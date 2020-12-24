Зеленський привітав українців, які святкують Різдво за григоріанським календарем. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав українців і всіх християн західного обряду з Різдвом Христовим.

Як передає Цензор.НЕТ, відео з привітанням оприлюднила пресслужба глави держави в Фейсбуці.

"Народження у Вифлеємі Сина Божого подарувало людям надію на порятунок, а також віру в те, що добро і милосердя обов'язково переможуть", - підкреслив президент.

"Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємося один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити посмішки на обличчях наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України. Нехай із Різдвом у кожну сім'ю прийде згоду, в кожен дім - достаток, а на українську землю - тисячолітні мир і процвітання", - побажав він.

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