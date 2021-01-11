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Полиция в Черновцах нагрянула в караоке-бар, работавший вопреки локдауну. ВИДЕО

10 января в центре Черновцов полиция наведалась в одно из развлекательных заведений, которое принимало посетителей, несмотря на запрет.

Видео, на котором изображено, как правоохранители внезапно врываются в заведение, опубликовали на странице Chernivtsigram в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

По информации местных СМИ, речь идет о караоке-баре Solo.

Местные жители в соцсети активно обсуждают эту ситуацию. В частности, они обратили внимание на то, что указанный ресторан, несмотря на усиленный карантин, вечером 10 января размещал на своей странице в соцсети фотографии и видео с вечеринки.

Полиция в Черновцах нагрянула в караоке-бар, работавший вопреки локдауну 01
Полиция в Черновцах нагрянула в караоке-бар, работавший вопреки локдауну 02
Полиция в Черновцах нагрянула в караоке-бар, работавший вопреки локдауну 03

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карантин (16729) Черновцы (677) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
зробіть облаву в Буковелі
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11.01.2021 11:11 Ответить
+10
Вчора був на Буковелі, вірніше, приїхав з дружиною прогулятися по горах-лісах. Мегаполіс в час пік. Стояли кілька разів в пробках. Авто немає де поставити. Людей - не проштовхнутися. Ах да, чуть не забув: бачив людину в масці.
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11.01.2021 11:14 Ответить
+9
Дуже рекомендую Буковель, бо це єдине місце в Україні, де абсолютно немає вірусу. Ну, судячи по відкритих ресторанах, кафе, спа-, сра- салонах, та всіх діючих комплексах.
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11.01.2021 11:17 Ответить
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зробіть облаву в Буковелі
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11.01.2021 11:11 Ответить
Там гарант, все під контролем.
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11.01.2021 11:31 Ответить
Поліціянти все одно по місту соваються, може б панчохи з пральним порошком розвозили...
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11.01.2021 11:14 Ответить
Вчора був на Буковелі, вірніше, приїхав з дружиною прогулятися по горах-лісах. Мегаполіс в час пік. Стояли кілька разів в пробках. Авто немає де поставити. Людей - не проштовхнутися. Ах да, чуть не забув: бачив людину в масці.
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11.01.2021 11:14 Ответить
Дуже рекомендую Буковель, бо це єдине місце в Україні, де абсолютно немає вірусу. Ну, судячи по відкритих ресторанах, кафе, спа-, сра- салонах, та всіх діючих комплексах.
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11.01.2021 11:17 Ответить
ну а ты туда приехал, КОНЕЧНО ЖЕ, исключительно с целью проинформировать страну о несправедливости?
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11.01.2021 13:28 Ответить
А Осла повязать - ссыкливо? От же ссыкливая полиция. Ссытся ссыкливого Бубочку.
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11.01.2021 11:15 Ответить
Кафешки в Бєніному Буковелі забиті людьми, але їх Аваков не шмонає.
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11.01.2021 11:17 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__%5b0%5d=AZXxPbgUFC7tUfVmiU5TUbfom56ERvjkwa5r7K1vAlFl2JiW0xoL6ZP0OrZ22y8mEtJLgn8CJ3ovriylS53_sO_A7wdHuJpbQbC-3TaN4m-LUN4l40lYQ-I1KqWrPMHel2c&__tn__=-%5dC%2CP-R Helgi Sharp

Буковель. Лохдаун.
"Коньнаш!" - радостно кричали жители Трои, голосуя за Зеленского.

То, чего в упор не видят Аваков, Зеля и Степанов.
Фото з Буковеля:

https://scontent.fiev22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/138035896_967266187011041_3954702479471420964_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=GtiWyparQrAAX8MgVLy&_nc_ht=scontent.fiev22-2.fna&oh=b116691cb58fe0a22a444d965e996684&oe=602315DF
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11.01.2021 11:24 Ответить
Даа,ходить по барам гораздо приятней и безопасней ,чем бандитов ловить ...
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11.01.2021 11:17 Ответить
Если ты не беня или не его клиент, готовься к приходу фантомасов
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11.01.2021 11:20 Ответить
Полиция в Черновцах нагрянула в караоке-бар, работавший вопреки локдауну - Цензор.НЕТ 2085
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11.01.2021 11:20 Ответить
Плакаю від умілєнія...
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11.01.2021 11:23 Ответить
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11.01.2021 11:25 Ответить
Поліція в Чернівцях нагрянула в караоке-бар, який працював всупереч локдауну - Цензор.НЕТ 3393
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11.01.2021 11:25 Ответить
співали без масок? жах! ату на них недолюстровану беркутню
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11.01.2021 11:25 Ответить
Поліція в Чернівцях нагрянула в караоке-бар, який працював всупереч локдауну - Цензор.НЕТ 7297
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11.01.2021 11:26 Ответить
Поліція в Чернівцях нагрянула в караоке-бар, який працював всупереч локдауну - Цензор.НЕТ 9025
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11.01.2021 11:27 Ответить
а в буковель нагрянуть?...дешевые шлюхи рюкзакова...
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11.01.2021 11:31 Ответить
Удоды
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11.01.2021 11:44 Ответить
 
 