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Новости
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Ответственность нардепов за "кнопкодавство": Кравчук рассказала о сложностях доказательства, Разумков пообещал установить больше камер

Ответственность нардепов за

В Верховной Раде уменьшилось количество случаев неперсонального голосования, однако привлечение депутатов-"кнопкодавов" к ответственности по-прежнему остается проблемой.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"После того, как мы приняли закон об уголовной ответственности (за неперсональное голосование. - Ред.), случаев намного меньше. В нашей фракции после принятия закона не было ни одного случая кнопкодавства. Другой вопрос - каким образом фиксировать неперсональное голосование и доказывать в суде, так как уголовная ответственность - это если дойдет до суда и приговора обвиняемого, это будет основанием для того, чтобы депутат лишился мандата. Это и есть самое суровое наказание, а не какие-то там штрафы", - сказала Кравчук.

По ее словам, вопрос в том, "как доказывать, с какими видеоматериалами". "Есть часть сессионного зала, где нет камер. Более того, нет архива онлайн-трансляции с существующих камер, к которому могут обратиться следователи", - отметила нардеп.

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Накануне в эфире того же канала спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде будут бороться с "кнопкодавством".

"К сожалению, подозрения есть (по неперсональному голосованию за назначение Сергея Шкарлета министром образования. - Ред.), рано об этом говорить. Результат был 226 (минимально необходимое количество голосов для принятия решения в парламенте. - Ред.). Речь идет о том, что, возможно, имело место неперсональное голосование, причем даже не одного народного депутата. Сейчас будут изучать видео", - сказал он.

Разумков рассказал, что в сессионном зале будут поставлены дополнительные камеры.

"Хотел бы напомнить, что, с одной стороны, мы приняли закон, который вводит уголовную ответственность за неперсональное голосование. С другой стороны, по факту мы увидели, что он не до конца реализует те задачи, которые мы ставили и перед собой, и перед этим законодательным актом. Поэтому на последнем пленарном заседании я собирал совещание с руководителями депутатских фракций и групп, они обратились с некоторыми предложениями, и мы вышли с совместной позицией.

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Она заключается в следующем: мы поставим дополнительные камеры в зале, уменьшим возможность голосовать из удобных, скажем так, для таких явлений мест, и обратились к профильному комитету написать более жесткий закон, который бы регламентировал последствия неперсонального голосования. С одной стороны, уголовная ответственность, с другой - финансовая. Как показала практика, депутаты тоже переживают за свои зарплаты", - сказал он.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Автор: 

ВР (29248) кнопкодавство (102) Разумков Дмитрий (1521) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+8
А Порошенко ссал в глаза как-то иначе? Разве при нем не было фактическое отсутствие коалиции 2 года в нарушение законов? Разве при нем было меньше кнопкодавства и меньше обещаний бороться с кнопкодавством? Камон - напряги память - все тоже самое.
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21.12.2020 06:24
+5
очередная лапша зебиков закончилась пшиком
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21.12.2020 01:00
+4
Пошла голимая отмазка
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21.12.2020 01:25
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Правила форума Совет форумчан
очередная лапша зебиков закончилась пшиком
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21.12.2020 01:00 Ответить
Побольше камер, чтобы каждый избиратель мог проследить за депутатом ...и его кнопкодавство и его переписку, включая любовную
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21.12.2020 11:18 Ответить
Нужное место для неперсонального голосования оказалось в мертвой зоне и не было охвачено видеокамерой. Вы только представьте себе поле законодательной деятельности мошенников в ВР - сотни гектаров пересеченной местности с лесами и оврагами, ну как тут все зафиксировать! Кстати, мадам Кравчук, старичок-врунишка из ТКГ не ваш родственник?
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21.12.2020 01:15 Ответить
Да !!! И еще раз Да !!! Нужно побольше установить в ВР - Камер.. Только - Газовых камер !!!
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21.12.2020 01:23 Ответить
Пошла голимая отмазка
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21.12.2020 01:25 Ответить
Сцут в глаза, как и заказывало 73%.
Что мешает ввести голосование по отпечатку пальца ?
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21.12.2020 01:55 Ответить
А вы как не садитесь, а в музыканты не годитесь! Сколько камер не ставь, вам потом обьяснят, что это фотомантаж, и человек чем то похожий но не данный депутат....
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21.12.2020 02:45 Ответить
При необходимости, мы сыграем в детский сад. Даже без рояля. Попробуй докажи называется. Ну видели несколько человек, а видео где? Нету видео- значит небыло... Ох и крутяк, ох и наридишка, скока ж ты гнусный, будешь ещё "давать время" и морозиться? Сколько нужно ещё нассать тебе в глаза, чтобы смыть с них Порошенко? Утонешь в ней ведь...
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21.12.2020 02:48 Ответить
А Порошенко ссал в глаза как-то иначе? Разве при нем не было фактическое отсутствие коалиции 2 года в нарушение законов? Разве при нем было меньше кнопкодавства и меньше обещаний бороться с кнопкодавством? Камон - напряги память - все тоже самое.
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21.12.2020 06:24 Ответить
Не надо ля ля. Верх. Зрада неподвластны президенту, скорее наоборот. И приплетать сюда Порошенко- тупо лгать. "При нем" не значит "он".
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21.12.2020 06:46 Ответить
В целом я согласен, что презиент не отвечает за Верховную Раду. Вопрос в том, что Порошенко вспомнили именно ВЫ, в сравнении в нынешними властями, пытаясь его выставить в лучшем свете. А я лишь напомнил, что при нем у нас с кнопкодавством было ТОЖЕ САМОЕ. Так что тут вопрос к вам - если при нем было точно также, как и сейчас в контексте данной статьи - то к чему вы его тут приплели?
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21.12.2020 07:19 Ответить
И снова ля ля. Я Зеленского выбрал? Я обгаживал всех, кто предупреждал, что нельзя? Я обсырал Порошенко, придумывал про него всяческие небылицы о воровстве, и про Зеленского всяческие благодействия? Я всю дорогу лепил отмазки Зе, когда он шкварился раз за разом? И от того, что зебилы переобулись на лету, гавкая теперь на Зелю, не делает их невиновными. А теперь надо же, раз "я не вспомнил" то молчите и другие? Ждите, пока я пролаю "Порошенко" в нужный момент? Это называется- голимая демагогия. Моя бы воля- я вас бы, зебилов поражал в правах минимум на пять лет, а всех, кто тулит свою вину на Порошенко пожизненно.
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21.12.2020 07:34 Ответить
А к чему весь этот поток сознания?
Мы обсуждаем статью с кнопкодавством. Вы тут задвинули, что мол "сколько еще должны зеленые ссать в глаза избирателям, чтобы смыть Порошенко". Я же вам напомнил, что в смысле кнопкодавства между прошлым созывом Верховной Рады и нынешним созывом особенных изменений нет. Потому это очень плохая тема для того, чтобы навалять дерьма на зелюков и рассказать, "какой хороший Порошенко был", ибо в контексте темы данной статьи - разницы между зелеными и порошенковскими НЕТ - все тоже самое!

"я вас бы, зебилов"
Мимо. Можете мне задвигать, что я поддерживал и голосовал за Голос - и мне не стыдно за это, тк я до сих пор считаю, что более достойной полит силы в Верховной Раде нет, но расставлять штампы "зебилов" на всех, кто не разделяет ваше обожание Порошенки - как минимум - тупо.
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21.12.2020 07:43 Ответить
Вы обсуждаете- вот и обсуждайте. "...в смысле кнопкодавства между прошлым созывом Верховной Рады и нынешним созывом особенных изменений нет."- чудесно. Нехер мне "напоминать" что также было при нем, просто нехер, если он не контролировал Раду, тем более- особенно зная этот факт. И лгать про меня- "рассказать, "какой хороший Порошенко был" так и зовется- ложью. Все эти мелкие, но важные выкрутасы я прекрасно вижу. И голосовали за Голос- ваше право, но это не дает вам права заниматься "перекручиваниями" известных фактов.
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21.12.2020 08:30 Ответить
Ой, да ладно - обвинять других в том, чем вы сами занимаетесь, додумывая и перекручивая чужие слова? Сами порошенку приплели ни к селу, ни к городу, а мне это задвигаете...
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21.12.2020 09:16 Ответить
Оставьте CERGа в покое, он ещё не проснулся😀
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21.12.2020 08:56 Ответить
Может при Порохе ещё в такой способ бывших рыг на керівні посади проштовхували?
Напрями мозги!
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21.12.2020 09:52 Ответить
Во-первых - это не касается темы статьи, во-вторых - да, при нем вполне себе бывших рыгов брали в ту же АП и в нардепы. Да собтсвенно - ваш любимый и обажаемый - сам тоже бывший рыг.
И нет, мне не нравятся ни те, ни другие, кто связан каким-либо образом с рыгами.
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21.12.2020 09:58 Ответить
Таки министров из рыг набирали ? А нардепов Порох назначал или их мудрый нарид выбирал?
Такой рыг, который во время оранжевого Майдана имел единственный в Украине канал, освещающий правдиво деятельность рыг?
Назови мне хоть кого из тех, что на манеже не связанных с рыгами?
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21.12.2020 11:15 Ответить
" А нардепов Порох назначал или их мудрый нарид выбирал?"

