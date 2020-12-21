Ответственность нардепов за "кнопкодавство": Кравчук рассказала о сложностях доказательства, Разумков пообещал установить больше камер
В Верховной Раде уменьшилось количество случаев неперсонального голосования, однако привлечение депутатов-"кнопкодавов" к ответственности по-прежнему остается проблемой.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
"После того, как мы приняли закон об уголовной ответственности (за неперсональное голосование. - Ред.), случаев намного меньше. В нашей фракции после принятия закона не было ни одного случая кнопкодавства. Другой вопрос - каким образом фиксировать неперсональное голосование и доказывать в суде, так как уголовная ответственность - это если дойдет до суда и приговора обвиняемого, это будет основанием для того, чтобы депутат лишился мандата. Это и есть самое суровое наказание, а не какие-то там штрафы", - сказала Кравчук.
По ее словам, вопрос в том, "как доказывать, с какими видеоматериалами". "Есть часть сессионного зала, где нет камер. Более того, нет архива онлайн-трансляции с существующих камер, к которому могут обратиться следователи", - отметила нардеп.
Накануне в эфире того же канала спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде будут бороться с "кнопкодавством".
"К сожалению, подозрения есть (по неперсональному голосованию за назначение Сергея Шкарлета министром образования. - Ред.), рано об этом говорить. Результат был 226 (минимально необходимое количество голосов для принятия решения в парламенте. - Ред.). Речь идет о том, что, возможно, имело место неперсональное голосование, причем даже не одного народного депутата. Сейчас будут изучать видео", - сказал он.
Разумков рассказал, что в сессионном зале будут поставлены дополнительные камеры.
"Хотел бы напомнить, что, с одной стороны, мы приняли закон, который вводит уголовную ответственность за неперсональное голосование. С другой стороны, по факту мы увидели, что он не до конца реализует те задачи, которые мы ставили и перед собой, и перед этим законодательным актом. Поэтому на последнем пленарном заседании я собирал совещание с руководителями депутатских фракций и групп, они обратились с некоторыми предложениями, и мы вышли с совместной позицией.
Она заключается в следующем: мы поставим дополнительные камеры в зале, уменьшим возможность голосовать из удобных, скажем так, для таких явлений мест, и обратились к профильному комитету написать более жесткий закон, который бы регламентировал последствия неперсонального голосования. С одной стороны, уголовная ответственность, с другой - финансовая. Как показала практика, депутаты тоже переживают за свои зарплаты", - сказал он.
Напомним, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
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Что мешает ввести голосование по отпечатку пальца ?
Мы обсуждаем статью с кнопкодавством. Вы тут задвинули, что мол "сколько еще должны зеленые ссать в глаза избирателям, чтобы смыть Порошенко". Я же вам напомнил, что в смысле кнопкодавства между прошлым созывом Верховной Рады и нынешним созывом особенных изменений нет. Потому это очень плохая тема для того, чтобы навалять дерьма на зелюков и рассказать, "какой хороший Порошенко был", ибо в контексте темы данной статьи - разницы между зелеными и порошенковскими НЕТ - все тоже самое!
"я вас бы, зебилов"
Мимо. Можете мне задвигать, что я поддерживал и голосовал за Голос - и мне не стыдно за это, тк я до сих пор считаю, что более достойной полит силы в Верховной Раде нет, но расставлять штампы "зебилов" на всех, кто не разделяет ваше обожание Порошенки - как минимум - тупо.
Напрями мозги!
И нет, мне не нравятся ни те, ни другие, кто связан каким-либо образом с рыгами.
Такой рыг, который во время оранжевого Майдана имел единственный в Украине канал, освещающий правдиво деятельность рыг?
Назови мне хоть кого из тех, что на манеже не связанных с рыгами?
Нардепов из Блока Петра Порошенко? Я думаю, твой мессия там тоже руку приложил, или думаешь, он ни при чем?
"Такой рыг, который во время оранжевого Майдана имел единственный в Украине канал, освещающий правдиво деятельность рыг?"
Не единственный. Но на тот момент Пете Порошену это было выгодно. Спустя всегда пол-году он это успешно капитализировал, начав рейдерские захваты предприятий, будучи главой СНБО, что и привело к началу развала оранжевой коалиции.
