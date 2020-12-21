Ответственность нардепов за "кнопкодавство": Кравчук рассказала о сложностях доказательства, Разумков пообещал установить больше камер

В Верховной Раде уменьшилось количество случаев неперсонального голосования, однако привлечение депутатов-"кнопкодавов" к ответственности по-прежнему остается проблемой.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"После того, как мы приняли закон об уголовной ответственности (за неперсональное голосование. - Ред.), случаев намного меньше. В нашей фракции после принятия закона не было ни одного случая кнопкодавства. Другой вопрос - каким образом фиксировать неперсональное голосование и доказывать в суде, так как уголовная ответственность - это если дойдет до суда и приговора обвиняемого, это будет основанием для того, чтобы депутат лишился мандата. Это и есть самое суровое наказание, а не какие-то там штрафы", - сказала Кравчук.

По ее словам, вопрос в том, "как доказывать, с какими видеоматериалами". "Есть часть сессионного зала, где нет камер. Более того, нет архива онлайн-трансляции с существующих камер, к которому могут обратиться следователи", - отметила нардеп.

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Накануне в эфире того же канала спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде будут бороться с "кнопкодавством".

"К сожалению, подозрения есть (по неперсональному голосованию за назначение Сергея Шкарлета министром образования. - Ред.), рано об этом говорить. Результат был 226 (минимально необходимое количество голосов для принятия решения в парламенте. - Ред.). Речь идет о том, что, возможно, имело место неперсональное голосование, причем даже не одного народного депутата. Сейчас будут изучать видео", - сказал он.

Разумков рассказал, что в сессионном зале будут поставлены дополнительные камеры.

"Хотел бы напомнить, что, с одной стороны, мы приняли закон, который вводит уголовную ответственность за неперсональное голосование. С другой стороны, по факту мы увидели, что он не до конца реализует те задачи, которые мы ставили и перед собой, и перед этим законодательным актом. Поэтому на последнем пленарном заседании я собирал совещание с руководителями депутатских фракций и групп, они обратились с некоторыми предложениями, и мы вышли с совместной позицией.

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Она заключается в следующем: мы поставим дополнительные камеры в зале, уменьшим возможность голосовать из удобных, скажем так, для таких явлений мест, и обратились к профильному комитету написать более жесткий закон, который бы регламентировал последствия неперсонального голосования. С одной стороны, уголовная ответственность, с другой - финансовая. Как показала практика, депутаты тоже переживают за свои зарплаты", - сказал он.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.