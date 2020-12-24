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Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв, - Татаров. ВІДЕО

Олег Татаров продовжує працювати на посаді заступника голови ОП.

Про це заявив заступник голови ОП Олег Татаров перед початком засідання Антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу, передає Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Ситник не може бути керівником НАБУ, тому що є рішення суду, згідно з яким його визнано корупціонером. Внесений до реєстру корупціонерів НАЗК. Така особа повинна була в перший же день написати заяву про відставку", - заявив Татаров.

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"Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв. Було прийнято певне рішення, щоб я не комунікував із правоохоронними органами, зокрема, з Генеральною прокуратурою та НАБУ", - прокоментував Татаров інформацію про його відсторонення.

Татаров акцентував, що докази НАБУ проти нього є нібито "фейком".

Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв, - Татаров 01
Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв, - Татаров 02

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Антикорупційний суд ВАКС (1956) Офіс Президента (2025) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+17
А Подоляк брехав, що Татарова відсторонений.
Вони хоча б колись не брешуть?
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24.12.2020 13:25
+15
демонстративно посцяв в очі всім
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24.12.2020 13:20
+12
Гребанные зебилоиды - это вам поцам насрали на голову. Ваш выбор, дибилы
Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв, - Татаров - Цензор.НЕТ 1546
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24.12.2020 13:26
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В Ростов пора
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24.12.2020 13:20 Відповісти
На ферму, кізяки кидать.
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24.12.2020 13:51 Відповісти
демонстративно посцяв в очі всім
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24.12.2020 13:20 Відповісти
Я работаю замглавы ОП. Меня никто не увольнял, - Татаров - Цензор.НЕТ 8856
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24.12.2020 13:21 Відповісти
а зачем увольнять потом похоронвы мусора за счет государства а просто в бетоном закатать слабо!!??? мусорам смерть!!!!
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24.12.2020 13:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/56699 - Зелупа нихрена дилать не будет. Ждите зебилоиды с моря погоды
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24.12.2020 13:27 Відповісти
Иди на нары,петух.
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24.12.2020 13:24 Відповісти
"Хто ж єго посадіт: он жє памятнік!"(с)
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24.12.2020 13:24 Відповісти
А Подоляк брехав, що Татарова відсторонений.
Вони хоча б колись не брешуть?
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24.12.2020 13:25 Відповісти
Питання риторичне?
Тут інше "цікаво". Чи вони настільки тупі, що й збрехати не ладні, чи їм реально похрін, що їх брехня купи не тримається, чи настільки потекли дахом, що самі вірять у власну брехню
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24.12.2020 13:51 Відповісти
Будь-який варіант огидний. Як і ті, хто продовжують вірити цій шоблі.
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24.12.2020 13:55 Відповісти
Саме тому слово цікаво взяла в лапки.
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24.12.2020 13:59 Відповісти
Гребанные зебилоиды - это вам поцам насрали на голову. Ваш выбор, дибилы
Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв, - Татаров - Цензор.НЕТ 1546
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24.12.2020 13:26 Відповісти
Яка ж огидна харя!!!
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26.12.2020 14:07 Відповісти
Вот дурачек. То что он работает и так понятно. Хотелось бы услышать, когда наш, прости господи, президент планирует ему орден вручать? Ну там или повышение по службе.
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24.12.2020 13:26 Відповісти
Думаю в усьому винен Порошенко. )
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24.12.2020 13:27 Відповісти
"Думаю в усьому винен Порошенко. )" -

Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв, - Татаров - Цензор.НЕТ 4134
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24.12.2020 13:29 Відповісти
не проще утилизировать такие элементы, много ненужного шуму создают..
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24.12.2020 13:27 Відповісти
Да ,народец вы УРАБОТАЛИ лихо ...
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24.12.2020 13:30 Відповісти
а почему все реже слышно избирателей писюнькового пианиста... эти мерзости на следующих выборах побегут голосовать за медведчука...
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24.12.2020 13:40 Відповісти
а маску навиворіт тобі хто одягнув?
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24.12.2020 14:13 Відповісти
Да... по сути пох...ру. Удивления нет. Зеленым ублюдкам верить может только дебил.
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24.12.2020 14:19 Відповісти
смачно харконув в обличчя зебілів.
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24.12.2020 14:21 Відповісти
ви, пані, Ксеня, помиляєтесь, всім нам в обличчя харкають.
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24.12.2020 15:46 Відповісти
а просто треба все це лайно вже давно на палю підняти.
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24.12.2020 14:33 Відповісти
Андон.
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24.12.2020 15:06 Відповісти
"Кто же его посадит? Он же памятник!" (с)
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24.12.2020 15:50 Відповісти
Это все Сорос виноват, ну и Порох конечно.
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24.12.2020 16:02 Відповісти
По сравнению с этими клоунами даже Порох акуено с коррупцией боролся. Хотя бы пытался дистанцироваться от токсичных личностей. Эти даже и имитировать не пытаются) Типа один хер рейт в заднице, а т кто остались те схавают и не такое
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24.12.2020 18:18 Відповісти
татаров, ти подумай, як далі жити будеш в цій Країні, гандон....
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24.12.2020 22:28 Відповісти
Не псуй думок Різдвяних джерельце.
Лиш взавтра щиро висловись про це!
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25.12.2020 09:47 Відповісти
тебя вместе с зеЛяй в тюрягу посадим.
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25.12.2020 20:31 Відповісти
Так и януковича никто не "увольнял". И зеленського никто "увольнять"не будет. Тем более татарова. Просто от ваших "услуг" наш народ откажется. Вопрос - в какой форме ?
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25.12.2020 21:31 Відповісти
Я працюю заступником голови ОП. Мене ніхто не звільняв, - Татаров - Цензор.НЕТ 4713
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26.12.2020 11:09 Відповісти
 
 