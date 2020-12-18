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Одеса (5321) суд (11505) Стерненко (383)

Суд в Одесі відправив Стерненка під нічний домашній арешт. ВIДЕО

Приморський суд Одеси не задовольнив клопотання прокурорів про утримання в СІЗО активіста Сергія Стерненка якого звинувачують у вбивстві чоловіка, що напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї. Водночас його відправили під нічний домашній арешт.

Про це повідомив сам Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

""Мені дали новий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Знову. Хоча немає жодного ризику, про що суд сам раніше і говорив", - повідомив Стерненко.

Читайте також: Прокуратура хоче закрити Стерненка в СІЗО

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Читайте також: Слідчий СБУ повідомив, що розслідування у моїй справі завершено. Турборежим у дії, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Суд в Одесі відправив Стерненка під нічний домашній арешт 01
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Топ коментарі
+41
В эти минуты УКРАИНСКОЕ интернет-издание "Страна" ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Путина. А обыски проводят на канале "Прямой"... Каких вам реформ ещё не хватает?...


....
....
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18.12.2020 13:37
+36
Генпрокурора потрібно знімати, це не робота а фальсифікація! Замість кримінальних проваджень проти олігархів та бандитів маємо переслідування патріотів та активістів! Народу така прокуратура не потрібна!
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18.12.2020 13:17
+31
Ну що, "лишь бы не Порошенко"? Досяг своєї мети? Жери не обляпайся.
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18.12.2020 13:16
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Ну що, "лишь бы не Порошенко"? Досяг своєї мети? Жери не обляпайся.
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18.12.2020 13:16 Відповісти
За порошенка і почалось переслідування Стерненка!
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18.12.2020 13:17 Відповісти
В бан брехуна і провокатора.
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18.12.2020 13:22 Відповісти
В эти минуты УКРАИНСКОЕ интернет-издание "Страна" ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Путина. А обыски проводят на канале "Прямой"... Каких вам реформ ещё не хватает?...


....
....
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18.12.2020 13:37 Відповісти
+
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18.12.2020 14:19 Відповісти
КАК СКАЖЕШЬ
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18.12.2020 13:38 Відповісти
Ні, чому ж зразу брехун і провокатор??? У вересні 2015 на Сергія відкрили справу за підозрою у викраденні людини. 8 вересня Приморський районний суд Одеси заарештував Сергія на 2 місяці, два днів він провів у СІЗО, оскільки 10 вересня Апеляційний суд змінив запобіжний захід, і Сергій був звільнений під заставу в 60 тис. грн. Гроші для застави надав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадій Корбан . Потерпілий у справі про викрадення жодного разу не з'явився до суду, тому розгляд справи станом на 2020 рік не завершено.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Стерненко_Сергій_В%27ячеславович
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18.12.2020 15:07 Відповісти
Іііііі??!!
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18.12.2020 16:48 Відповісти
https://censor.net/ua/user/336463, якщо ви мали на увазі, що напади на Стерненка скоєні в той період часу, коли Порошенко був президентом, то ви маєте рацію.
а от якщо ви стверджуєте, що до нападів на Стерненка причетний Порошенко, або що Порошенко ініціював притягнення Стерненка до кримінальної відповідальності за самозахист, то це відверта брехня.
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18.12.2020 13:44 Відповісти
Це провокатор, з психічною залежністю від ататоля та його мадам грицацуєвой. Прихильник вазеленського та арістовича.
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18.12.2020 16:49 Відповісти
Вся ця пи..ота, за часів Пороха навіть рота не відкривала з під порєбріка
Суд в Одесі відправив Стерненка під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 9292
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18.12.2020 17:10 Відповісти
Портнов на протязі ще трьох років посмердить в Украіні, а потім знов, як і до того, змастить п"ятки і втече в Росію. Ми таких "правдолюбів" в лаптях знаємо.
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19.12.2020 08:43 Відповісти
https://censor.net/ua/user/443979, така собі ваша позиція.

