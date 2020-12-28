Степанов про зменшення обсягів ПЛР-тестування: Почали застосовувати тести на антиген. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив зменшення кількості ПЛР-тестів на коронавірус.
Про це Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"За минулий тиждень виявлено 59 381 випадок захворюваності на COVID-19. Позаминулого тижня ця кількість була - 70 327. Методом ПЛР було зроблено 203 954 тестування. Це тільки методом ПЛР. За позаминулий тиждень - 250 417. Кількість нібито впала, з чим це пов'язано? Ми почали застосовувати, зокрема, тести на антиген - експрес-тести, це тести, які за 15 хвилин робляться", - сказав міністр.
За словами глави МОЗ, за минулий тиждень кількість зроблених експрес-тестів на виявлення антигену становить 58 063.
"Позаминулого тижня ця кількість становила 34 058. Кількість хворих, виявлених під час тестування експрес-тестами, - понад 14 тис. осіб. Це все пішло в нашу статистику щодо захворюваності", - пояснив Степанов.
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«Происходит какая-то ерунда. Я сегодня сдал четыре теста на COVID-19. Два из них показали отрицательный результат, а еще два - положительный. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на выявление антигена от BD [компания Becton Dickinson]», - пишет Маск.
Если хотите более-менее надежный результат - ПЦР или IFA, экспресс-тесты до лампочки.
https://www.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm
28.12.2020, 10:32 • 287 • https://uainfo.org/blognews/1609143243-kreativ-ot-vlasti-nuzhno-prosto-perestat-testirovat-ukraintsev.html#mc-container 2
"Креативные парни у нас во власти. Они посмотрели, что при проведении 70 000 тестов за сутки выявляется более 16 000 новых больных COVID-19. Поэтому они вспомнили идею Зеленского о том "чтоб закончилась война надо просто перестать стрелять" и уменьшили количество проводимых тестов в 5 раз. Нужно просто перестать тестировать украинцев и статистика улучшится", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5512024802156914 пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
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"До такого креатива не додумались власти Германии, Израиля или Канады. Либо потому что они не очень креативные, либо потому что они не цифры подгоняют под желаемый результат, а хотят знать, что происходит в стране, чтоб понимать как реагировать и какие меры применять. Жду теперь ярких заявлений от Зеленского, Шмыгаля и Арахамии, что раз такой низкий уровень заболеваний в стране, то и вакцинация украинцам не нужна. А для большего эффекта можно проводить не более 1000 тестов в день. Тогда статистика будет ещё лучше. Тем более, что наши западные партнёры и так знают то, что у нас во власти идиоты и в Украине чуть ли не самое малое количество проводимых тестов в Европе.
Да, такой уриноофтальмологической терапии с гражданами Украины ещё никто и никогда не проводил. Ну, ведь подонки же...", - завершает Береза.
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1343496046060646400 28 мин
Для министра Степанова. ПЦР-тест - это тест превентивного обнаружения вируса, позволяющий перехватить болезнь на ранней стадии. IFA-тесты - это тесты пост-фактум. Больной уже в стадии возможного цитокининового шторма.
Системное снижение количества проводимых тестов ПЦР в государственных учреждениях за декабрь месяц по сравнении с ноябрем составило составило 42%. Причина этого банальна - в государственных лабораториях нет реактивов и денег на их закупку.
50 на 50 , типа орел или решка