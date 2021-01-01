Штаб ООС показал последствия обстрела вблизи Водяного в новогоднюю ночь. ВИДЕО

В новогоднюю ночь пророссийские боевики обстреляли Водяное на Приазовье. На земле видно следы от снарядов.

Видео с последствиями обстрела опубликовала пресс-служба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Военнослужащий Вадим рассказал, что в 23:00, когда в России и на оккупированной ею части Донбасса наступил Новый год, на позиции военных прилетели четыре мины калибра 120 милиметров, спустя час - еще четыре мины, воронки от которых остались в земле.

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Также боевики вели огонь стрелецким оружием. На все эти действия военные открывали огонь в ответ.