Нардепов из Блока Петра Порошенко? Я думаю, твой мессия там тоже руку приложил, или думаешь, он ни при чем?

"Такой рыг, который во время оранжевого Майдана имел единственный в Украине канал, освещающий правдиво деятельность рыг?"
Не единственный. Но на тот момент Пете Порошену это было выгодно. Спустя всегда пол-году он это успешно капитализировал, начав рейдерские захваты предприятий, будучи главой СНБО, что и привело к началу развала оранжевой коалиции.
А когда Янык победил на выборах благодаря "мудрому нариду" - Петя Порошен был приглашен старыми соратниками и стал министром в правительстве Азирова. Проводил политику партии вместе со старыми коллегами по ПР.
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21.12.2020 11:27 Ответить
Ну ну конечно, он рыг но ему было выгодно топить рыгов... Если для тебя Гончаренко показатель бывшего рыга то с тобой всё ясно.
На вопрос - Назови мне хоть кого из тех, что на манеже не связанных с рыгами? Ты не ответил.
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21.12.2020 15:40 Ответить
Не смеши - то, что он - рыг - не делает его преданным рыгам, это определяет его внутреннее мировоззрение. Порошенко - политический флюгер - он по пути к власти и наживе метался туда-сюда, куда его чуйка вела всю свою карьеру.
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21.12.2020 15:56 Ответить
Почему этот "флюгер" не договорился с ****** ещё в 14-м? Он наживался на войне, да? Короче, при Пете министров рыгов методом кнопкодавства назначали?
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21.12.2020 16:21 Ответить
Он же не дурак - с ****** нельзя договориться, тк интересы противоположны.

"Он наживался на войне, да?"
Этого я никогда не говорил.
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21.12.2020 17:22 Ответить
Ну Беня же договорился! Ты утверждаешь, что весе его действия только ради выгоды.
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21.12.2020 19:08 Ответить
Кто тебе такую ересь сказал? Беня в 2014м батальоны добровольцев за свой счет снаряжал и на фронт отправлял, самолеты ВВС и танки заправлял. И именно Бенина команда в 2014м помогла удержать Днепр и Запорожье. 1000 лет Бене тут "русский мир" снился, точно также, как и Пете - это прямая угроза его бизнесу.
А вот когда угроза оккупации остальной части Украины (и Бениному бизнесу) стала менее реальной - тогда Беня уже пошел договариваться.
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22.12.2020 00:23 Ответить
А то я не знаю, что делал Беня в 2014-м. За это ему плюс но сейчас он полностью объеденился с Медведчуком и другими олигархами в ущерб интересам Украины. Вполне согласен на оккупацию, лишь бы его бизнес от этого выиграл.
А угроза Пороха бизнесу по твоему не стала менее реальной?
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22.12.2020 05:57 Ответить
"и другими олигархами"
С какими? Крупнейшие олигархи в Украине - это Ахметов, Коломойский, Порошенко и Пинчук. Все они друг с другом сотрудничают.

"Вполне согласен на оккупацию"

Не согласен он на оккупацию - не пишите чуши. Просто сейчас он не чувствует опасность оккупации, как это было в 2014м и он уже не чувствует опасности для своего бабла.

