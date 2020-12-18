Главные новости 18 декабря: подозрение Татарову, Арестович опубликовал пропаганду оккупантов

Замглавы ОП Татарову вручили подозрение, спикер ТКГ публикует пропаганду противника, новый министр ветеранов - Лапутина, командующего ВВС Дроздова обвинили в гибели курсантов в катастрофе под Чугуевом. Главные новости Украины и мира 18 декабря.

Подозрение Татарову

Руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом нардеп Гончаренко сообщает, что детективов не пускали в здание Офиса Президента. А главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

В ОП подозрение Татарову прокомментировал его коллега, замглавы Офиса Президента Смирнов: он сказал, что вручение подозрения "не должно создавать впечатление о сведении личных счетов".

Спикер ТКГ Арестович публикует пропаганду противника

Советник по информационной политике украинской делегации для участия в ТКГ Алексей Арестович признал, что по ошибке опубликовал на странице делегации в Фейсбуке вражескую пропаганду. Речь идет о вчерашнем сообщении о том, что с оккупированной территории забрали тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ. Из-за Арестовича украинская делегация в ТКГ сначала сообщила, что защитник Украины сам перешел на сторону противника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и там умер. Позднее появились результаты вскрытия: выяснилось, что нашего военнослужащего задушили. Теперь Арестович просит прощения за дезинформацию. "Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов", - пояснил он.

Лапутина - новый министр по делам ветеранов

Кандидатуру генерал-майора Юлии Лапутиной поддержали 248 народных депутатов.

Лапутиной 53 года. В 2010-2012 гг. она была заместителем начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. В сентябре - декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО: задерживала участников пророссийских террористических формирований.

С 2014 года занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Шкарлета могут снять?

Скандал с кнопкодавством во время назначения министром образования Сергея Шкарлета набирает обороты: нардепы "ЕС" с утра протестовали против нарушения регламента и готовы идти с этим в суд, партия "Голос" требует, чтобы управление госохраны предоставило записи камер наблюдения - по ним можно будет понять, кнопкодавили депутаты ОПЗЖ или нет. Разумков поручил регламентному комитету рассмотреть вопрос о возможном кнопкодавстве Суркиса. Правда, "слуга народа" Кравчук говорит, что отменить назначение Шкарлета все равно не смогут: он уже принял присягу, и если выяснится, что его назначили с нарушениями, то Шкарлета придется сначала уволить, а потом уже назначать нового министра.

Авиакатастрофа с курсантами под Чугуевом

ГБР вручило подозрение командующему военно-воздушными силами Сергею Дроздову. Его обвиняют в халатности при исполнении служебных обязанностей. Кроме него, подозрения вручили командиру полетов воинской части и руководителю полетов.

В ГБР утверждают, что у командира экипажа не было навыков управления самолетом в ночное время, а на борт были допущены курсанты-летчики, у которых не было опыта в управлении самолетом.

Стерненко отправили под ночной домашний арест

Прокуратура хотела закрыть его в СИЗО - там активист не провел ни дня. Он вначале находился под домашним арестом, потом - под ночным домашним арестом, около 3 недель назад срок меры пресечения истек. Теперь суд вновь избрал ему в качестве меры пресечения ночной домашний арест.

В Боснии и Герцеговине открыли дело из-за украинской иконы

Следователи хотят выяснить, как 300-летняя икона святого Николая, якобы "найденная в Луганске", попала в Боснию и Герцеговину, где ее подарили министру иностранных дел России Лаврову.

Дело начали по заявлению министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович.