Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв, - Татаров. ВІДЕО
Олег Татаров продовжує працювати на посаді заступника голови ОП.
Про це заявив заступник голови ОП Олег Татаров перед початком засідання Антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу, передає Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Ситник не може бути керівником НАБУ, тому що є рішення суду, згідно з яким його визнано корупціонером. Внесений до реєстру корупціонерів НАЗК. Така особа повинна була в перший же день написати заяву про відставку", - заявив Татаров.
"Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв. Було прийнято певне рішення, щоб я не комунікував із правоохоронними органами, зокрема, з Генеральною прокуратурою та НАБУ", - прокоментував Татаров інформацію про його відсторонення.
Татаров акцентував, що докази НАБУ проти нього є нібито "фейком".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Вони хоча б колись не брешуть?
Тут інше "цікаво". Чи вони настільки тупі, що й збрехати не ладні, чи їм реально похрін, що їх брехня купи не тримається, чи настільки потекли дахом, що самі вірять у власну брехню
Лиш взавтра щиро висловись про це!