" лишь бы его бизнес от этого выиграл."
В том-то и дело, что от оккупации его бизнес выиграть не может, точно также, как от оккупации не может выиграть бизнес Порошена, и Коломойша это прекрасно знает.
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22.12.2020 09:48 Ответить
Послушай интервью Жириновского. Он там подробно рассказал какой теперь Беня для них свой. И то, что они хотят, по другому как оккупацией назвать нельзя.
Также послушай пранк за 14 год якобы "Губарев" звонит Бене по скайпу и тот бухой открытым текстом выторговует себе преференции в случае если поспособствует образованию Новососсии.
Так что не надо ля-ля!
Лучше перестань уходить от прямых вопросов.
При Пете министров рыгов методом кнопкодавства назначали?
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22.12.2020 10:04 Ответить
"Послушай интервью Жириновского"



Ваши источники информации понятны.

"При Пете министров рыгов методом кнопкодавства назначали?"
Сильно много вопросов в одном. При Пете назначали рыгов - это да. При Пете назначали методом кнопкодавства - тоже да. Петя и сам рыг.
И я против Шкалета - это однозначно.
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22.12.2020 10:34 Ответить
Зря недооцениваешь врага. Это не Скабеева. За пранк 14-го почему морозишся?
Упросчу для тебя вопрос:
При Пете министров из рыг набирали?
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22.12.2020 11:16 Ответить
При Пете президент был из рыг. Глава АП был из рыг. Министры - нет.
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22.12.2020 11:23 Ответить
На пранки я не морожусь - я их не смотрю. Ибо нет никакой веры в то, что пранкают не тебя видосом с якобы пранком.
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22.12.2020 11:25 Ответить
Ну Петя - рыг, это известный диагноз... Ты не пранки не смотришь, ты тупо не смотришь то, что не укладывается в твой шаблон, либо притворяется дурачком.
Відповідальність нардепів за "кнопкодавство": Кравчук розповіла про складнощі доведення, Разумков пообіцяв встановити більше камер - Цензор.НЕТ 7541
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22.12.2020 11:37 Ответить
Ты мне скрины из своей методички не выкладывай - я этот вопрос мониторил более подробно.
И то, откуда у Пети Порошена взялась партия - тоже.
PS Кто бы вообще про шаблоны свистел.
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22.12.2020 13:12 Ответить
Что не так в этой "методичке"?
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22.12.2020 14:50 Ответить
Правда очи коле?
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22.12.2020 14:51 Ответить
Да какая там правда, окстись.
Правда - это то, что когда в 2005м Петя Порошен возглавил СНБО, он, как и привык, использовал свое положение для обогащения, а точнее - для рейдерских захватов. На самом громком из них - захвате Никопольского Ферросплавного Петя Порошен посрался с Тюлей - в итоге - оба вылетели из своих кресел - Порошена погнали поганой метлой из СНБО, а Тюля ушла с поста премьер-министра. И этом вся суть олигарха Пети Порошена, точно также, как и остальных украинских олигархов. От других олигархов Петя Порошен отличается только особенной жаждой власти и стремлением к публичности.
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22.12.2020 19:15 Ответить
Настало время *********** историй...
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23.12.2020 05:55 Ответить
Если тебе нравится считать олигарха Петю Порошена особенным олигархом-"патриотом" - твое право. Ты даже можешь считать олигарха Петю Порошена не-олигархом - от этого он, правда, не перестанет быть наиболее соотвествующим определению олигарха олигархом в Украине.
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23.12.2020 11:38 Ответить
У секты "абы не Порошенко" уровень развития не позволяет понять, что святых нет, тем более среди таких деятелей. Мне глубоко фиолетово кого Петя кинул в 2005-м. Мне важно направление в котором двигалась страна при нём. И министров из рыг при нём точно не набирали.
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23.12.2020 12:34 Ответить
"И министров из рыг при нём точно не набирали."

Ага, а руководство Администрации Президента из рыг набирали. И даже по настоянию Пети вывели их из состава госслужащих, дабы на них не действовали законы о люстрации и об обязательном декларировании.

