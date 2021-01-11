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Новости Коронавирус и карантин
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Условия локдауна в Украине самые либеральные в Европе, - "слуга народа" Кравчук

Условия локдауна в Украине самые либеральные в Европе, -

Заместитель главы фракции "Слуга народа" нардеп Евгения Кравчук заявила, что украинцев, несмотря на жесткий карантин, не лишили возможности покупать такие товары первой необходимости, как бытовая химия и презервативы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Комментируя ситуацию в магазинах, которые лентами прикрывают запрещенные для продажи товары, Кравчук отметила: "Я думаю, что более логично товары, которые не подпадают под продажу, убирать с полок или перекрывать доступ к отделам, а не писать записки и перекрывать лентами. В любом случае товар первой необходимости можно покупать - бытовую химию и презервативы можно купить в аптеке".

Парламентарий  также отметила, что в Украине условия локдауна "наиболее либеральные из всех, которые сейчас действуют в Европе".

"В Нидерландах нельзя собираться больше двух человек даже в собственном домохозяйстве, в Германии - не более 5 человек. У нас мы видим, что и под елкой много людей собирается, и многие магазины работают. В Чехии, например, во время жесткого карантина в выходные дни не работают даже аптеки, не говоря о магазинах, где продают носки и колготки", - объяснила нардеп.

Как сообщалось ранее, в Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответственность нардепов за "кнопкодавство": Кравчук рассказала о сложностях доказательства, Разумков пообещал установить больше камер

Автор: 

карантин (16729) Кравчук Евгения (368) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+14
І Буковель як підтвердження!
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11.01.2021 10:30 Ответить
+7
Гондоны,спасибо за преЗЕрвативы...
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11.01.2021 10:31 Ответить
+3
самые даунальные...
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11.01.2021 10:32 Ответить
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І Буковель як підтвердження!
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11.01.2021 10:30 Ответить
Гондоны,спасибо за преЗЕрвативы...
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11.01.2021 10:31 Ответить
самые даунальные...
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11.01.2021 10:32 Ответить
Точно и результат нулевой.
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11.01.2021 10:34 Ответить
долбанный, самый либеральный слуга, в германии у населения 7 триллионов сбережений. это без бютжетных денег. с кем сравниваешь, урод? их главный судья не тратит зарплату рабочего за 10 лет на 10 дней своего отдиха
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11.01.2021 10:47 Ответить
Та НЕТ никакого локдауна ,это показуха для самих себя и не более того ...
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11.01.2021 10:55 Ответить
Особенно радует в словах этой конченной дуры "презервативы"
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11.01.2021 10:56 Ответить
Бытовую химию в аптеке? А они воще когда там были в последний раз? У меня вот раковина забилась, крот нужен, в какую аптеку бежать?
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11.01.2021 11:05 Ответить
Начнем с того, что это не локдаун, а идиотизм. Впрочем, как и все, что делает СН и ЗЕ.
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11.01.2021 11:06 Ответить
Тому що - безвласття , само то коли голими руками вспять можно сломать страну. , одним у власти ПХ, другим НХ, рояль всегда найдётся.
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11.01.2021 11:12 Ответить
Если переставить буквы в слове локдаун получится - клоунада.))
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11.01.2021 11:32 Ответить
Ето заявление корабельной сосны Презерватив можно в аптеке купить, а страпон с вазелином - нит.
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11.01.2021 12:29 Ответить
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
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11.01.2021 13:55 Ответить
 
 