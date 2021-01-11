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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Аянское водохранилище под Симферополем практически высохло. ВИДЕО

В оккупированном Крыму почти полностью высохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало водой Симферополь - один из крупнейших городов полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео пересохшего водохранилища быстро распространилось в соцсетях. В свой Telegramm его выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Читайте также: Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму. ФОТО

Крым (26427) водоснабжение (724)


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Топ комментарии
+57
Пох..
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11.01.2021 00:52 Ответить
+49
Аякское водохранилище под Симферополем практически высохло - Цензор.НЕТ 2349
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11.01.2021 00:56 Ответить
+49
Аякское водохранилище под Симферополем практически высохло - Цензор.НЕТ 6657
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11.01.2021 01:03 Ответить
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та щоб й лани широкополі, і Дніпро, і кручі (разом з кримськими водосховищами) стали їм поперек горла, москалям вонючим!
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11.01.2021 05:57 Ответить
есть вода, халодныя вода - пейтя воду, пейтя, гаспода! и будете здоровы, родичи гарбузовы!
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11.01.2021 06:08 Ответить
Схоже на марсіанські грунти
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11.01.2021 06:21 Ответить
Воды нет,но автомойки работают
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11.01.2021 06:23 Ответить
Канализацию используют.
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11.01.2021 07:12 Ответить
Кстати, да.
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11.01.2021 09:43 Ответить
Аякское водохранилище под Симферополем практически высохло - Цензор.НЕТ 9161
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11.01.2021 06:33 Ответить
Это Мальта? Кацапы до такого не додумаются.
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11.01.2021 09:07 Ответить
Крысчанам страдать. И не забывать власовской тряпкой махать. Дебилы блеать.
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11.01.2021 06:34 Ответить
тамженашильуди!
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11.01.2021 07:42 Ответить
Природу жалко и животных, тех же бездомных кошек и собак!
Все.
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11.01.2021 07:51 Ответить
для них є совєтські труби...диряві... )
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11.01.2021 08:15 Ответить
В Україні масштаб на посуха, води не вистачає, тим більше на окуповані території. Хай цим загарбник переймається.
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11.01.2021 07:59 Ответить
Чого крисчани бажали, те отримали. Мені особисто пох, що в них там щось пересохло, чи засохло, чи відпало. Не маленьеі мали думати макітрами, а не вухами. Це тільки початок. Полізуть до нас - влупимо, пройшов той час, коли не сміли стріляти у того, хто називав себе "братом".
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11.01.2021 07:59 Ответить
Зелені колаборанти скоро приватизують Кримський канал щоб вже приватний ватник дав воду для Кремлівського пацюка, що мягко провести окупацію Криму. Або обнулений фюрер попре на Херсон і Маріуполь колоти коридор до Кримсахари.
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11.01.2021 08:14 Ответить
особливо упоротим порохоботам.
Уряд зробив Північно-Кримський канал таким, що не підлягає приватизаціїСУБОТА, 29 СЕРПНЯ 2020, 12:11 Аянське водосховище під Сімферополем майже висохло - Цензор.НЕТ 3205 Уряд схвалив внесення Північно-Кримського каналу та Каховського магістрального каналу до переліку об'єктів, що не підлягають приватизації.Про це https://mtot.gov.ua/ua/kabmin-shvaliv-vkljuchennja-pivnichno-krimskogo-kanalu-ta-kahovskogo-magistralnogo-kanalu-do-pereliku-obektiv-scho-ne-pidljagajut-privatizaciii повідомила прес-служба Мінреінтеграції."Ці підприємства внесені до переліку задля забезпечення сталого контролю над ними та уникнення можливих загроз національним інтересам", - повідомили у прес-службі.
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11.01.2021 08:17 Ответить
«Законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68177 №2831-1 авторства депутатов от «Слуги народа» исключает из перечня предприятий, которые нельзя приватизировать, главные артерии, по которым поставлялась вода в Крым. Это Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала», Поки що не прийнято, але ж клепки хватило у Слуг сворити законопроект про надання води окупантам, де гарантія що під шумок пандемії не протягнуть на вимогу Кремля?
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11.01.2021 14:50 Ответить
ОЙ! ЯКА Ж СУМНА НОВИНА!!!
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11.01.2021 08:28 Ответить
В Україні свої проблеми, на крим пох
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11.01.2021 08:32 Ответить
Нах им вода
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11.01.2021 08:33 Ответить
ВОДА. КРИМ. КОСМОС: шокуючі https://www.youtube.com/watch?v=PD5DazsdDho факти про півострів зібрані з космосу | На власні очі
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11.01.2021 09:20 Ответить
Все «крымнашевцы», которые одобряют убийство в 2014 году расейским православным солдатом Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В. и поддерживает аннексию украинского Крыма, являются соучастниками военной агрессии московии против суверенной Украины и находятся под гневом Божьим в ожидании справедливого Суда у Белого Престола.
Православные из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева из Великого Улуса ошибаются, думая, что захватив украинский Крым, они в вечности окажутся в раю, как обещала им «бледная моль».
Российских военных министра нападения Сергея Кунжутовича Шойгу и депутатов Совета Федерации РФ в раю точно не окажется. «И не войдет в него (Иерусалим - прим авт.) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21:27).
На Суде у белого Престола «крымнашевцы» будут стоять с левой стороны и Агнец Божий вынесет им Приговор: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Евангелие от Матфея 25 глава 41 стих).
При аннексии украинского Крыма были нарушены сразу 4 Божьих Заповеди:
6 заповедь. Не убивай.
8 заповедь. Не кради.
9 заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10 заповедь. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
За нарушение Божьих Заповедей предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ. Россияне - готовьтесь!!!
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11.01.2021 10:17 Ответить
Зашел, чтобы под статьей нажать кнопочку "Нравится". Нажал.
Гарного вам дня, панове! І гарних новин.
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11.01.2021 09:30 Ответить
Пришлось вернуться, чтобы поделиться:
https://ibigdan.livejournal.com/26114317.html А что там за поребриком?

