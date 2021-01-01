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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Штаб ООС показал последствия обстрела вблизи Водяного в новогоднюю ночь. ВИДЕО

В новогоднюю ночь пророссийские боевики обстреляли Водяное на Приазовье. На земле видно следы от снарядов.

Видео с последствиями обстрела опубликовала пресс-служба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Военнослужащий Вадим рассказал, что в 23:00, когда в России и на оккупированной ею части Донбасса наступил Новый год, на позиции военных прилетели четыре мины калибра 120 милиметров, спустя час - еще четыре мины, воронки от которых остались в земле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В первый день года наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, - ООС

Также боевики вели огонь стрелецким оружием. На все эти действия военные открывали огонь в ответ.

Автор: 

обстрел (27652) Донбасс (26956) наемники рф (2090) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
А вы заметили, что при Порохе постоянно публиковались карты АТО/ООС и можно было посмотреть динамику боевых действий и освобождения Донбасса,

а при ЗЕ все - никаких карт и боевой обстановки в СМИ.

И знаете почему? Потому что показывать карты, на которых хорошо видно, что Донбасс потихоньку сдают, а не освобождают, невдобно.
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01.01.2021 23:57
+7
муйня и провокация - буба как очнется непременно все возмет пот личный конртоль////

ну ни шагу ети болдуны без криворогатого клопа сделать не умеют....
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01.01.2021 20:57
+7
досить блудить словами. Не проросійські бойовики, а російські окупанти
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01.01.2021 21:07
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муйня и провокация - буба как очнется непременно все возмет пот личный конртоль////

ну ни шагу ети болдуны без криворогатого клопа сделать не умеют....
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01.01.2021 20:57 Ответить
"Вот он проснёться утром,он конечно скажет...." !!!))))
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01.01.2021 21:20 Ответить
Ти вже читав, як я твого "друга" вранішнього "разделал под орех"? Півдня він "рогом упирався"...
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01.01.2021 21:29 Ответить
мои пардоны за задержку с ответом - с Киевом, доцей, разговаривал...... - обещали приехать втроем - опа и пешка прошла в ферзи!!!!!!
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01.01.2021 22:06 Ответить
3 внука гораздо лучше чем 2
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01.01.2021 22:07 Ответить
Так поздоровляю... У мене ж, теж вже троє... Сьогодні фотографії прислали, вже "післяноворічні"... Уже по очах видно, що вже щось "саабражають"...На весну вже почнуть на ноги спинаться...
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01.01.2021 22:14 Ответить
вси гарнюси наши!!!

