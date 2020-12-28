Степанов об уменьшении объемов ПЦР-тестирования: Начали применять тесты на антиген. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил уменьшение количества ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом Степанов заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшую неделю был выявлен 59 381 случай заболеваемости COVID-19. На позапрошлой неделе это количество было - 70 327. Методом ПЦР было сделано 203 954 тестирования. Это только методом ПЦР. За позапрошлую неделю - 250 417. Количество якобы упало, с чем это связано? Мы начали применять в том числе тесты на антиген - экспресс-тесты, это тесты, которые за 15 минут делаются", - сказал министр.

По словам главы Минздрава, за прошедшую неделю количество сделанных экспресс-тестов на выявление антигена составило 58 063.

"На позапрошлой неделе это количество составляло 34 058. Количество больных, которое было обнаружено при тестировании экспресс-тестами - это более 14 тыс. человек. Оно все пошло в нашу статистику по заболеваемости", - объяснил Степанов.

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