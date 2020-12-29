РУС
21 864 107

"Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - воевавший на Донбассе российский террорист Мильчаков. ВИДЕО

Воевавший на Донбассе российский террорист Алексей Мильчаков откровенно заявил о своих нацистских взглядах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью российским пропагандистам.

"Я прямо говорю, первое мое действие при приходе чеченцев: я - нацист. Я не буду там углубляться - националист я, патриот, имперское направление... Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - заявил российский террорист.

Кроме того, в своем интервью Мильчаков заявил о том, что главарь российских террористов на Донбассе Гиркин "не справился с проектом" и рассказал о его причастности к расстрелам сторонников "русского мира".

"Игорь Иванович не смог вынести, как я понимаю, того, что он не справился с проектом. По какой-то  причине. Плюс всплыли очень многие моменты и меня смущает то, что сейчас выглядит с его стороны, как продуктивные предложения реальных рабочих идей помощи Донбассу, а в действительности выглядит, как нытье бабы... У меня к Игорю Иванычу один вопрос - за что был расстрелян медик из Санкт-Петербурга, который приехал в Семеновке и сказал вам: "Игорь Иваныч у вас на складах куча ПП (ред. - перевязочных пакетов) и жгутов, а у бойцов на передовой нет?", - сказал Мильчаков. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "У вас не должно быть ограничений. Вы не должны раскаиваться за сделанное. "Преступление и наказание" Достоевского - это мерзкая книга", - воевавший за "Л/ДНР" российский неонацист Мильчаков. ВИДЕО

Автор: 

нацизм (358) Донбасс (26960) Гиркин Игорь (192)
+44
зачем нам эта херня ???
29.12.2020 14:16 Ответить
+37
Трепаться меньше нужно, рассусоливать, хватит за Украину умирать, за Украину нужно убивать, и вот этих в первую очередь.
29.12.2020 14:24 Ответить
+35
Слева просто немец, а справа представитель русской сверхрассы. Смотрите не перепутайте.
"Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - воевавший на Донбассе российский террорист Мильчаков - Цензор.НЕТ 4757
29.12.2020 14:21 Ответить
"Володар обрію" вже чекає на тебе, нацисте!
29.12.2020 20:07 Ответить
http://news.bigmir.net/ukraine/827898-Za-LNR-vojuet-fashist-iz-Peterburga--kotoryj-otrezal-cshenkam-golovy--foto- Этот рашист прославился еще до 2014 года, зверски убивая животных .
"Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - російський терорист Мільчаков, який воював на Донбасі - Цензор.НЕТ 1229 «...сегодня еще раз убедился что собака не только друг человека, но и хороший шашлычек», «...у животных тоже есть права и я уважаю их право быть 1-вкусными, 2-прожаренными, 3-не иметь много жил и костей...», «Режь бомжей, щенков и детей! Убегай от шавок и сдавай своих…».
29.12.2020 21:15 Ответить
Так позорить национал-социализм... Всемирный Сион не покладая рук глумится над самой человеколюбивой идеей.
29.12.2020 22:14 Ответить
Я б маньяком стал,вырвал сердце у этой твари и отдал собакм...
30.12.2020 00:05 Ответить
Мільчаков ніякий не нео-, а російський такий саме як і руський слов'янин Путін. Він звичайний провокатор, яких зараз готують безліч в відповідних закладах ФСБ. В бойових діях участь практично не брав і зробив ноги при наближенні української армії разом з Гіркиним і Ходаковським. Відповідати за них довелося таким як Моторола і Мозговий. До ЧВК Вагнера ця підла ляклива істота близько не підходить.
30.12.2020 10:17 Ответить
Молодой ещё. Посидеть успеет долго.
30.12.2020 10:40 Ответить
