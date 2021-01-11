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Полиция в Черновцах нагрянула в караоке-бар, работавший вопреки локдауну. ВИДЕО
10 января в центре Черновцов полиция наведалась в одно из развлекательных заведений, которое принимало посетителей, несмотря на запрет.
Видео, на котором изображено, как правоохранители внезапно врываются в заведение, опубликовали на странице Chernivtsigram в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
По информации местных СМИ, речь идет о караоке-баре Solo.
Местные жители в соцсети активно обсуждают эту ситуацию. В частности, они обратили внимание на то, что указанный ресторан, несмотря на усиленный карантин, вечером 10 января размещал на своей странице в соцсети фотографии и видео с вечеринки.
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