А когда Янык победил на выборах благодаря "мудрому нариду" - Петя Порошен был приглашен старыми соратниками и стал министром в правительстве Азирова. Проводил политику партии вместе со старыми коллегами по ПР.
На вопрос - Назови мне хоть кого из тех, что на манеже не связанных с рыгами? Ты не ответил.
"Он наживался на войне, да?"
Этого я никогда не говорил.
А вот когда угроза оккупации остальной части Украины (и Бениному бизнесу) стала менее реальной - тогда Беня уже пошел договариваться.
А угроза Пороха бизнесу по твоему не стала менее реальной?
С какими? Крупнейшие олигархи в Украине - это Ахметов, Коломойский, Порошенко и Пинчук. Все они друг с другом сотрудничают.
"Вполне согласен на оккупацию"
Не согласен он на оккупацию - не пишите чуши. Просто сейчас он не чувствует опасность оккупации, как это было в 2014м и он уже не чувствует опасности для своего бабла.
" лишь бы его бизнес от этого выиграл."
В том-то и дело, что от оккупации его бизнес выиграть не может, точно также, как от оккупации не может выиграть бизнес Порошена, и Коломойша это прекрасно знает.
Также послушай пранк за 14 год якобы "Губарев" звонит Бене по скайпу и тот бухой открытым текстом выторговует себе преференции в случае если поспособствует образованию Новососсии.
Так что не надо ля-ля!
Лучше перестань уходить от прямых вопросов.
При Пете министров рыгов методом кнопкодавства назначали?
Ваши источники информации понятны.
"При Пете министров рыгов методом кнопкодавства назначали?"
Сильно много вопросов в одном. При Пете назначали рыгов - это да. При Пете назначали методом кнопкодавства - тоже да. Петя и сам рыг.
И я против Шкалета - это однозначно.
Упросчу для тебя вопрос:
При Пете министров из рыг набирали?
И то, откуда у Пети Порошена взялась партия - тоже.
PS Кто бы вообще про шаблоны свистел.
Правда - это то, что когда в 2005м Петя Порошен возглавил СНБО, он, как и привык, использовал свое положение для обогащения, а точнее - для рейдерских захватов. На самом громком из них - захвате Никопольского Ферросплавного Петя Порошен посрался с Тюлей - в итоге - оба вылетели из своих кресел - Порошена погнали поганой метлой из СНБО, а Тюля ушла с поста премьер-министра. И этом вся суть олигарха Пети Порошена, точно также, как и остальных украинских олигархов. От других олигархов Петя Порошен отличается только особенной жаждой власти и стремлением к публичности.
Ага, а руководство Администрации Президента из рыг набирали. И даже по настоянию Пети вывели их из состава госслужащих, дабы на них не действовали законы о люстрации и об обязательном декларировании.
"направление в котором двигалась страна"
Страна часто двигалась в этом направлении не благодаря, а вопреки желаниям Пети.
Хороший пример - судебная реформа - все законы по этой реформе подавались лично Петей и разрабатывались в его АП (которой рулили рыги). В итоге сейчас имеем, что судей, которых забраковал комитет добропорядочности - все равно назначают их коллеги, за которыми Петя в своем законе оставил решающее слово. Вдуматься только - решающее слово в очищении насквозь гнилой судебной системы он оставил...за судьями!
А сколько Петя сопротивлялся созданию АК суда! Во всех интервью рассказывал, что он не нужен и тд.
А потом, когда его таки додавили, он попытался провернуть и с Антикоррупционным судом ту же махинацию, что и с судебной реформой - выдать право решающего голоса самим судьям, а комиссии международных экспертов - только право СОВЕЩАТЕЛЬНОГО голоса - то есть - ничего. Благо тут международные кредиторы Украины уже не пропустили Петиных манипуляций и настояли на том, что у экспертов должно быть право заблокировать продвижение судьями своих мерзавцев в АК.
https://censor.net/ru/news/3238394/lider_bellingcat_grozev_ob_operatsii_po_vagnerovtsam_genialnyyi_proekt_ukrainskoyi_razvedki_sdelavshiyi/sortby/tree/ord
Вопрос только в том, что введении этой системы в эксплуатацию не были заинтересованы ни рыги, ни соя, ни зелень - никто. Ибо все кнопкодавят.