Стерненко мав право висловлювати свою думку, але радіти та заплющувати очі на те, що роблять відносно нього зеленсько-колаборантські падли є великою помилкою.
бо наразі "жере він", а невдовзі це все може вдарити й по нам всім, хоча вже лупить.
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18.12.2020 13:40 Відповісти
Стерненко один з тих, хто всю передвиборчу кампанію бігали за Порошенком з криками, ''хто вбив Катю Гандзюк''
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18.12.2020 16:45 Відповісти
Т.е. когда он призывал пристрелить Пороха -- то он имел на это право? Типа его личное мнение. А вот что о нем думают его бывшие побратимы

Суд в Одесі відправив Стерненка під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 3186
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18.12.2020 16:49 Відповісти
Знатно лизнули Труханову...
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18.12.2020 17:19 Відповісти
А когда он призывал пристрелить Порошенка?
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19.12.2020 00:01 Відповісти
И даже нашёл, чтобы не быть голословным. "Не сей ветер -- пожнешь бурю"

Суд в Одесі відправив Стерненка під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 4872
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18.12.2020 16:56 Відповісти
Тогда много кто так думал из нормальных, тем более на эмоциях. Я тоже в те времена, мягко выражаясь, не был порохоботом.
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18.12.2020 17:17 Відповісти
Падонаг!
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18.12.2020 23:11 Відповісти
Так ти, москалику, погано розумієш українську мову: валити -это не пристрелить.
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19.12.2020 00:05 Відповісти
Не при твоем ли Парашенке наемных убийц нападавших на Стерненка отпустили и отмазали одесских мусоров которые заказали его убийство?
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18.12.2020 16:46 Відповісти
И сейчас Порошенко продолжает бесчинствовать.
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18.12.2020 17:00 Відповісти
а зачем порошенко бесчинствовать если есть клоун который ему пообещал зробимо их разом? а вообще я бы хотел посмотреть на тебя,вот ты раз отбился от убийц второй и тут **** третий раз. ты как сильно будешь думать превысил ты пределы обороны или нет
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18.12.2020 17:23 Відповісти
Суд в Одесі відправив Стерненка під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 3679
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18.12.2020 17:02 Відповісти
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18.12.2020 23:18 Відповісти
Есть затяжной прыжок, а есть затяжная беременность.
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18.12.2020 23:28 Відповісти
Если хотят кого-то запугать/посадить, то садят (пример - Рифмастер). Этому же организму просто создают образ мученика уже на протяжении 935 серий. Кейс стерненка - это вариация гади.
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18.12.2020 17:24 Відповісти
Генпрокурора потрібно знімати, це не робота а фальсифікація! Замість кримінальних проваджень проти олігархів та бандитів маємо переслідування патріотів та активістів! Народу така прокуратура не потрібна!
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18.12.2020 13:17 Відповісти
завдяки таким як ти удмурт ми маємо, що маємо.
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18.12.2020 13:20 Відповісти
Навіщо знімати, нехай повисить.
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18.12.2020 14:37 Відповісти
и зачем врать про холодное оружие?
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18.12.2020 13:22 Відповісти
в наших судах и кухонный нож -холодное оружие , особенно с экспертами которые в погонах клятвы та всякие давали народу
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18.12.2020 13:57 Відповісти
Якість єкспертиз вже була продемонстрована по справі про вбивство Шеремета, нагадують рашинські "супутникові знімки" п*ятикілометрового винищувача, "збившого" пасажирський "Боїнг" в 2014 році.
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18.12.2020 14:35 Відповісти
ну так это только тот случай ,который стал доступен массам , благодаря огласке....а сколько таких дел , где кухонный нож =оружие и людей за это садили ? миллион! суд в Украине только для тех кто имеет деньги доказать невиновность - т.е не государство должно доказать вину , а человек должен доказать что он не виновен .... ублюдки в мантиях
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18.12.2020 15:13 Відповісти
Сєпарське ОЗУ "прокурворські".
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18.12.2020 13:29 Відповісти
+
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18.12.2020 14:19 Відповісти
Суд в Одесі розглядає прохання прокурорів закрити Стерненка в СІЗО - Цензор.НЕТ 294Суд в Одесі розглядає прохання прокурорів закрити Стерненка в СІЗО - Цензор.НЕТ 6320Суд в Одесі розглядає прохання прокурорів закрити Стерненка в СІЗО - Цензор.НЕТ 1305
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18.12.2020 13:35 Відповісти
і ще трохи з цікавого суддівського та зеленського:
