13:29 Ответить
не проще утилизировать такие элементы, много ненужного шуму создают..
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24.12.2020 13:27 Ответить
Да ,народец вы УРАБОТАЛИ лихо ...
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24.12.2020 13:30 Ответить
а почему все реже слышно избирателей писюнькового пианиста... эти мерзости на следующих выборах побегут голосовать за медведчука...
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24.12.2020 13:40 Ответить
а маску навиворіт тобі хто одягнув?
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24.12.2020 14:13 Ответить
Да... по сути пох...ру. Удивления нет. Зеленым ублюдкам верить может только дебил.
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24.12.2020 14:19 Ответить
смачно харконув в обличчя зебілів.
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24.12.2020 14:21 Ответить
ви, пані, Ксеня, помиляєтесь, всім нам в обличчя харкають.
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24.12.2020 15:46 Ответить
а просто треба все це лайно вже давно на палю підняти.
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24.12.2020 14:33 Ответить
Андон.
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24.12.2020 15:06 Ответить
"Кто же его посадит? Он же памятник!" (с)
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24.12.2020 15:50 Ответить
Это все Сорос виноват, ну и Порох конечно.
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24.12.2020 16:02 Ответить
По сравнению с этими клоунами даже Порох акуено с коррупцией боролся. Хотя бы пытался дистанцироваться от токсичных личностей. Эти даже и имитировать не пытаются) Типа один хер рейт в заднице, а т кто остались те схавают и не такое
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24.12.2020 18:18 Ответить
татаров, ти подумай, як далі жити будеш в цій Країні, гандон....
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24.12.2020 22:28 Ответить
Не псуй думок Різдвяних джерельце.
Лиш взавтра щиро висловись про це!
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25.12.2020 09:47 Ответить
тебя вместе с зеЛяй в тюрягу посадим.
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25.12.2020 20:31 Ответить
Так и януковича никто не "увольнял". И зеленського никто "увольнять"не будет. Тем более татарова. Просто от ваших "услуг" наш народ откажется. Вопрос - в какой форме ?
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25.12.2020 21:31 Ответить
Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв, - Татаров - Цензор.НЕТ 4713
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26.12.2020 11:09 Ответить
 
 