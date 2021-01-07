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Багатодітна мати на Хмельниччині народила 18-ту дитину. ВIДЕО

Вісімнадцяту дитину народила багатодітна мати з Хмельницької області Світлана Кухарчук. Загалом у неї 10 синів і 8 дочок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявила завідувачка відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник.

За її словами, це перші подібні пологи на Хмельниччині.

Це Павлик, йому третій день, він 18-й у багатодітній родині. Тепер мама Світлана Кухарчук виховує десять хлопчиків і вісім дівчат.

18-ті пологи мали певні ризики, каже лікарка акушер-гінеколог післяпологового відділення Ганна Жолкевська.

"Народила здорову дитину, вагою 4 кілограми 150 грамів", - розповіла лікарка.

"Вісімнадцяти пологів не було, були перед цим 16-ті пологи. Якщо порахувати, вона вийшла заміж у 18, зараз 42, 18 дітей, це вона народжувала майже щороку", - зазначила завідувачка відділення.

Також читайте: Хвора на COVID-19 жінка в Черкасах народила дочку біля зачинених дверей приймального відділення

Автор: 

діти (5148) пологи (54) вагітність (70) Хмельницька область (981)


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Топ коментарі
+24
діагноз по психіці це "завєсті аднаво рібйонка штабьі дать абразаваніє і вьівєсті в люди" або "нада успєть пажить для сібя". - оце дійсно діагноз і повна деградація.
А потім з отих випещених одинаків виростає егоїстичне гівно, яке тільки й вміє що пальцем в смартфоні або в сраці колупатися.
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07.01.2021 11:13 Відповісти
+23
Козацькому Роду нема переводу!
Хай їм щастить!
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07.01.2021 11:10 Відповісти
+22
Та й слава Богу шо є такі жінки. Не кацапів же родять... Хай родять на здоров'я українців і за тих хто не хоча народжувати родять. А за них не переживай, судячи з відео вона не жебрачка.
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07.01.2021 11:12 Відповісти
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Нормальное такое хобби...
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07.01.2021 14:58 Відповісти
Польша столько заробитчан не подужае
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07.01.2021 15:01 Відповісти
Дофига комментов у...бков которые и одного воспитать не симогут
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07.01.2021 15:20 Відповісти
Восемнадцатого ребенка родила многодетная мать из Хмельницкой области Светлана Кухарчук. Всего у нее 10 сыновей и 8 дочек. Источник: https://censor.net/ru/v3240624

Оце так да, молодці

Як колись півсторіччя тому, побільше б таких родин і нас буде 50 міліонів вже через 10 років
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07.01.2021 15:49 Відповісти
Ну якщо можуть дати всім раду...Хороших людей багато не буває, може лікар колись з малого буде, життя покаже.
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07.01.2021 17:13 Відповісти
Надо делать, как в книге Новая Атлантида, Фрэнсис Бэкон - делать праздник и давать тем, кто родил очень много детей - большой дом в подарок и бесплатно делать платежки, давать много денег на детей и всякие еще ништяки давать. А тем более Украина очень теряет население сильно и Украина должна быть на такую не 35 миллионов, а миллионов 100. Потому нужно за детей награждать родителей, а героев, которые 20 детей родят, то их награждать большим домом и без платежек до конца жизни родителей, и обеспечением едой бесплатно и обучение бесплатно детей и т.д. Чем больше детей, тем больше нужно делать наград! Нужно население делать большим!
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07.01.2021 19:47 Відповісти
Блинннн! Ну зачем плодить нищету?111
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07.01.2021 19:47 Відповісти
Всього 18 дітей, але не всі уже і діти. Старшим уже по 24. Уже по п'ять (6) років замужем. Може там власне дитячого віку десять, вісім.
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07.01.2021 22:01 Відповісти
Больные на голову мама с папой, не иначе. Мы наплодили - другие пусть кормят и выращивают
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07.01.2021 22:30 Відповісти
Мы с женой всегда договаривались, что у нас не будет больше одного ребенка, один раз она случайно залетела, Я скразу сказал, мол был уговор, она подтвердила, что да был. Я прямо объяснил жене, что она может рожать, но если она это сделает, то я от нее уйду, так как дети должны рождаться при согласии обоих родителей......Супруга молча пошла и сделала вакуум-аборт........ П.С. Моя жена одна в семье, Я один ребено кв семье, и у нас растет один замечательный сын такая вот семейная традиция и все счастливы...
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08.01.2021 19:58 Відповісти
Жесть
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09.01.2021 02:19 Відповісти
Динозавры наверное тоже так договаривались.
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09.01.2021 09:26 Відповісти
Исключительно для счастливого семейства я расскажу историю моей бывшей соседки. Ей сейчас где-то под 70. В молодости, она была сильно занята, поэтому ближе к 35 родили с мужем только одного ребенка. А когда ее сын разбился насмерть, у мужа случился инфаркт и его тоже похоронила. Вобщем сейчас она на пенсии, никого из родственников у нее нет ведь была она одна в семье, работать уже тоже не может. Доживает свой век в одиночку на нищенскую пенсию.
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09.01.2021 09:52 Відповісти
... один раз она /жена/ случайно залетела...
-----------------------
В троллейбусе просквозило?
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09.01.2021 10:39 Відповісти
Из бесконтрольно оплодотвореной самки выпал очередной органимзм. В чём новость?
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07.01.2021 23:48 Відповісти
Делать и рожать детей не проблема, а воспитать и дать путёвку в жизнь.

