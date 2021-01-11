Аянское водохранилище под Симферополем практически высохло. ВИДЕО

В оккупированном Крыму почти полностью высохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало водой Симферополь - один из крупнейших городов полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео пересохшего водохранилища быстро распространилось в соцсетях. В свой Telegramm его выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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