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Зеленський привітав українців, які святкують Різдво за григоріанським календарем. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав українців і всіх християн західного обряду з Різдвом Христовим.

Як передає Цензор.НЕТ, відео з привітанням оприлюднила пресслужба глави держави в Фейсбуці.

"Народження у Вифлеємі Сина Божого подарувало людям надію на порятунок, а також віру в те, що добро і милосердя обов'язково переможуть", - підкреслив президент.

"Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємося один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити посмішки на обличчях наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України. Нехай із Різдвом у кожну сім'ю прийде згоду, в кожен дім - достаток, а на українську землю - тисячолітні мир і процвітання", - побажав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23946) календар (35) Різдво (262)


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Топ коментарі
+21
Вітаю тих, хто святкує це Свято (саме в цей День)...
Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество по григорианскому календарю - Цензор.НЕТ 398

...
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24.12.2020 19:27
+19
Циничная мразь
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24.12.2020 19:18
+18
Зеленський привітав українців, які святкують Різдво за григоріанським календарем - Цензор.НЕТ 3957
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24.12.2020 19:37
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австрiйський мовознавець з доказами про те, як австрiйський Генштаб створив нашу мову. прошу, панове. всiх християн з Святом!


https://youtu.be/t09-GnoobPI


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Зеленський привітав українців, які святкують Різдво за григоріанським календарем - Цензор.НЕТ 7069



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24.12.2020 20:31 Відповісти
Поздравление от этого дегенерата вызывает только отторжение. Мерзкий типок... За что такой позор Украине?!
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24.12.2020 20:47 Відповісти
Зеленський привітав українців, які святкують Різдво за григоріанським календарем - Цензор.НЕТ 7494
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24.12.2020 21:08 Відповісти
Для меня лично даже слушать от лживого лицемера поздравления с Рождеством , это уже унижение .
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24.12.2020 20:54 Відповісти
Поздравление Президента а не зеленого недомерка
Зеленський привітав українців, які святкують Різдво за григоріанським календарем - Цензор.НЕТ 7050
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24.12.2020 21:28 Відповісти
Цього "Президента" з архидияконів РПЦ вже розжалували? Чи місце за ним зберігається?
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24.12.2020 23:47 Відповісти
тебе тупому барану уже не раз и не два обьясняли твою тупость и этот фейк. ты необучаемый что ли? ничего нового более правдоподобного придумать мозгов не хватает? пропил или сколол?
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25.12.2020 00:00 Відповісти
А что именно объясняли? То не Петро в облачении архидиакона хоругвь РПЦ несет? Шото я эту соевую отмазку пропустил. Можешь начинать, мне уже интересно.
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25.12.2020 00:09 Відповісти
да пошел ты нах дебила кусок. тебе обьяснять - время даром тратить. ты тупой от рождения гидроцефал и твой уровень - тот кого ты выбрал президентом. и его команда. было. пшел вон в будку скотов смотреть
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25.12.2020 00:14 Відповісти
Злой ты. Я вот обоих во втором туре вычеркнул. А ты голосовал. Значит это ты и выбрал. Поэтому тебя колбасит?
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25.12.2020 00:19 Відповісти
"Я за него не голосовал"... Какие же вы примитивные))) На форуме перед выборами месяцами вылизывать "достоинства" квартального дегенерата, типа, новое лицо, он не подведёт, он не олигарх и т.п.хрень, а теперь... ПОДЛЕЦЫ - другого определения нет вам
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25.12.2020 01:46 Відповісти
Сирожа, ты плохой читатель. Я неоднократно писал за кого я и почему проголосовал. Или не проголосовал. Кто ж тебе виноват, что ты избиратель соевого убожества.
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25.12.2020 01:49 Відповісти
От только не надо это пошлое - коверкование имени. Дебильновато выглядишь... Наберись мужества и совести, да покайся. Люди простят. И не такое прощали... И это, завязывай шастать на форуме в своей устоявшейся манере "а вот порошенко..." Честно, смешно..
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25.12.2020 02:30 Відповісти
чому весь час,коли дивишся відосики шмарклі в ролі ***********,відчуваєш його дику нещирість, штучність, вимучене мавпування?

віслюк мало того,що блазень,воно ще й актор ніякий...
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24.12.2020 23:15 Відповісти
А репа всё шире и шире. Даже проф макияж не помогает.
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25.12.2020 01:02 Відповісти
айайай караульчик, зрадуленция и капутыляция.
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25.12.2020 04:15 Відповісти
вовка пустил слезу, поздравил... а ему, синьору-голодомору, надо было просто сказать - поздравляю всех украинцев с Рождеством Христовым... без уточнения... но совковая тупость, московский яд и отсутствие ума не дают ему перейти от ненависти к любви к украинскому народу...
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25.12.2020 05:33 Відповісти
В этом году перешел на Григорианский календрь ибо считаю его астрономически более точным и приближенным к деяниям Господа по сотворению мира и Иисуса. Кто не в курсе, почитайте о сути календарной реформы папы римского Григория ХІІІ. Гугл в помощь.
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25.12.2020 11:20 Відповісти
Зараз дуже багато сімей і цілих родин не чекають поки "блаженнійший" роздуплиться ,
а долучаються до всього Християнського світу - САМОСТІЙНО 👍😁🎄🥂
Хороший пастух веде овець , а паскудний - плентається позаду отари . Як кажуть : вівці ведуть "пастуха" . Бо в них більше розуму .
Всім гарного Різдва і щасливого Нового року .
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25.12.2020 12:29 Відповісти
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