Между прочем почему женщины многократно делают аборты используют разные средства предохранения ??? Чтоб заводить много детей надо иметь соответствующие условия (жилищные,материальные...) и поэтому включают мозги...
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08.01.2021 06:14 Відповісти
Хай дитина росте здоровою. Батьки теж щоб мали сили виростити.

Я особисто не розумію.
Крім дітей, потрібно мати свої інтереси, бути кимось.
Але кожен живе по-своєму.
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08.01.2021 07:09 Відповісти
Поясніть їй значення слова Ні, Нет, Ніт...
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08.01.2021 08:05 Відповісти
Купа моральних уродів.
На початку минулого століття нормальним було мати в сім'ї 5-7-9 дітей,й ніяке падло не стверджувало,що виростуть тупі злодії.Мати лише трьох в моєму селі вважалось -ніби як і сім'я неповна,чи пара нездорова
Чому українки різко перестали народжувати ? Візьміть книжечку з історії України,й почитайте,що в нас відбувалось з 1917-го ,й дотепер.
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08.01.2021 09:45 Відповісти
Чесно кажучи, я дивуюся тим ідіотам, які можуть засуджувати таку жінку. Якщо не підтримувати таку родину, то мусульманський світ нас поглине. Бог дає її найдорожче і в таких сім"ях виростають порядні діти, не егоїсти. Згадайте Німеччину після 1933 року, коли були створені всі економічні умови для народжуванності. Може ми так само відкрити кордони , як це зробила Європа?Ви подумайте, що буде з нашою безбройною нацією і продажною верхівкою? Думаєте, що вони зможуть спастися в Європі за високою огороджею?
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08.01.2021 18:05 Відповісти
Так было из-за высокой смертности. Поэтому заводили много и некоторые выростали, сейчас же с современной медициной смертность среди детей очень низкая...
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08.01.2021 20:39 Відповісти
То есть, ещё и естественный отбор исчез. Скоро будут рождаться все хронически больными и их жизнь современная медицина будет искусственно поддерживать до смерти.
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09.01.2021 09:31 Відповісти
На свете бывают заядлые курильщики, которые курят везде и всегда. Но даже они иногда сигарету изо рта вынимают.
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08.01.2021 11:34 Відповісти
Господи, прости і відведи!
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08.01.2021 12:24 Відповісти
- Алло, це радіо?
- так
- Я 17 річна мати 4 дітей. Поясніть, що таке місячні....
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08.01.2021 17:23 Відповісти
На России этой Маме выплатили бы одиннадцать с половиной миллионов рублей. В гривнах это будет 4 430 000.
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08.01.2021 18:44 Відповісти
Да пох.й что там на россии. Вот к чему это вы пишите? Типа, там лучше? Тогда пусть собирает свою спору и валит к выплатам. Задолбали уже. Люди если рожают, то в первую очередь для себя, а не для государства.
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09.01.2021 08:39 Відповісти
Это собачку заводят для себя. А Детей рожают не для себя и не для государства, а для новой жизни. Каждый ребёнок, это целый мир. Кто знает, может её потомок изобретёт лекарство от всех болезней или победит гравитацию. Она живёт по заповеди моего Бога, которую он ещё не отменил. Заповедь, Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И если, в отличии от вас, Бог даёт ей такое здоровье и плодовитость, то помогайте ей, а не завидуйте, в таком случае, Он и вам даст, то о чем Вы мечтаете.
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09.01.2021 09:07 Відповісти
Тьху!
это тот же бок, который разорвал живьем десятки детей?
вот пусть тёбё и "дает"
заколебали веруны
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09.01.2021 09:31 Відповісти
Это Тот который на берегу океана из разных молекул слепил существо способное размножаться. А ты попробуй разобранные часы сложить в коробку и трясти их до тех пор, пока они сами собой не соберутся, сами заведутся и затикают. И это я упростил задачу, стрелки, шестерёнки, пружинки и цифры на циферблате, по условиям, уже как бы были готовыми.
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09.01.2021 09:37 Відповісти
ага, 7000 лет назад, да? если бы ты был умным, то мог бы сложить годи жизни от "адама" и до Дристоса - и что? кости динозавров аццая сотона подбрасывает?
"часовщик" блин, сложи 2+2 - для тебя это сложней видать чем для Боба молекулы сложить на берегу болота
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09.01.2021 16:39 Відповісти
