Багатодітна мати на Хмельниччині народила 18-ту дитину. ВIДЕО

Вісімнадцяту дитину народила багатодітна мати з Хмельницької області Світлана Кухарчук. Загалом у неї 10 синів і 8 дочок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявила завідувачка відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник.

За її словами, це перші подібні пологи на Хмельниччині.

Це Павлик, йому третій день, він 18-й у багатодітній родині. Тепер мама Світлана Кухарчук виховує десять хлопчиків і вісім дівчат.

18-ті пологи мали певні ризики, каже лікарка акушер-гінеколог післяпологового відділення Ганна Жолкевська.

"Народила здорову дитину, вагою 4 кілограми 150 грамів", - розповіла лікарка.

"Вісімнадцяти пологів не було, були перед цим 16-ті пологи. Якщо порахувати, вона вийшла заміж у 18, зараз 42, 18 дітей, це вона народжувала майже щороку", - зазначила завідувачка відділення.

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