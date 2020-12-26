В Броварах партия "За майбутнє" занималась подкупом избирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Броварах кандидат от "УДАРа" разоблачил массовый подкуп избирателей, который осуществлялся в пользу партии "За майбутнє".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Бровары 24".

Отмечается, что в помещении магазина, принадлежащего Елене Дударь - дочери известного застройщика и первому номеру в списке партии "За майбутнє", кандидат от "Удара" обнаружил около тысячи продуктовых пайков в пакетах, брендированных логотипом партии. "В состав пайков входили: мука, шоколадные конфеты, зефир, макароны, сахар, масло", - говорится в сообщении на сайте.

По данным издания, на место преступления вызвали полицию, которая должна установить факт подкупа избирателей при получении ими продуктовых пакетов.

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"По новому законодательству тюрьма грозит не только гречкосеям, но и тем избирателями, кто продал голос за гречку", - напоминает издание.







Напомним, повторные выборы депутатов горсовета и мэра Броваров пройдут 17 января.

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