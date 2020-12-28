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Степанов про зменшення обсягів ПЛР-тестування: Почали застосовувати тести на антиген. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив зменшення кількості ПЛР-тестів на коронавірус.

Про це Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень виявлено 59 381 випадок захворюваності на COVID-19. Позаминулого тижня ця кількість була - 70 327. Методом ПЛР було зроблено 203 954 тестування. Це тільки методом ПЛР. За позаминулий тиждень - 250 417. Кількість нібито впала, з чим це пов'язано? Ми почали застосовувати, зокрема, тести на антиген - експрес-тести, це тести, які за 15 хвилин робляться", - сказав міністр.

За словами глави МОЗ, за минулий тиждень кількість зроблених експрес-тестів на виявлення антигену становить 58 063.

"Позаминулого тижня ця кількість становила 34 058. Кількість хворих, виявлених під час тестування експрес-тестами, - понад 14 тис. осіб. Це все пішло в нашу статистику щодо захворюваності", - пояснив Степанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЄС" Южаніна звернулася до Шмигаля, Петрашка і Степанова: Вартість тестування на COVID-19 не повинна бути 800-1200 грн, потрібне державне регулювання. ДОКУМЕНТ

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Врет, как дышит.

Степанов об уменьшении объемов ПЦР-тестирования: Начали применять тесты на антиген - Цензор.НЕТ 3232
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28.12.2020 10:34
+3
В этом году новогоднее поздравление нам озвучит Степанов.
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28.12.2020 10:28
+3
в Запорожье чет не встречал этих тестов... а вот ПЦР дорого, если мимо терапевта самому сдавать. Самое дешевое в санстанции 650 грн... а в частных вообще от 1200 грн и выше! все для народа! спасибо слугам за службу народу!)))
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28.12.2020 10:44
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Степанова потрібно звільняти, він непрофесіонал і це катастрофічно впливає на ситуацію з подоланням епідемії коронавірусу! Не може непрофесіонал знайти виграшну стратегію влади, бо він не розуміється на деталях.
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28.12.2020 11:32 Відповісти
В этом году новогоднее поздравление нам озвучит Степанов.
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28.12.2020 10:28 Відповісти
А бабуин какже?
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28.12.2020 10:35 Відповісти
Бабуин обеспечит сурдоперевод.
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28.12.2020 10:48 Відповісти
Врет, как дышит.

Степанов об уменьшении объемов ПЦР-тестирования: Начали применять тесты на антиген - Цензор.НЕТ 3232
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28.12.2020 10:34 Відповісти
в Запорожье чет не встречал этих тестов... а вот ПЦР дорого, если мимо терапевта самому сдавать. Самое дешевое в санстанции 650 грн... а в частных вообще от 1200 грн и выше! все для народа! спасибо слугам за службу народу!)))
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28.12.2020 10:44 Відповісти
Насколько достоверны экспресс- тесты ? Кто знает и кто их делал ,поделитесь.
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28.12.2020 10:45 Відповісти
они просто стоят не 1200 а 300-500 грвн и их делают уже переболевшим как правило
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28.12.2020 11:21 Відповісти
Вот, например, Илон Маск давеча поделился:

«Происходит какая-то ерунда. Я сегодня сдал четыре теста на COVID-19. Два из них показали отрицательный результат, а еще два - положительный. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на выявление антигена от BD [компания Becton Dickinson]», - пишет Маск.


Если хотите более-менее надежный результат - ПЦР или IFA, экспресс-тесты до лампочки.
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28.12.2020 16:55 Відповісти
Спасибо за информацию.
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28.12.2020 19:12 Відповісти
китайские дают результат 50 на 50. Грубо говоря орел или решка.
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28.12.2020 19:23 Відповісти
Ну а если не делать тесты вообще, то тогда и эпидемии никакой не будет. Зе-оккупанты решили, что зебильным лохам не нужно знать правду - меньше знаешь, крепче спишь, да и бабло лучше украсть, чем тратить его на какие-то там тесты.
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28.12.2020 10:45 Відповісти
тогда им нужно будет засекретить смертность. ну или уменьшить её статистику ))
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28.12.2020 12:02 Відповісти
Так смертность и так уже выросла, при этом зебилы на такие мелочи не обращают внимания, некогда им, нужно сериалчики по зомбоящику смотреть.
https://www.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm
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28.12.2020 17:41 Відповісти
Креатив от власти: нужно просто перестать тестировать украинцев и статистика улучшится - Береза
28.12.2020, 10:32 • 287 • https://uainfo.org/blognews/1609143243-kreativ-ot-vlasti-nuzhno-prosto-perestat-testirovat-ukraintsev.html#mc-container 2

"Креативные парни у нас во власти. Они посмотрели, что при проведении 70 000 тестов за сутки выявляется более 16 000 новых больных COVID-19. Поэтому они вспомнили идею Зеленского о том "чтоб закончилась война надо просто перестать стрелять" и уменьшили количество проводимых тестов в 5 раз. Нужно просто перестать тестировать украинцев и статистика улучшится", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5512024802156914 пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1609138617-za-dobu-v-********-viyavili-menshe-p-yati-tisyach-zarazhen-covid-19-.html За добу в Україні виявили менше п'яти тисяч заражень COVID-19, 75 людей померли
"До такого креатива не додумались власти Германии, Израиля или Канады. Либо потому что они не очень креативные, либо потому что они не цифры подгоняют под желаемый результат, а хотят знать, что происходит в стране, чтоб понимать как реагировать и какие меры применять. Жду теперь ярких заявлений от Зеленского, Шмыгаля и Арахамии, что раз такой низкий уровень заболеваний в стране, то и вакцинация украинцам не нужна. А для большего эффекта можно проводить не более 1000 тестов в день. Тогда статистика будет ещё лучше. Тем более, что наши западные партнёры и так знают то, что у нас во власти идиоты и в Украине чуть ли не самое малое количество проводимых тестов в Европе.
Да, такой уриноофтальмологической терапии с гражданами Украины ещё никто и никогда не проводил. Ну, ведь подонки же...", - завершает Береза.
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28.12.2020 11:58 Відповісти
"тестов нет. но вы держитесь!" (С)тепанов
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28.12.2020 11:59 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1343496046060646400 28 мин

Для министра Степанова. ПЦР-тест - это тест превентивного обнаружения вируса, позволяющий перехватить болезнь на ранней стадии. IFA-тесты - это тесты пост-фактум. Больной уже в стадии возможного цитокининового шторма.
Системное снижение количества проводимых тестов ПЦР в государственных учреждениях за декабрь месяц по сравнении с ноябрем составило составило 42%. Причина этого банальна - в государственных лабораториях нет реактивов и денег на их закупку.
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28.12.2020 12:26 Відповісти
китайские экспресики (тесты) очень холсие, ну оцень. и не дологие тестики
50 на 50 , типа орел или решка
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28.12.2020 19:27 Відповісти
 
 