Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество по григорианскому календарю. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев и всех христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

Как передает Цензор.НЕТ, видео с поздравлением обнародовала пресс-служба главы государства в Фейсбуке.

"Рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят", - подчеркнул президент.

"Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лицах наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины. Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом - достаток, а на украинскую землю - тысячелетние мир и процветание", - пожелал он.

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