Зеленський привітав українців, які святкують Різдво за григоріанським календарем. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський привітав українців і всіх християн західного обряду з Різдвом Христовим.
Як передає Цензор.НЕТ, відео з привітанням оприлюднила пресслужба глави держави в Фейсбуці.
"Народження у Вифлеємі Сина Божого подарувало людям надію на порятунок, а також віру в те, що добро і милосердя обов'язково переможуть", - підкреслив президент.
"Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємося один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити посмішки на обличчях наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України. Нехай із Різдвом у кожну сім'ю прийде згоду, в кожен дім - достаток, а на українську землю - тисячолітні мир і процвітання", - побажав він.
Топ коментарі
+21 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.12.2020 19:27
+19 Олег Куницин
показати весь коментар24.12.2020 19:18
+18 Ksenia VB
показати весь коментар24.12.2020 19:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/t09-GnoobPI
P.S. також про ботоксного Сцарька-вялiкага лiнгвiста
віслюк мало того,що блазень,воно ще й актор ніякий...
а долучаються до всього Християнського світу - САМОСТІЙНО 👍😁🎄🥂
Хороший пастух веде овець , а паскудний - плентається позаду отари . Як кажуть : вівці ведуть "пастуха" . Бо в них більше розуму .
Всім гарного Різдва і щасливого Нового року .