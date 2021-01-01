Штаб ООС показал последствия обстрела вблизи Водяного в новогоднюю ночь. ВИДЕО
В новогоднюю ночь пророссийские боевики обстреляли Водяное на Приазовье. На земле видно следы от снарядов.
Видео с последствиями обстрела опубликовала пресс-служба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
Военнослужащий Вадим рассказал, что в 23:00, когда в России и на оккупированной ею части Донбасса наступил Новый год, на позиции военных прилетели четыре мины калибра 120 милиметров, спустя час - еще четыре мины, воронки от которых остались в земле.
Также боевики вели огонь стрелецким оружием. На все эти действия военные открывали огонь в ответ.
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+8 Герхард
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ну ни шагу ети болдуны без криворогатого клопа сделать не умеют....
так було и так буде .....!
це був останний аргумент на хату купувати .....
вин дуже добре знае де знаходиться Club of Ukrainian Nationals....
я погавкался с кацапом - даже его ника не запомнил...
завтра оно выступит с каким еще кацапским предьявом?
буду с ним гавтатсья опять - но не факт шо запомю его ник....
А "спуску давать" не треба... Наступного разу тричі подумає, перед тим, як "відкривать пащеку"...
кого именно?
А враг безжалостен .
На ньому, та на інших "заморочках", брехун і "спалився"... Бо "дряпоштан" росте тільки удвох областях, в Україні - На Житомирщині та Рівненщині...
Не самое плохое оружие. Конечно похуже чем "Андроповская" но лучше чем "Степная" или "Парус" А если бы не прекращение огня (спасибо Президенту) могли "Ореховым" жахнуть, Или (не ржать малолетки) Роялем.
"Рояль" ,це вже десь рівень "Смерча"
Да и вы в калибрах не плохо разбираетесь. Канешно. После Рояля Стрелецкая шо компот шла!
В Черниговской обл (на каком то танковом полигоне) бабки варили самогон отдельно для "товарищей офицеров" 50 градусов и "экипажей машин боевых" 25-30 градусов.
Малолетки 18 - 20 лет, ещё и рост (для танка соответствующий) - им и так хватало.
.
как там ---та сторона..
как там наша россия ??
може им обоссанца сивоху через баръер перекактить? - тварь как раз в нужной кандициии ....
Правда??? Зє дятли???
"Да ну какая булава ?
Его предел - "смычок" рояльный
Он для дебилов - голова,
Для остальных - он конь педальный" !
а при ЗЕ все - никаких карт и боевой обстановки в СМИ.
И знаете почему? Потому что показывать карты, на которых хорошо видно, что Донбасс потихоньку сдают, а не освобождают, невдобно.
А то у нього =всєаблємюсчєє пєрєміріє саблюдаєцца=.