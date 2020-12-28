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Степанов об уменьшении объемов ПЦР-тестирования: Начали применять тесты на антиген. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил уменьшение количества ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом Степанов заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшую неделю был выявлен 59 381 случай заболеваемости COVID-19. На позапрошлой неделе это количество было - 70 327. Методом ПЦР было сделано 203 954 тестирования. Это только методом ПЦР. За позапрошлую неделю - 250 417. Количество якобы упало, с чем это связано? Мы начали применять в том числе тесты на антиген - экспресс-тесты, это тесты, которые за 15 минут делаются", - сказал министр.

По словам главы Минздрава, за прошедшую неделю количество сделанных экспресс-тестов на выявление антигена составило 58 063.

"На позапрошлой неделе это количество составляло 34 058. Количество больных, которое было обнаружено при тестировании экспресс-тестами - это более 14 тыс. человек. Оно все пошло в нашу статистику по заболеваемости", - объяснил Степанов.

Читайте: Нардеп "ЕС" Южанина обратилась к Шмыгалю, Петрашко и Степанову: Стоимость тестирования на COVID-19 не должна быть 800-1200 грн, нужно государственное регулирование. ДОКУМЕНТ

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Врет, как дышит.

Степанов об уменьшении объемов ПЦР-тестирования: Начали применять тесты на антиген - Цензор.НЕТ 3232
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28.12.2020 10:34
+3
В этом году новогоднее поздравление нам озвучит Степанов.
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28.12.2020 10:28
+3
в Запорожье чет не встречал этих тестов... а вот ПЦР дорого, если мимо терапевта самому сдавать. Самое дешевое в санстанции 650 грн... а в частных вообще от 1200 грн и выше! все для народа! спасибо слугам за службу народу!)))
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28.12.2020 10:44
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Степанова потрібно звільняти, він непрофесіонал і це катастрофічно впливає на ситуацію з подоланням епідемії коронавірусу! Не може непрофесіонал знайти виграшну стратегію влади, бо він не розуміється на деталях.
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28.12.2020 11:32 Ответить
В этом году новогоднее поздравление нам озвучит Степанов.
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28.12.2020 10:28 Ответить
А бабуин какже?
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28.12.2020 10:35 Ответить
Бабуин обеспечит сурдоперевод.
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28.12.2020 10:48 Ответить
Врет, как дышит.

Степанов об уменьшении объемов ПЦР-тестирования: Начали применять тесты на антиген - Цензор.НЕТ 3232
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28.12.2020 10:34 Ответить
в Запорожье чет не встречал этих тестов... а вот ПЦР дорого, если мимо терапевта самому сдавать. Самое дешевое в санстанции 650 грн... а в частных вообще от 1200 грн и выше! все для народа! спасибо слугам за службу народу!)))
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28.12.2020 10:44 Ответить
Насколько достоверны экспресс- тесты ? Кто знает и кто их делал ,поделитесь.
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28.12.2020 10:45 Ответить
они просто стоят не 1200 а 300-500 грвн и их делают уже переболевшим как правило
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28.12.2020 11:21 Ответить
Вот, например, Илон Маск давеча поделился:

«Происходит какая-то ерунда. Я сегодня сдал четыре теста на COVID-19. Два из них показали отрицательный результат, а еще два - положительный. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на выявление антигена от BD [компания Becton Dickinson]», - пишет Маск.


Если хотите более-менее надежный результат - ПЦР или IFA, экспресс-тесты до лампочки.
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28.12.2020 16:55 Ответить
Спасибо за информацию.
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28.12.2020 19:12 Ответить
китайские дают результат 50 на 50. Грубо говоря орел или решка.
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28.12.2020 19:23 Ответить
Ну а если не делать тесты вообще, то тогда и эпидемии никакой не будет. Зе-оккупанты решили, что зебильным лохам не нужно знать правду - меньше знаешь, крепче спишь, да и бабло лучше украсть, чем тратить его на какие-то там тесты.
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28.12.2020 10:45 Ответить
тогда им нужно будет засекретить смертность. ну или уменьшить её статистику ))
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28.12.2020 12:02 Ответить
Так смертность и так уже выросла, при этом зебилы на такие мелочи не обращают внимания, некогда им, нужно сериалчики по зомбоящику смотреть.
https://www.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm
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28.12.2020 17:41 Ответить
Креатив от власти: нужно просто перестать тестировать украинцев и статистика улучшится - Береза
28.12.2020, 10:32 • 287 • https://uainfo.org/blognews/1609143243-kreativ-ot-vlasti-nuzhno-prosto-perestat-testirovat-ukraintsev.html#mc-container 2

"Креативные парни у нас во власти. Они посмотрели, что при проведении 70 000 тестов за сутки выявляется более 16 000 новых больных COVID-19. Поэтому они вспомнили идею Зеленского о том "чтоб закончилась война надо просто перестать стрелять" и уменьшили количество проводимых тестов в 5 раз. Нужно просто перестать тестировать украинцев и статистика улучшится", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5512024802156914 пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
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"До такого креатива не додумались власти Германии, Израиля или Канады. Либо потому что они не очень креативные, либо потому что они не цифры подгоняют под желаемый результат, а хотят знать, что происходит в стране, чтоб понимать как реагировать и какие меры применять. Жду теперь ярких заявлений от Зеленского, Шмыгаля и Арахамии, что раз такой низкий уровень заболеваний в стране, то и вакцинация украинцам не нужна. А для большего эффекта можно проводить не более 1000 тестов в день. Тогда статистика будет ещё лучше. Тем более, что наши западные партнёры и так знают то, что у нас во власти идиоты и в Украине чуть ли не самое малое количество проводимых тестов в Европе.
Да, такой уриноофтальмологической терапии с гражданами Украины ещё никто и никогда не проводил. Ну, ведь подонки же...", - завершает Береза.
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28.12.2020 11:58 Ответить
"тестов нет. но вы держитесь!" (С)тепанов
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28.12.2020 11:59 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1343496046060646400 28 мин

Для министра Степанова. ПЦР-тест - это тест превентивного обнаружения вируса, позволяющий перехватить болезнь на ранней стадии. IFA-тесты - это тесты пост-фактум. Больной уже в стадии возможного цитокининового шторма.
Системное снижение количества проводимых тестов ПЦР в государственных учреждениях за декабрь месяц по сравнении с ноябрем составило составило 42%. Причина этого банальна - в государственных лабораториях нет реактивов и денег на их закупку.
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28.12.2020 12:26 Ответить
китайские экспресики (тесты) очень холсие, ну оцень. и не дологие тестики
50 на 50 , типа орел или решка
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28.12.2020 19:27 Ответить
 
 