"Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - воевавший на Донбассе российский террорист Мильчаков. ВИДЕО

Воевавший на Донбассе российский террорист Алексей Мильчаков откровенно заявил о своих нацистских взглядах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью российским пропагандистам.

"Я прямо говорю, первое мое действие при приходе чеченцев: я - нацист. Я не буду там углубляться - националист я, патриот, имперское направление... Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - заявил российский террорист.

Кроме того, в своем интервью Мильчаков заявил о том, что главарь российских террористов на Донбассе Гиркин "не справился с проектом" и рассказал о его причастности к расстрелам сторонников "русского мира".

"Игорь Иванович не смог вынести, как я понимаю, того, что он не справился с проектом. По какой-то причине. Плюс всплыли очень многие моменты и меня смущает то, что сейчас выглядит с его стороны, как продуктивные предложения реальных рабочих идей помощи Донбассу, а в действительности выглядит, как нытье бабы... У меня к Игорю Иванычу один вопрос - за что был расстрелян медик из Санкт-Петербурга, который приехал в Семеновке и сказал вам: "Игорь Иваныч у вас на складах куча ПП (ред. - перевязочных пакетов) и жгутов, а у бойцов на передовой нет?", - сказал Мильчаков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "У вас не должно быть ограничений. Вы не должны раскаиваться за сделанное. "Преступление и наказание" Достоевского - это мерзкая книга", - воевавший за "Л/ДНР" российский неонацист Мильчаков. ВИДЕО