В Броварах партия "За майбутнє" занималась подкупом избирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Броварах кандидат от "УДАРа" разоблачил массовый подкуп избирателей, который осуществлялся в пользу партии "За майбутнє".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Бровары 24".
Отмечается, что в помещении магазина, принадлежащего Елене Дударь - дочери известного застройщика и первому номеру в списке партии "За майбутнє", кандидат от "Удара" обнаружил около тысячи продуктовых пайков в пакетах, брендированных логотипом партии. "В состав пайков входили: мука, шоколадные конфеты, зефир, макароны, сахар, масло", - говорится в сообщении на сайте.
По данным издания, на место преступления вызвали полицию, которая должна установить факт подкупа избирателей при получении ими продуктовых пакетов.
"По новому законодательству тюрьма грозит не только гречкосеям, но и тем избирателями, кто продал голос за гречку", - напоминает издание.
Напомним, повторные выборы депутатов горсовета и мэра Броваров пройдут 17 января.
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