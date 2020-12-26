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В Броварах партия "За майбутнє" занималась подкупом избирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Броварах кандидат от "УДАРа" разоблачил массовый подкуп избирателей, который осуществлялся в пользу партии "За майбутнє".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Бровары 24".

Отмечается, что в помещении магазина, принадлежащего Елене Дударь - дочери известного застройщика и первому номеру в списке партии "За майбутнє", кандидат от "Удара" обнаружил около тысячи продуктовых пайков в пакетах, брендированных логотипом партии. "В состав пайков входили: мука, шоколадные конфеты, зефир, макароны, сахар, масло", - говорится в сообщении на сайте.

По данным издания, на место преступления вызвали полицию, которая должна установить факт подкупа избирателей при получении ими продуктовых пакетов.

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"По новому законодательству тюрьма грозит не только гречкосеям, но и тем избирателями, кто продал голос за гречку", - напоминает издание.

В Броварах партия За майбутнє занималась подкупом избирателей 01
В Броварах партия За майбутнє занималась подкупом избирателей 02
В Броварах партия За майбутнє занималась подкупом избирателей 03

Напомним, повторные выборы депутатов горсовета и мэра Броваров пройдут 17 января.

Также читайте: В Броварах назначено повторное голосование на выборах мэра, - ЦИК

Автор: 

Бровары (338) местные выборы (2752) подкуп (600) За Майбутнє (27)


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Топ комментарии
+4
Партія Ми і дурні.
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26.12.2020 22:15
+3
а шо,кацапский опыт голосования на пеньках не подходит?
или в багажнике столетнего москвича...
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26.12.2020 22:12
+2
Тю,а це що за обдовбана потвора намалювалась !!)))
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26.12.2020 22:13
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а шо,кацапский опыт голосования на пеньках не подходит?
или в багажнике столетнего москвича...
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26.12.2020 22:12 Ответить
Тю,а це що за обдовбана потвора намалювалась !!)))
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26.12.2020 22:13 Ответить
Это ты,не узнал себя?
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27.12.2020 11:13 Ответить
Купують мільйони доларів за копійки.
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26.12.2020 22:05 Ответить
Партія Ми і дурні.
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26.12.2020 22:15 Ответить
Лишили пенсионеров халявы
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26.12.2020 22:16 Ответить
а КАК В МАЙБУТНЕ ДА БЕЗ ПОДКУПА? Не , в майбутне с пустыми руками не ходят...
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26.12.2020 22:47 Ответить
Всего один вопрос - " Кого посадили", а так как ответ отрицательный, то о чем вообще тогда говорить. Это как за кнопкодавство в Раде, вроде как нельзя и в тоже время можно.
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26.12.2020 23:13 Ответить
в мене є ще ліпша назва для партії : "за те щоб всєгда"
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27.12.2020 00:48 Ответить
Раз там не было шоколадок "95 квартал" - это не подкуп.
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27.12.2020 00:52 Ответить
А если б "Рошен"?
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27.12.2020 09:14 Ответить
Был в Броварах-хороший городок.
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27.12.2020 09:18 Ответить
как сказал один мудило - "никогда такого не было , и вот опять "
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27.12.2020 22:09 Ответить
 
 