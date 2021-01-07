Многодетная мать на Хмельнитчине родила 18-го ребенка. ВИДЕО

Восемнадцатого ребенка родила многодетная мать из Хмельницкой области Светлана Кухарчук. Всего у нее 10 сыновей и 8 дочек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявила заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник.

По ее словам, это первые подобные роды на Хмельнитчине.

Это Павлик, ему третий день, он 18-й в многодетной семье. Теперь мама Светлана Кухарчук воспитывает десять мальчиков и восемь девочек.

18-е роды имели определенные риски, говорит врач акушер-гинеколог послеродового отделения Анна Жолкевская.

"Родила здорового ребенка, весом 4 килограмма 150 граммов", - рассказала врач.

"Восемнадцатых родов не было, были перед этим 16-е роды. Если посчитать, она вышла замуж в 18 сейчас 42, 18 детей, это она рожала почти каждый год", - говорит отметила завотделением.

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