Правительство РФ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101060012?index=1&rangeSize=1 утвердило список российских программ для обязательной предустановки на все смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart-TV, продаваемые в россии:

Аянське водосховище під Сімферополем майже висохло - Цензор.НЕТ 8098

видео про смартфон ермак -- https://ibigdan.livejournal.com/video/album/441/?mode=view&id=18435
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11.01.2021 09:38 Ответить
Ермак им в руки)))
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11.01.2021 10:42 Ответить
Видалив випадково програму -сідай на пару років
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11.01.2021 11:29 Ответить
пить нужно меньше ))
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11.01.2021 09:47 Ответить
АяНское водохранилище , а не аякское))). Поищите в Ютубе Крымский блогер , Николай Моль, кому интересно. У него аппаратура крутая, видео обалденного качества, он как раз водохранки снимает.
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11.01.2021 09:47 Ответить
Всяких гавнюков читать - глаза портить
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11.01.2021 09:58 Ответить
Да, звук на его видео лучше отключать - вата , причём тупая, но видео, иллюстрируещие полную катастрофу с водой в Крыму, красивые.
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12.01.2021 09:10 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13448081.html В Краснодаре из-за снегопада обрушилась крыша крупной спортарены

Вчера в столице Кубани сильнейший снегопад стал причиной обрушения крыши крупного спортивного комплекса "Екатеринодар", сообщает пресс-служба мэрии.

Воздухоопорный купол спорткомплекса рухнул из-за большого выпадения осадков и налипания мокрого снега.

Аянське водосховище під Сімферополем майже висохло - Цензор.НЕТ 4503
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11.01.2021 09:53 Ответить
Ну так отлично, а писали что на Кубани тоже воды мало.
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11.01.2021 10:14 Ответить
Так тепер буде водний резервуар.
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11.01.2021 11:30 Ответить
История с ТРК Трансвааль их ничему не научила...
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11.01.2021 12:52 Ответить
"ПозоРТесь" бугага... Между Р и Т необходимо вставить мягкий знак. А под каким названием эта лужа высохнет - не принципиально...
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11.01.2021 10:01 Ответить
Та фігня, москалі жили в Криму і до кримського каналу. КРИМ ПОВИНЕН СТАТИ СОЛОНЧКОВОЮ ПУТИНЕЮ!
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11.01.2021 09:56 Ответить
Ну що,крисчани,допомогли вам ваші кацапи? Майже цитата...
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11.01.2021 10:17 Ответить
Нехай крисчанє писдують до Чечні - там і водичка є, і гори майже, як кримські, і Чорне море поруч - на курортах Обхезії. А то бач, кадирки до Криму приїздять, активність проявляють (кого поб'ють, кому голову проламають, у кого бізнес відіжмуть), а цих підаро-зрадників не виженеш у зворотньому напрямку...
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11.01.2021 10:19 Ответить
Так уже определитесь: если они "крисчанє" и предатели - и да, пусть падлы теперь без Украины выживают - сами голосовали. Или Крым оккупирован рашей, и тогда, всем украинцам (а не крисчанє) в Крыму приходится страдать от действий Украины
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11.01.2021 18:05 Ответить
Про яких українців в Криму ви теревените - про кримських татар, яких знаходять без голов у морі, чи мо про Приходька, якого гівняне фисиби заарештувало, а сім'ю його переслідують?? Чи про тих, хто улюлюкав про каміння у свої тупі головешки і мчав на рхверендум в припляску (патяплачка)??
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15.01.2021 08:44 Ответить
Так що нехай виживають - криси, окупанти і понаїхи (кадирки та інша сволота, рашистська).
А ми спокійно будемо сидіти на березі Дніпра, допоки їх трупи не попливуть під крисчанським мостом (майже за Конфуцієм)
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15.01.2021 08:50 Ответить
Аянське водосховище під Сімферополем майже висохло - Цензор.НЕТ 3316
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11.01.2021 10:34 Ответить
Чесно говоря, карасиков жалко... и они стали жертвами пуйла...
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11.01.2021 10:44 Ответить
А что не так?
Они хотели в родную гавань - вот она, иконная, такая как была ДО Украины, без украинкой воды...
Или им снова Украина что то должна?
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11.01.2021 10:45 Ответить
Так уже определитесь: если они "крисчанє" и предатели - и да, пусть падлы теперь без Украины выживают - сами голосовали. Или Крым оккупирован рашей, и тогда, всем украинцам (а не крисчанє) в Крыму приходится страдать от действий Украины
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11.01.2021 18:13 Ответить
ПНХ
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11.01.2021 20:09 Ответить
а чем теперь запивать, камни с неба.)))
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11.01.2021 10:55 Ответить
"Божьей росой" с кацапского зомбоящика.
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11.01.2021 11:25 Ответить
На кольонізацію Марсу, Ілон Батькович Маск, впершу чергу , набиратиме крисчан, як передову популяцію хомо , що може обходитись без води. Наступна стадія експерименту --- повітря.
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11.01.2021 11:01 Ответить
Оператор цього відосіка навпаки радіє, з краєвидів які він зняв. Просить ставити вподобайки, підписуватися на його канал...Всьо ОК...А шо води не має, ну то таке. Ждемо відосіки про камені з неба.
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11.01.2021 11:11 Ответить
Сейчас земразь выведет войска с Херсонской обсласти
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11.01.2021 11:29 Ответить
сечу ослів нехай п'ють , криси
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11.01.2021 11:46 Ответить
Там де "ихнету" там і "водинету"!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.01.2021 12:23 Ответить
Лижіть каміння
Аянське водосховище під Сімферополем майже висохло - Цензор.НЕТ 1394
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11.01.2021 12:33 Ответить
Яке гарне і прозоре озерце, вода спала і кльово ловити рибу і головне - ні одного биндира, так? Ловіть своїх карасиків, залишилися мало часу, бо вони підуть слідом за водою.Пропоную москалям використати трубу " Северного потока 2" і повернути з Балтики в Крим, подавати білтійську, холодну воду.
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11.01.2021 13:02 Ответить
А я сходил посрать. Тоже неплохая новость.
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11.01.2021 13:28 Ответить
да там воды немеряно
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11.01.2021 13:56 Ответить
усе, до чого дотягується кістлява рука Мокші, перетворюється в ніщо, у найкращому випадку - в лайно або пустелю
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11.01.2021 15:12 Ответить
нічто так нє радуєт глаз рускава чілавєка, как красота пустині і атмосфєра разрухі і бєзісхдності.
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11.01.2021 17:32 Ответить
Так им и надо
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11.01.2021 17:50 Ответить
Куда они двинутся, когда в Крыму жизнь станет выживанием?
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11.01.2021 18:47 Ответить
Ну и что что высохло. Опять пытаются этими статьями, регулярно вбрасываемые в СМИ, зомбировать Украинцев. Подготавливают психологически украинцев чтоб в угоду параше и путлеру подать воду!!!
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11.01.2021 19:44 Ответить
Такой большой полуостров и нет воды, даже странно.. там что, тоже много евреев?
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11.01.2021 19:54 Ответить
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