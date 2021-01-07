Багатодітна мати на Хмельниччині народила 18-ту дитину. ВIДЕО
Вісімнадцяту дитину народила багатодітна мати з Хмельницької області Світлана Кухарчук. Загалом у неї 10 синів і 8 дочок.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявила завідувачка відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник.
За її словами, це перші подібні пологи на Хмельниччині.
Це Павлик, йому третій день, він 18-й у багатодітній родині. Тепер мама Світлана Кухарчук виховує десять хлопчиків і вісім дівчат.
18-ті пологи мали певні ризики, каже лікарка акушер-гінеколог післяпологового відділення Ганна Жолкевська.
"Народила здорову дитину, вагою 4 кілограми 150 грамів", - розповіла лікарка.
"Вісімнадцяти пологів не було, були перед цим 16-ті пологи. Якщо порахувати, вона вийшла заміж у 18, зараз 42, 18 дітей, це вона народжувала майже щороку", - зазначила завідувачка відділення.
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Оце так да, молодці
Як колись півсторіччя тому, побільше б таких родин і нас буде 50 міліонів вже через 10 років
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В троллейбусе просквозило?
Между прочем почему женщины многократно делают аборты используют разные средства предохранения ??? Чтоб заводить много детей надо иметь соответствующие условия (жилищные,материальные...) и поэтому включают мозги...
Я особисто не розумію.
Крім дітей, потрібно мати свої інтереси, бути кимось.
Але кожен живе по-своєму.
На початку минулого століття нормальним було мати в сім'ї 5-7-9 дітей,й ніяке падло не стверджувало,що виростуть тупі злодії.Мати лише трьох в моєму селі вважалось -ніби як і сім'я неповна,чи пара нездорова
Чому українки різко перестали народжувати ? Візьміть книжечку з історії України,й почитайте,що в нас відбувалось з 1917-го ,й дотепер.
- так
- Я 17 річна мати 4 дітей. Поясніть, що таке місячні....
это тот же бок, который разорвал живьем десятки детей?
вот пусть тёбё и "дает"
заколебали веруны
"часовщик" блин, сложи 2+2 - для тебя это сложней видать чем для Боба молекулы сложить на берегу болота
короче ты мил человек либо тролль, либо больной, раз веришь в творцов. Или ты не про "троицу", а про других непонятно каких "творцов"? ктати, а че такое "душа"? ты утверждаешь что она - не выдумка - так докажи. с чего мне верить в х.з. что?
И потом - доказывает утверждающий. По умолчанию никто не должен даже говорить шо нету богов, так как веруны их не доказали