так було и так буде .....!
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01.01.2021 22:30 Ответить
с Мурзой живем на расстоянии 30 мин езды. и шо то мне подсказывает пересечемся рано или поздно....
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01.01.2021 22:37 Ответить
клуб Украинцив nationals - в мене через дорогу......
це був останний аргумент на хату купувати .....
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01.01.2021 22:53 Ответить
Ну так от і признач йому "свіданку"...Думаю, що не переплутаєш, з його протезом... Буде лишній привід зустріться...
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01.01.2021 23:01 Ответить
от срачь уляжеся с вирусней - ласкаво и запрошу пана Макса до мене в хату....
вин дуже добре знае де знаходиться Club of Ukrainian Nationals....
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01.01.2021 23:43 Ответить
Тільки хату не розламайте... Бо що таке "самогон "Три гички", мені відомий... І як його черкащани варять, теж...
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01.01.2021 23:53 Ответить
та цюр на вас - не пальцем роблені...
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02.01.2021 00:10 Ответить
не знаю, как у тебя хватает терпения и желания....
я погавкался с кацапом - даже его ника не запомнил...
завтра оно выступит с каким еще кацапским предьявом?
буду с ним гавтатсья опять - но не факт шо запомю его ник....
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01.01.2021 23:19 Ответить
Робота була така... І пам"ять непогана, "професійна"... А що мені ще робить? Вже з "стволом" не побігаю - старуватий, та й "залізяка" у нозі... А тут ще й "корона" виїхать нікуди не дає - електричок половину ліквідували - на рибалку не вирвешся... Та й куди? На машині?... Ллє третій день. А обіцяють десь з 5-го, похолодання, -2, і дощ зі снігом... От і змушений тут "контріком" працювать... "Окоп" я "викопав" ще в 2014-му... "Якщо не я, то ХТО?!!!...".
А "спуску давать" не треба... Наступного разу тричі подумає, перед тим, як "відкривать пащеку"...
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01.01.2021 23:40 Ответить
Мне не очень нравится шо мы говoрим за пана Макса в его отсутсвие - поетому закрываю диалог - sorry uzhe...
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01.01.2021 23:53 Ответить
"Хай буде гречка...". Я ж тільки жартую... Самі розберетеся...
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01.01.2021 23:55 Ответить
то шо ты кого угодно на место поставишь - тут и сомнений нет.
кого именно?
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01.01.2021 22:17 Ответить
А з ким ти "собачився" сьогодні у 5, по Києву? https://censor.net/ru/user/479382... Тема : "01.01.21 00:27 ВСУ приняли на вооружение две винтовки: они способны поражать цель на расстоянии 2 км. ВИДЕО"
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01.01.2021 22:34 Ответить
и то мий "друг"...? - то кацапня несвежая ....
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01.01.2021 22:39 Ответить
Так я ж "друг" написав у "лапках"... Довго він "упирався"... Прийшлося його брехні" йому ж "в горлянку" забивать... Більш того, я думаю, він "прижухне" десь місяців на два... Потім "виповзе"... Однак, я йому нагадаю... Бо таких паскуд треба "затоптувать усмерть, щоб не встали...". Я вже навчений... Він же, такий, не перший у мене... Для цього я скопіював усю нашу переписку, в архів (твою - теж). Але вже можна малювать ще одну "зірочку" на компі... Вважай, що я його вже "збив"...
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01.01.2021 22:56 Ответить
Ох Вы и боец, пан Яр 😀😀😀
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01.01.2021 22:59 Ответить
"Не оставляй врага в живых... Иначе он соберётся с силами, припомнит тебе прошлое и обрежет настоящее...". (Приписывают Бабуру, герою азербайджанского народа, воевавшему с арабским халифатом... Очень похож, по деятельности, на шотландца Уоллеса... И погиб похоже - от предательства... (не путать с султаном Бабуром, основателем династии Великих моголов).
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01.01.2021 23:08 Ответить
Не хочу подливать масло в огонь - но кое какие политики Украины постоянно врага жалеют .
А враг безжалостен .
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01.01.2021 23:12 Ответить
поетому и пиндить нон стоп - и не причем тут ники,,,
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01.01.2021 23:24 Ответить
Вибачте, а Ви квіти любите? Наберіть у "компі" - "Рододендрон жовтий" ("Азалія понтійська"). Оце і є "дряпоштан", про який я писав "цьому брехуну...Як же він, у травні, гарно цвіте!... А як пахне!... (ефірну олію використовують для ароматизації мила і виробництва дорогих парфумів). От чого Вам, у садибі, не вистачає...
На ньому, та на інших "заморочках", брехун і "спалився"... Бо "дряпоштан" росте тільки удвох областях, в Україні - На Житомирщині та Рівненщині...
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01.01.2021 23:50 Ответить
Не знаю чи порадую, але в Києві росте така штука в старому ботанічному біля виходу на метро. Може і в новому є...
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02.01.2021 02:35 Ответить
Може буть... Я там не бував, тому ні підтвердить, ні заперечить не можу... Робінія("біла акація") - африканська рослина, і спочатку росла тільки у оранжереях... А зараз, по розповсюдженості, займає одне з ведучих місць у лісонасадженнях... Навіть умудрилась вступить у симбіоз з деякими нашими грибами (павутинниками, чорними хрящами-молочниками ("груздями"). Те ж саме можна сказать про ялівець віргінський, айву японську... Я рододендрон бачив лише у дикому вигляді, на Житомирщині...
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02.01.2021 09:15 Ответить
Обнять и плакать
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01.01.2021 21:05 Ответить
досить блудить словами. Не проросійські бойовики, а російські окупанти
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01.01.2021 21:07 Ответить
Также боевики вели огонь стрелецким оружием. Источник: https://censor.net/ru/v3240179
Штаб ООС показал последствия обстрела вблизи Водяного в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 4609
Не самое плохое оружие. Конечно похуже чем "Андроповская" но лучше чем "Степная" или "Парус" А если бы не прекращение огня (спасибо Президенту) могли "Ореховым" жахнуть, Или (не ржать малолетки) Роялем.
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01.01.2021 21:08 Ответить
Ну "Рояль" ,це вже десь рівень "Смерча" !!!))))
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01.01.2021 21:16 Ответить
Лисеня , а ти фахівець однако ,в галузі алкогольних напоїв !!!)))