Объяснить Божественное творчество, это как дождевому червю устройство токарного станка объяснить.Ну нет у людей таких органов, как у того червяка, глаз, ушей, носа, мозга. Поэтому, Творец иногда людям свои правила жизни через своих пророков доводит. Пророки, это в общем то обычные живые люди, могут, многого не понять или переврать, или всякие переводчики извратят сущность их высказываний. Поэтому не суть важно, сколько тем динозаврам лет. Это умники ученые пусть ищут материальную базу сотворения мира, распутывая цепочки ДНК или в макромире с помощью телескопа. Главное доказательство высшего разума, уже заложено в наши души. Там его и ищи. Дам один совет. Ни слушай ничьих советов, в том числе и моих. Для начала выброси из головы всякие знания полученные из священных и всяких авторитетов богословов. Начни с малого. Ты же не можешь выпить стакан горячего чая одним глотком. И здесь так же. Загляни в свою душу, потом сам поймёшь, куда идти. Ты же веришь в творца, природу, вот от неё и шагай как от печки. И не обижайся на людей. Они привыкли ехать по своей колее.
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09.01.2021 17:52 Відповісти
* полученные из священных книг
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09.01.2021 17:53 Відповісти
в этой макулатуре высрано шо Яхве и сынок мол жили миллиарды лет до сотв. мира, но Яхве типо более крут. а по канонам эти ссущества - одно целое. вы в своей писанине разберитесь там уже - динозавры как жили и когда, если миру лет 7000 не более, видим по существам - от "адама" прошло поколений 100 не более.
короче ты мил человек либо тролль, либо больной, раз веришь в творцов. Или ты не про "троицу", а про других непонятно каких "творцов"? ктати, а че такое "душа"? ты утверждаешь что она - не выдумка - так докажи. с чего мне верить в х.з. что?
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09.01.2021 19:52 Відповісти
Не. Лучше ты мне всё расскажи, как оно было на самом деле, по твоей версии. Курица была первой или яйцо? И почему раз уж мир развивается по теории эволюции, то до сих пор не унифицировался животный мир до злобного всеядного шара? Как ты представляешь себе развитие без генерального плана? Да и вообще появление разума и материи?
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09.01.2021 20:16 Відповісти
А с чего же "по моей теории"? Маск ваще дает 1000000000 к 1 шо мир виртуален, а он то поумней целого стада как мы, нет?
И потом - доказывает утверждающий. По умолчанию никто не должен даже говорить шо нету богов, так как веруны их не доказали
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09.01.2021 20:27 Відповісти
Не знаю, возможно ты с сарказмом, но я в принципе, я с этой теорией согласен. Разум (мысль) порождает энергию, энергия может стать материей. Как при ядерном взрыве, только на оборот. Понятие время, тоже относительно, и в разные циклы превращений материи в энергию и наоборот, может останавливаться, возвращаться и пересекаться прошлое с будущим. А душа, это личный файл. Флешка такая. Но тут нет противоречий с Библией. Там просто для примитивных написано, "Вначале было слово, и слово было Бог".
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09.01.2021 20:53 Відповісти
Делать мне больше нечего - помогать какой-то чужой бабе с кучей детей.Зачем это мне? Сами народом - сами пусть и живут
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09.01.2021 16:12 Відповісти
Мегафертильная тетя. Жалко детей. Родится в такой огромной семье - это примерно что жить в детском доме.
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08.01.2021 18:49 Відповісти
Знаю прекрасную счастливую семью у которых девять детей.
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08.01.2021 18:55 Відповісти
ето если пару лямов гривен есть на банковском счету и здоровья вагон.....
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08.01.2021 19:53 Відповісти
Помогают друзья, соседи, родственники, государство, старшие дети. Опять же выплата материнского капитала. Голода нет и не будет. Отличие от малодетных семей, только в отсутствии, брендовых шмоток и крутых гаджетов. Зато весело.
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08.01.2021 20:06 Відповісти
Девять - это не восемнадцать.
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09.01.2021 08:37 Відповісти
После четырёх, разница, уже не существенна.
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09.01.2021 09:09 Відповісти
Мне кажется, вам нужно голову полечить. Разница очень существенна. Именно в материальной составляющей.
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09.01.2021 16:14 Відповісти
Я имею в виду, что после четвёртого ребёнка, ничего личного не остаётся. Надо выкладываться по предназначению на все 100%. А больные на голову это те кто новейшие айфоны по 2000$ покупает.
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09.01.2021 18:02 Відповісти
Преклоняюсь перед этой женщиной. Но если представить, это же полноценная футбольная команда, плюс хоккейная!
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08.01.2021 22:15 Відповісти
Хоч хтось в цій країні народжує...
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09.01.2021 02:17 Відповісти
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