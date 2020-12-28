Степанов про зменшення обсягів ПЛР-тестування: Почали застосовувати тести на антиген. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив зменшення кількості ПЛР-тестів на коронавірус.

Про це Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень виявлено 59 381 випадок захворюваності на COVID-19. Позаминулого тижня ця кількість була - 70 327. Методом ПЛР було зроблено 203 954 тестування. Це тільки методом ПЛР. За позаминулий тиждень - 250 417. Кількість нібито впала, з чим це пов'язано? Ми почали застосовувати, зокрема, тести на антиген - експрес-тести, це тести, які за 15 хвилин робляться", - сказав міністр.

За словами глави МОЗ, за минулий тиждень кількість зроблених експрес-тестів на виявлення антигену становить 58 063.

"Позаминулого тижня ця кількість становила 34 058. Кількість хворих, виявлених під час тестування експрес-тестами, - понад 14 тис. осіб. Це все пішло в нашу статистику щодо захворюваності", - пояснив Степанов.

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