Суд в Одессе отправил Стерненко под ночной домашний арест. ВИДЕО
Приморский суд Одессы не удовлетворил ходатайство прокуроров о помещении в СИЗО активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в убийстве напавшего на него мужчины и незаконном ношении холодного оружия. В то же время его отправили под ночной домашний арест.
Об этом сообщил сам Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
"Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Снова. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее и говорил", - сообщил Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Потом суд смягчил меру пресечения.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
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а от якщо ви стверджуєте, що до нападів на Стерненка причетний Порошенко, або що Порошенко ініціював притягнення Стерненка до кримінальної відповідальності за самозахист, то це відверта брехня.
Стерненко мав право висловлювати свою думку, але радіти та заплющувати очі на те, що роблять відносно нього зеленсько-колаборантські падли є великою помилкою.
бо наразі "жере він", а невдовзі це все може вдарити й по нам всім, хоча вже лупить.
- https://hcj.gov.ua/news/vrp-vnese-prezydentovi-********-podannya-pro-pryznachennya-chotyroh-suddiv-0?fbclid=IwAR1jaiiFPeG2zRUaaLQEP0lp6BadbBIhfv2vDqWAQ7BXGLkO4A2yDsN4Cdo ВРП внесла зеленському подання щодо призначення до Корабельного районного суду м. Миколаєва такого собі Короткова Т.В.
- https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/korotkovtv_vysn.pdf а цей коротков ще той г...н
чи підпише зеленське призначення цього лайна, які думки? (в мене сумнівів нема).
Коммунисты с тобой!