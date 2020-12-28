Степанов об уменьшении объемов ПЦР-тестирования: Начали применять тесты на антиген. ВИДЕО
Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил уменьшение количества ПЦР-тестов на коронавирус.
Об этом Степанов заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшую неделю был выявлен 59 381 случай заболеваемости COVID-19. На позапрошлой неделе это количество было - 70 327. Методом ПЦР было сделано 203 954 тестирования. Это только методом ПЦР. За позапрошлую неделю - 250 417. Количество якобы упало, с чем это связано? Мы начали применять в том числе тесты на антиген - экспресс-тесты, это тесты, которые за 15 минут делаются", - сказал министр.
По словам главы Минздрава, за прошедшую неделю количество сделанных экспресс-тестов на выявление антигена составило 58 063.
"На позапрошлой неделе это количество составляло 34 058. Количество больных, которое было обнаружено при тестировании экспресс-тестами - это более 14 тыс. человек. Оно все пошло в нашу статистику по заболеваемости", - объяснил Степанов.
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«Происходит какая-то ерунда. Я сегодня сдал четыре теста на COVID-19. Два из них показали отрицательный результат, а еще два - положительный. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на выявление антигена от BD [компания Becton Dickinson]», - пишет Маск.
Если хотите более-менее надежный результат - ПЦР или IFA, экспресс-тесты до лампочки.
https://www.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm
28.12.2020, 10:32 • 287 • https://uainfo.org/blognews/1609143243-kreativ-ot-vlasti-nuzhno-prosto-perestat-testirovat-ukraintsev.html#mc-container 2
"Креативные парни у нас во власти. Они посмотрели, что при проведении 70 000 тестов за сутки выявляется более 16 000 новых больных COVID-19. Поэтому они вспомнили идею Зеленского о том "чтоб закончилась война надо просто перестать стрелять" и уменьшили количество проводимых тестов в 5 раз. Нужно просто перестать тестировать украинцев и статистика улучшится", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5512024802156914 пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
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"До такого креатива не додумались власти Германии, Израиля или Канады. Либо потому что они не очень креативные, либо потому что они не цифры подгоняют под желаемый результат, а хотят знать, что происходит в стране, чтоб понимать как реагировать и какие меры применять. Жду теперь ярких заявлений от Зеленского, Шмыгаля и Арахамии, что раз такой низкий уровень заболеваний в стране, то и вакцинация украинцам не нужна. А для большего эффекта можно проводить не более 1000 тестов в день. Тогда статистика будет ещё лучше. Тем более, что наши западные партнёры и так знают то, что у нас во власти идиоты и в Украине чуть ли не самое малое количество проводимых тестов в Европе.
Да, такой уриноофтальмологической терапии с гражданами Украины ещё никто и никогда не проводил. Ну, ведь подонки же...", - завершает Береза.
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1343496046060646400 28 мин
Для министра Степанова. ПЦР-тест - это тест превентивного обнаружения вируса, позволяющий перехватить болезнь на ранней стадии. IFA-тесты - это тесты пост-фактум. Больной уже в стадии возможного цитокининового шторма.
Системное снижение количества проводимых тестов ПЦР в государственных учреждениях за декабрь месяц по сравнении с ноябрем составило составило 42%. Причина этого банальна - в государственных лабораториях нет реактивов и денег на их закупку.
50 на 50 , типа орел или решка