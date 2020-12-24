Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество по григорианскому календарю. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев и всех христиан западного обряда с Рождеством Христовым.
Как передает Цензор.НЕТ, видео с поздравлением обнародовала пресс-служба главы государства в Фейсбуке.
"Рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят", - подчеркнул президент.
"Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лицах наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины. Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом - достаток, а на украинскую землю - тысячелетние мир и процветание", - пожелал он.
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+21 Вася Шевченко #371210
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https://youtu.be/t09-GnoobPI
P.S. також про ботоксного Сцарька-вялiкага лiнгвiста
віслюк мало того,що блазень,воно ще й актор ніякий...
а долучаються до всього Християнського світу - САМОСТІЙНО 👍😁🎄🥂
Хороший пастух веде овець , а паскудний - плентається позаду отари . Як кажуть : вівці ведуть "пастуха" . Бо в них більше розуму .
Всім гарного Різдва і щасливого Нового року .