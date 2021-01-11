Условия локдауна в Украине самые либеральные в Европе, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель главы фракции "Слуга народа" нардеп Евгения Кравчук заявила, что украинцев, несмотря на жесткий карантин, не лишили возможности покупать такие товары первой необходимости, как бытовая химия и презервативы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Комментируя ситуацию в магазинах, которые лентами прикрывают запрещенные для продажи товары, Кравчук отметила: "Я думаю, что более логично товары, которые не подпадают под продажу, убирать с полок или перекрывать доступ к отделам, а не писать записки и перекрывать лентами. В любом случае товар первой необходимости можно покупать - бытовую химию и презервативы можно купить в аптеке".

Парламентарий также отметила, что в Украине условия локдауна "наиболее либеральные из всех, которые сейчас действуют в Европе".

"В Нидерландах нельзя собираться больше двух человек даже в собственном домохозяйстве, в Германии - не более 5 человек. У нас мы видим, что и под елкой много людей собирается, и многие магазины работают. В Чехии, например, во время жесткого карантина в выходные дни не работают даже аптеки, не говоря о магазинах, где продают носки и колготки", - объяснила нардеп.

Как сообщалось ранее, в Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

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