"направление в котором двигалась страна"

Страна часто двигалась в этом направлении не благодаря, а вопреки желаниям Пети.
Хороший пример - судебная реформа - все законы по этой реформе подавались лично Петей и разрабатывались в его АП (которой рулили рыги). В итоге сейчас имеем, что судей, которых забраковал комитет добропорядочности - все равно назначают их коллеги, за которыми Петя в своем законе оставил решающее слово. Вдуматься только - решающее слово в очищении насквозь гнилой судебной системы он оставил...за судьями!
А сколько Петя сопротивлялся созданию АК суда! Во всех интервью рассказывал, что он не нужен и тд.
А потом, когда его таки додавили, он попытался провернуть и с Антикоррупционным судом ту же махинацию, что и с судебной реформой - выдать право решающего голоса самим судьям, а комиссии международных экспертов - только право СОВЕЩАТЕЛЬНОГО голоса - то есть - ничего. Благо тут международные кредиторы Украины уже не пропустили Петиных манипуляций и настояли на том, что у экспертов должно быть право заблокировать продвижение судьями своих мерзавцев в АК.
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23.12.2020 12:58 Ответить
Вот эта новость прекрасно иллюструет то, куда двигалась страна до и после. Все твои потуги доказать обратное, рассчитанны на неполноценных.

https://censor.net/ru/news/3238394/lider_bellingcat_grozev_ob_operatsii_po_vagnerovtsam_genialnyyi_proekt_ukrainskoyi_razvedki_sdelavshiyi/sortby/tree/ord
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23.12.2020 16:38 Ответить
Чушь. Несостоятельность одной власти никак не может добавить плюсов несостоятельности другой власти.
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23.12.2020 18:29 Ответить
Для особо одаренных повторю ещё раз - в первую очередь важно направление!
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23.12.2020 20:11 Ответить
Відсутність коаліції надає президентові законне ПРАВО розпустити Верховну Раду, але НЕ ЗОБОВ'ЯЗУЄ його до цього.
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21.12.2020 11:19 Ответить
Это ниачем. Сказки для плебса. Для прекращения кнопкодавства достаточно ввести следующее поколение системы Рада, которое пылится на складах уже много лет и которое крайне усложняет не-личное голосование. Вот только нардепам это не нужно, а потому уже 4й созыв Верховной Рады не желает введения новой системы.
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21.12.2020 06:21 Ответить
Дешевые представления можно оставить на нг корпоратив. Суркис одел чужое лицо или обладает телегинезом. Зачем депутатам конституция?
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21.12.2020 06:32 Ответить
Уже все поняли кравчук, соблюдать законы не по понятиям. Можно смело нарушать, если есть скрытые зоны.
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21.12.2020 06:38 Ответить
Сканер отпечатка пальца, который есть в любом смартфоне средней ценовой группы, без валидации через который ни одна голосовательная кнопка не сработает, и база данных, содержащая отпечатки нескольких пальцев нардепов. Валидация при КАЖДОМ голосовании. Это же невероятно технически сложно и безумно дорого - правда, суки зеленые?!
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21.12.2020 07:00 Ответить
Это не то, что не очень дорого - это уже реализовано в системе Рада следующего поколения.
Вопрос только в том, что введении этой системы в эксплуатацию не были заинтересованы ни рыги, ни соя, ни зелень - никто. Ибо все кнопкодавят.
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21.12.2020 07:22 Ответить
Та блин, сделайте голосование по отпечатку пальца, и все проблемы решатся одним махом
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21.12.2020 07:44 Ответить
Ага, разбежались))) как же тогда мухлевать?)))
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21.12.2020 08:43 Ответить
Если карточка Суркиса проголосовала, а в зале его не было, так это нарушение нашему правосудию никогда не докажешь, потому что это Суркис.
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21.12.2020 08:30 Ответить
Ну поставьте больше камер. В чем проблема? А в том, что вам это не надо.
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21.12.2020 08:43 Ответить
Надо вводить голосование по отпечаткам пальцев, как в современных смартофонах. И это решит проблему
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21.12.2020 09:14 Ответить
Если детекторы глаз и пальчиков так трудно запустить, то, может детекторы депутатских задниц установить. Но, такие, что бы штаны, или юбку снимать было необязательно!
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21.12.2020 09:15 Ответить
А разве тяжело просто не включать рабочие места депутатов, личне не зарегистрировавшихся в ВР ?
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21.12.2020 12:06 Ответить
 
 