Многодетная мать на Хмельнитчине родила 18-го ребенка. ВИДЕО
Восемнадцатого ребенка родила многодетная мать из Хмельницкой области Светлана Кухарчук. Всего у нее 10 сыновей и 8 дочек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявила заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник.
По ее словам, это первые подобные роды на Хмельнитчине.
Это Павлик, ему третий день, он 18-й в многодетной семье. Теперь мама Светлана Кухарчук воспитывает десять мальчиков и восемь девочек.
18-е роды имели определенные риски, говорит врач акушер-гинеколог послеродового отделения Анна Жолкевская.
"Родила здорового ребенка, весом 4 килограмма 150 граммов", - рассказала врач.
"Восемнадцатых родов не было, были перед этим 16-е роды. Если посчитать, она вышла замуж в 18 сейчас 42, 18 детей, это она рожала почти каждый год", - говорит отметила завотделением.
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Оце так да, молодці
Як колись півсторіччя тому, побільше б таких родин і нас буде 50 міліонів вже через 10 років
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В троллейбусе просквозило?
Между прочем почему женщины многократно делают аборты используют разные средства предохранения ??? Чтоб заводить много детей надо иметь соответствующие условия (жилищные,материальные...) и поэтому включают мозги...
Я особисто не розумію.
Крім дітей, потрібно мати свої інтереси, бути кимось.
Але кожен живе по-своєму.
На початку минулого століття нормальним було мати в сім'ї 5-7-9 дітей,й ніяке падло не стверджувало,що виростуть тупі злодії.Мати лише трьох в моєму селі вважалось -ніби як і сім'я неповна,чи пара нездорова
Чому українки різко перестали народжувати ? Візьміть книжечку з історії України,й почитайте,що в нас відбувалось з 1917-го ,й дотепер.
- так
- Я 17 річна мати 4 дітей. Поясніть, що таке місячні....
это тот же бок, который разорвал живьем десятки детей?
вот пусть тёбё и "дает"
заколебали веруны
"часовщик" блин, сложи 2+2 - для тебя это сложней видать чем для Боба молекулы сложить на берегу болота
короче ты мил человек либо тролль, либо больной, раз веришь в творцов. Или ты не про "троицу", а про других непонятно каких "творцов"? ктати, а че такое "душа"? ты утверждаешь что она - не выдумка - так докажи. с чего мне верить в х.з. что?
И потом - доказывает утверждающий. По умолчанию никто не должен даже говорить шо нету богов, так как веруны их не доказали