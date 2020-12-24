Я работаю замглавы ОП. Меня никто не увольнял, - Татаров. ВИДЕО

Олег Татаров продолжает работать на посту замглавы ОП.

Об этом заявил замглавы ОП Олег Татаров, перед началом заседания Антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения, передает Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Сытник не может быть руководителем НАБУ, потому что есть решение суда, согласно которому он признан коррупционером. Внесен в реестр коррупционеров НАПК. Такое лицо должно было в первый же день написать заявление об отставке", - заявил Татаров.

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"Я работаю заместителем главы ОП. Меня никто не увольнял. Было принято определенное решение, чтобы я не коммуницировал с правоохранительными органами, в частности, с Генеральной прокуратурой и НАБУ", - прокомментировал Татаров информацию о его отстранении.

Татаров акцентировал, что доказательства НАБУ против него являются якобы "фейком".





Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