- https://hcj.gov.ua/news/vrp-vnese-prezydentovi-********-podannya-pro-pryznachennya-chotyroh-suddiv-0?fbclid=IwAR1jaiiFPeG2zRUaaLQEP0lp6BadbBIhfv2vDqWAQ7BXGLkO4A2yDsN4Cdo ВРП внесла зеленському подання щодо призначення до Корабельного районного суду м. Миколаєва такого собі Короткова Т.В.
- https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/korotkovtv_vysn.pdf а цей коротков ще той г...н
чи підпише зеленське призначення цього лайна, які думки? (в мене сумнівів нема).
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18.12.2020 13:37 Відповісти
Этот человек и вправду оступился. Поэтому второго сепарюгу не кончил.Это не ты, случаем, тот убежавший?
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18.12.2020 14:10 Відповісти
Любов до України та ненависть до її ворогів.
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18.12.2020 14:12 Відповісти
а есть законное ношение средств самообороны..??там не знаю шпаги сабли топоры копья..нунчаки на крайний случай...)
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18.12.2020 14:22 Відповісти
А что, на самолайкеров кто-то нападает?
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18.12.2020 16:49 Відповісти
Задється мені,що наша курва- генпракурорша вже зовсім берега попутала...
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18.12.2020 14:33 Відповісти
Вона берега ніколи не плутала. Як держалася фуйловського так і продовжує.
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18.12.2020 14:46 Відповісти
Я почти уверен что у нее гражданство РФ как и у ее куратора Портнова. Так что ей нечего бояться. Если что максимум она убежит на Рашку или ее обменяют.
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18.12.2020 16:48 Відповісти
Приморский суд Одессы то еще кубло коррупции. Был там такой судья Иванов - та еще падаль ватная, если он ведет дело - киздец Стерненко
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18.12.2020 14:44 Відповісти
Вы серьезно??? Та назовите мне хоть один украинский суд "не кубло коррупции"))))
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18.12.2020 15:32 Відповісти
а буран?
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18.12.2020 17:25 Відповісти
Три рази був напад на Стерненка і не реагували,чекали поки Стерненко буде рятувати життя,захищаючись на межі..
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18.12.2020 14:53 Відповісти
Держись Серега, все свободные люди с тобой! Правда всеравно победит. Прийду тебя поддержать.
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18.12.2020 14:54 Відповісти
Я -офицер СпецНаз СССР. И бывший коммунист. Я за тебя. Мало ты их лечил. Продолжай.
Коммунисты с тобой!
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18.12.2020 15:09 Відповісти
Это по просьбе Мертвечука и Ко.
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18.12.2020 15:23 Відповісти
Стерненко каже, що була така вказівка самого Татарова - поновити йому арешт, причому в СІЗО...
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18.12.2020 16:39 Відповісти
Суд в Одесі розглядає прохання прокурорів закрити Стерненка в СІЗО - Цензор.НЕТ 9162
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18.12.2020 16:39 Відповісти
Второй раз дают домашний арест и никак посадить не могут,как то это всё наигранно мне кажется точь в точь ,как 50 смешных уголовных дел против шоколадника ,которые одно за другим разбивались в судах и после котрых рейтинг петра 1 и его партии увеличился в два с лишним раза .А не лепят ли из Стерненко очередную жертву злочинного режима ,чтобы потом сделать на его известности и популярности очередной политический проект по аналогии с партией имени бородатого педофила,ведь Билецкий и нацкорпус с их 1% рейтинга ожиданий не оправдывает ,вот и готовят им замену.Только партия петушария это проект финансируемый нашими врагами ,А партия имени Стерненка (если таковая и появится )будет им как бы в противовес
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18.12.2020 17:10 Відповісти
хитрый пост. но не умный.
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18.12.2020 17:58 Відповісти
А что не так ,хотели бы посадить -посадили ,а так растягивают суды , повышают стерненку известность и популярность,делая из него авторитета и очередного лидера мнений для недовольных властью .Не исключаю ,что его могут и посадить ,правда на чисто символический строк ,после которого он заявит ,что идёт в политику ,чтобы изменить эту злочынную систему
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18.12.2020 18:28 Відповісти
през рада прокуроры менты и судьи это обслуга олигархов и составная часть олигархическо системы созданой кучмой
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18.12.2020 17:27 Відповісти
и еще. если вас пришли убивать и у них не вышло ментов не вызывайте- сделайте вид что это не вы
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18.12.2020 17:28 Відповісти
Нет. Если вас заказали и вы стали жертвой супер киллера, то..... догоните убегающего профи и шутя завалите его случайно оказавшимся у вас ножом снимая при этом видосик в стриме
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18.12.2020 18:34 Відповісти
Венедиктова требует, чтобы прокуроры посадили украинца, за то что не дал себя убить любителям "русского мира", устроившим на него засаду возле его дома. Обычная подсуетившаяся бандитка при власти, такое же чудовище как потебеньки, васильевы, пшонки и прочие из того же зверинца, отрабатывающей по принципу "чего изволите", да вот и мужлану ее от украинских налогоплательщиков миллион подбросили, надо же его отработать, как и за дворец в Конче-Заспе, за который она не платит.