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01.01.2021 21:17 Ответить
чес слово, пастух учил. Он ещё всегда добавлял Б.я буду.
"Рояль" ,це вже десь рівень "Смерча"
Да и вы в калибрах не плохо разбираетесь. Канешно. После РояляШтаб ООС показал последствия обстрела вблизи Водяного в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 5084 Стрелецкая шо компот шла!Штаб ООС показал последствия обстрела вблизи Водяного в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 8271
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01.01.2021 21:27 Ответить
Смерч це для мене занадто, я по ВУС- РСО и СББ !!! А у вас пастух був непоганим вчителем ,дока !!!)))
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01.01.2021 21:33 Ответить
Фу, какую гадость Вы рекламируете.
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01.01.2021 21:26 Ответить
Выпуск этой гадости прекратили когда Брежнев ещё сам автомобиль водил.
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01.01.2021 21:29 Ответить
Мне то невидомо. Я потомственный самогонщик. У Деда был коронный "коньяк" "Три свеклочки", а моя коронная - абрикосовка-перцовка "Злий Бандеривец".
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01.01.2021 21:32 Ответить
Салам алейкум Мурзо! Віка та здоров"я тобі і твоїй родині !!1 Ну як з Богдан Батиром вдало відстрілялись ???)))
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01.01.2021 21:36 Ответить
Ва-Алейкум Салам, Дмитро. Навзаем. Я сначала его пальчику помогал на гачек тискати, а где-то на середине магазина(30-ки) он уже сам давил, и аж подпрыгивал от удовольствия. Правда, ему наушники с очками не особо понравились, но тут уж дело такое - safety first.
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01.01.2021 21:42 Ответить
Лайк за самжене! Здається з вами спілкувалися не так давненько на цю тему?!
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01.01.2021 21:42 Ответить
Угу. У Вас вроде колонка, если память мне не изменяет...
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01.01.2021 21:43 Ответить
Саме так, і десь набираючись досвіду в цьому питанні остаточно стверджую, магазину горілку навряд колись питиму. Порівняння не витримує аж ніяк.
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01.01.2021 21:47 Ответить
Брате, я собі зробив мідяний перегон та охолоджувач. 70 градусів получив
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01.01.2021 23:43 Ответить
Угу. Это где-то верхний предел для змеевика.С колонкой можно намного выше, но зачем?
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01.01.2021 23:55 Ответить
З Новим Роком! Нажаль не можу переслати у Пенсільванію свій самжене. Аллах нехай тебе зберігає!
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01.01.2021 23:58 Ответить
Тебе також, брате. Бережи Вас Пане Боже.
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02.01.2021 00:03 Ответить
Тоді можна в майбутньому очікувати "Утро стрєлєцкой казні"! 😁
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01.01.2021 21:39 Ответить
З "Стрілецької", з ранку ,з бодуна ,саме так і було !!!)))
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01.01.2021 21:45 Ответить
Только если с пивом. А так там всего то 28градусов.
В Черниговской обл (на каком то танковом полигоне) бабки варили самогон отдельно для "товарищей офицеров" 50 градусов и "экипажей машин боевых" 25-30 градусов.
Малолетки 18 - 20 лет, ещё и рост (для танка соответствующий) - им и так хватало.
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01.01.2021 21:52 Ответить
"Гондурас"... (Гончарівське). Сам там його куштував не раз... Та ще й під свіжопосолені рижики... Купляли на вул. Артилеристів... Тої бабки вже немає...
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01.01.2021 23:59 Ответить
3еленые.
.
как там ---та сторона..
как там наша россия ??
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01.01.2021 21:13 Ответить
Етобрехня, зелене перемир"я триває!!! А це все фотошоп і анімація !!)))
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01.01.2021 21:14 Ответить
суки какапские не соблюдают бубино...
може им обоссанца сивоху через баръер перекактить? - тварь как раз в нужной кандициии ....
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01.01.2021 21:14 Ответить
Що там этот зеленый какаду верещал вчера деткам про вечный мир и тишину? В клетку, гаденыша. Пусть оттуда вещает свою cр@нь. А детей к нему подпускать не ближе, чем на 500м. Там уже не слышно.
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01.01.2021 21:14 Ответить
Штаб ООС показал последствия обстрела вблизи Водяного в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 6795
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01.01.2021 21:23 Ответить
хатят лі рускіє вайни?
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01.01.2021 21:14 Ответить
Минуточку! Минуточку, я как же новогоднее поздравление Зеленского, где рассказывалось о стратегической победе......или это только видосик? Опредение Яроша.
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01.01.2021 21:33 Ответить
Та то ж не прицільно...
Правда??? Зє дятли???
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01.01.2021 21:33 Ответить
Проблема Украины на сегодня - Зеленский!Это про него слова замечательного человека:
"Да ну какая булава ?
Его предел - "смычок" рояльный
Он для дебилов - голова,
Для остальных - он конь педальный" !
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01.01.2021 21:42 Ответить
http://nova.net.ua/zsu-zakupyly-partiiu-rushnyts-dlia-poliuvannia-na-bpla-foto/ ЗСУ закупили партію рушниць для полювання на БПЛА (ФОТО)
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01.01.2021 21:51 Ответить
У Янелоха спишуть на салют.
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01.01.2021 21:52 Ответить
А вы заметили, что при Порохе постоянно публиковались карты АТО/ООС и можно было посмотреть динамику боевых действий и освобождения Донбасса,

а при ЗЕ все - никаких карт и боевой обстановки в СМИ.

И знаете почему? Потому что показывать карты, на которых хорошо видно, что Донбасс потихоньку сдают, а не освобождают, невдобно.
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01.01.2021 23:57 Ответить
Хлопці, ви то зе-Хомчаку передайте.
А то у нього =всєаблємюсчєє пєрєміріє саблюдаєцца=.
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02.01.2021 00:02 Ответить
Лучше бы показали скальпы убитых врагов.
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02.01.2021 12:55 Ответить
Скажіть, армія яка одержує російські рублі, солдати якоі з російськими паспортами проросійська чи російська? Визначайтеся, панове журналісти
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02.01.2021 21:43 Ответить
 
 