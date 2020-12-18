Головні новини 18 грудня: підозра Татарову, Арестович опублікував пропаганду окупантів

Заступникові голови ОП Татарову вручили підозру, спікер ТКГ публікує пропаганду противника, новий міністр ветеранів - Лапутіна, командувача ВПС Дроздова звинуватили в загибелі курсантів у катастрофі під Чугуєвом. Головні новини України і світу 18 грудня.

Підозра Татарову

Керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

В ОП підозру Татарову прокоментував його колега, заступник голови Офісу президента Смірнов: він сказав, що вручення підозри "не повинно створювати враження про зведення особистих рахунків".

Спікер ТКГ Арестович публікує пропаганду противника

Радник з інформаційної політики української делегації для участі в ТКГ Олексій Арестович визнав, що помилково опублікував на сторінці делегації у Фейсбуці ворожу пропаганду. Йдеться про вчорашнє повідомлення про те, що з окупованої території забрали тіло військовослужбовця механізованої бригади ЗСУ. Через Арестовича українська делегація в ТКГ спочатку повідомила, що захисник України сам перейшов на бік противника у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння і там помер. Пізніше з'явилися результати розтину: з'ясувалося, що нашого військовослужбовця задушили. Тепер Арестович просить вибачення за дезінформацію. "Переплутав версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні, і повідомлення для ЗМІ і фактично оприлюднив версію окупантів", - пояснив він.

Лапутіна - новий міністр у справах ветеранів

Кандидатуру генерал-майора Юлії Лапутіної підтримали 248 народних депутатів.

Лапутіній 53 роки. У 2010-2012 рр. вона була заступницею начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. У вересні-грудні 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в АТО: затримувала учасників проросійських терористичних формувань.

З 2014 року обіймала посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Шкарлета можуть зняти?

Скандал із кнопкодавством під час призначення міністром освіти Сергія Шкарлета набирає обертів: нардепи "ЄС" від ранку протестували проти порушення регламенту і готові йти з цим до суду, партія "Голос" вимагає, щоб управління держохорони надало записи камер спостереження - за ними можна буде зрозуміти, кнопкодавили депутати ОПЗЖ чи ні. Разумков доручив регламентному комітету розглянути питання про можливе кнопкодавство Суркіса. Щоправда, "слуга народу" Кравчук каже, що скасувати призначеннякарл Шета все одно не зможуть: він уже прийняв присягу, і якщо з'ясується, що його призначили з порушеннями, то Шкарлета доведеться спочатку звільнити, а потім вже призначати нового міністра.

Авіакатастрофа з курсантами під Чугуєвом

ДБР вручило підозру командувачу військово-повітряними силами Сергію Дроздову. Його звинувачують у халатності під час виконання службових обов'язків. Крім нього, підозри вручили командиру польотів військової частини і керівнику польотів.

У ДБР стверджують, що у командира екіпажу не було навичок керування літаком у нічний час, а на борт були допущені курсанти-льотчики, у яких не було досвіду в керуванні літаком.

Стерненка відправили під нічний домашній арешт

Прокуратура хотіла закрити його в СІЗО - там активіст не провів жодного дня. Він спочатку перебував під домашнім арештом, потім - під нічним домашнім арештом, близько 3 тижнів тому термін запобіжного заходу закінчився. Тепер суд знову обрав йому як запобіжний захід нічний домашній арешт.

У Боснії і Герцеговині відкрили справу через українську ікону

Слідчі хочуть з'ясувати, як 300-річна ікона святого Миколая, нібито "знайдена в Луганську", потрапила в Боснію і Герцеговину, де її подарували міністру закордонних справ Росії Лаврову.

Справу почали за заявою міністра закордонних справ Боснії і Герцеговини Бісери Туркович.