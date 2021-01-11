37 574 167
Аянське водосховище під Сімферополем майже висохло. ВIДЕО
В окупованому Криму майже повністю висохло Аянське водосховище, яке забезпечувало водою Сімферополь - одне з найбільших міст півострова.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео пересохлого водосховища швидко поширилося в соцмережах. У свій Telegramm його виклав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі
Топ коментарі
+57 Sem001
показати весь коментар11.01.2021 00:52 Відповісти Посилання
+49 Шрек Баблокат
показати весь коментар11.01.2021 00:56 Відповісти Посилання
+49 уаыау
показати весь коментар11.01.2021 01:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все.
Уряд зробив Північно-Кримський канал таким, що не підлягає приватизаціїСУБОТА, 29 СЕРПНЯ 2020, 12:11 Уряд схвалив внесення Північно-Кримського каналу та Каховського магістрального каналу до переліку об'єктів, що не підлягають приватизації.Про це https://mtot.gov.ua/ua/kabmin-shvaliv-vkljuchennja-pivnichno-krimskogo-kanalu-ta-kahovskogo-magistralnogo-kanalu-do-pereliku-obektiv-scho-ne-pidljagajut-privatizaciii повідомила прес-служба Мінреінтеграції."Ці підприємства внесені до переліку задля забезпечення сталого контролю над ними та уникнення можливих загроз національним інтересам", - повідомили у прес-службі.
Православные из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева из Великого Улуса ошибаются, думая, что захватив украинский Крым, они в вечности окажутся в раю, как обещала им «бледная моль».
Российских военных министра нападения Сергея Кунжутовича Шойгу и депутатов Совета Федерации РФ в раю точно не окажется. «И не войдет в него (Иерусалим - прим авт.) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21:27).
На Суде у белого Престола «крымнашевцы» будут стоять с левой стороны и Агнец Божий вынесет им Приговор: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Евангелие от Матфея 25 глава 41 стих).
При аннексии украинского Крыма были нарушены сразу 4 Божьих Заповеди:
6 заповедь. Не убивай.
8 заповедь. Не кради.
9 заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10 заповедь. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
За нарушение Божьих Заповедей предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ. Россияне - готовьтесь!!!
Гарного вам дня, панове! І гарних новин.
https://ibigdan.livejournal.com/26114317.html А что там за поребриком?
Правительство РФ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101060012?index=1&rangeSize=1 утвердило список российских программ для обязательной предустановки на все смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart-TV, продаваемые в россии:
видео про смартфон ермак -- https://ibigdan.livejournal.com/video/album/441/?mode=view&id=18435
Вчера в столице Кубани сильнейший снегопад стал причиной обрушения крыши крупного спортивного комплекса "Екатеринодар", сообщает пресс-служба мэрии.
Воздухоопорный купол спорткомплекса рухнул из-за большого выпадения осадков и налипания мокрого снега.
А ми спокійно будемо сидіти на березі Дніпра, допоки їх трупи не попливуть під крисчанським мостом (майже за Конфуцієм)
Они хотели в родную гавань - вот она, иконная, такая как была ДО Украины, без украинкой воды...
Или им снова Украина что то должна?