Суд в Одесі відправив Стерненка під нічний домашній арешт. ВIДЕО
Приморський суд Одеси не задовольнив клопотання прокурорів про утримання в СІЗО активіста Сергія Стерненка якого звинувачують у вбивстві чоловіка, що напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї. Водночас його відправили під нічний домашній арешт.
Про це повідомив сам Стерненко, передає Цензор.НЕТ.
""Мені дали новий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Знову. Хоча немає жодного ризику, про що суд сам раніше і говорив", - повідомив Стерненко.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Потім суд пом'якшив запобіжний захід.
Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.
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а от якщо ви стверджуєте, що до нападів на Стерненка причетний Порошенко, або що Порошенко ініціював притягнення Стерненка до кримінальної відповідальності за самозахист, то це відверта брехня.
Стерненко мав право висловлювати свою думку, але радіти та заплющувати очі на те, що роблять відносно нього зеленсько-колаборантські падли є великою помилкою.
бо наразі "жере він", а невдовзі це все може вдарити й по нам всім, хоча вже лупить.
- https://hcj.gov.ua/news/vrp-vnese-prezydentovi-********-podannya-pro-pryznachennya-chotyroh-suddiv-0?fbclid=IwAR1jaiiFPeG2zRUaaLQEP0lp6BadbBIhfv2vDqWAQ7BXGLkO4A2yDsN4Cdo ВРП внесла зеленському подання щодо призначення до Корабельного районного суду м. Миколаєва такого собі Короткова Т.В.
- https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/korotkovtv_vysn.pdf а цей коротков ще той г...н
чи підпише зеленське призначення цього лайна, які думки? (в мене сумнівів нема).
Коммунисты с тобой!