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18.12.2020 17:35 Відповісти
След. раз только Порох? Или еще есть сомнения по поводу?
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18.12.2020 17:57 Відповісти
У мене дуже-дуже погане передчуття стосовно нашої теперішньої влади.
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18.12.2020 18:00 Відповісти
А я пам'ятаю, як Стерненко із трусів вистрибував, гнав на Пороха, просто репетував, що "5.45" для Пороха саме так. Тепер розкажи, чмо продажне, хто за тебе пишиться? Ноль. Тому, що ти ноль.
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18.12.2020 19:21 Відповісти
А я пам'ятаю, як Стерненко із трусів вистрибував, гнав на Пороха, просто репетував, що "5.45" для Пороха саме так. Тепер розкажи, чмо продажне, хто за тебе пишиться? Ноль. Тому, що ти ноль.
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18.12.2020 19:22 Відповісти
Ноль это ты, а Стерненко личность.
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19.12.2020 00:15 Відповісти
Ну на протесты против избрания ему меры пресечения под здание суда выходило довольно таки много людей ,несмотря на карантин ,меньше чем на протесты против посадки шоколадника ,но всё же
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19.12.2020 16:47 Відповісти
О, полізли нумеровані.
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19.12.2020 17:42 Відповісти
Да и те из публичностей ,выступающих в поддержку петра ,не имеют ничего и против Стерненка и так же призывают вставать на его защиту .Взять хотя бы Пояркова
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19.12.2020 23:55 Відповісти
И да, кстати комментировал свою последнюю меру пресечения в виде домашнего ареста он на порохоботском канале "Прямий",так,что дефакто Стерненко уже союзник шоколаднику по преследованию из политических мотивов
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20.12.2020 01:43 Відповісти
"Холодна зброя", ага... Той ніж можна на розетці купити хоч зараз, і то ніяка не холодна зброя, про що вже не раз говорилося. Але антиукраїнському судилищу все рівно...
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18.12.2020 19:36 Відповісти
Нужно разрешать ношение и применения оружия для самообороны в Украине. И в первые годы, оправдывать всех защищающихся по умолчанию. Стерненко вменяют в вину то, что он бежал за своим живым нападающим примерно 100метров. Что идёт в разрез с законом по самообороне. С точки зрения закона, он защитился в ту секунду, когда нападающий начал убегать от Стерненко. А вот был бы у него легализованный ствол, куда бы убежал нападающий? Да и напал бы он изначально, зная, что его пристрелят без каких-либо опасений в связи с ответственностью? А у обвинения аргументов бы не было и дело бы даже не заводилось.
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18.12.2020 23:27 Відповісти
Таваріщ Путєн прідайот особоє значєніє етому дєлу
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18.12.2020 19:37 Відповісти
не задовольнив клопотання прокурорів про приміщенні в СІЗО активіста Сергія Стерненко, якого звинувачують у вбивстві напав на нього чоловікиДжерело: https://censor.net/ua/n3237770 - автор статті вже остограмився за Миколая. Редактори, поправте статтю, дайте автору проспатись і допускайте до праці тверезих працівників.
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18.12.2020 20:09 Відповісти
Ну, як ти ще бажаєш Порошенку 5.45? Дурник.
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18.12.2020 22:55 Відповісти
Стасік Домбровський цього покидька прикольно ненавидить, чіста па-адєскі. Криє матюками та називає вбивцею. Мабуть шось знає про Стерненка, чого ми не знаємо.
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18.12.2020 23:17 Відповісти
А може Домбровський заказ відпрацьовує? - того ми не знаємо!
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19.12.2020 05:54 Відповісти
Держись, Сергей. Родина с нами.
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19.12.2020 01:58 Відповісти
Стернеко молодец!!! Эти "прокуроры" и "судьи" рано или поздно ответят за свои преступления. Стерненко будущий ген. прокурор Украины!
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19.12.2020 03:39 Відповісти
В Україні патріотів відправляють за грати, а злочинцям роздають посади. Особливо шанують в Україні антиукраїнців і сепаратистів.
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19.12.2020 06:41 Відповісти
Фигура Стерненко неоднозначная. НА фронте он не был ни одной минуты, и это крайне странно для националиста и руководителя одесского "ПС". Отмазки что Ярош не пустил не приниммаются. Достаточно хладнкоровно примочил ножом чела на такое не каждый способен, даже после покушений. Мочил Пороха , чем помогал привести к власть прокацапские силы. Сейчас создается с этими судами политическая легенда вокруг Стерненка. Чуваку 23 года у него еще все впереди .я бы очень очень хотел ошибаться., но "консервный" бекграунд у этой фигуры присутствует. Считаю что его надо защищать сейчас но ни голосовать за Стерненко ни сейчас, ни в будущем.
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19.12.2020 07:36 Відповісти
 
 