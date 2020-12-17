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Новости Правосудие
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прокуратура (4926) СИЗО (1332) юстиция (758) Стерненко (393) мера пресечения (421)

Прокуратура хочет закрыть Стерненко в СИЗО

Прокуратура хочет закрыть Стерненко в СИЗО

Сторона обвинения просит суд отправить в СИЗО одесского активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в убийстве напавшего на него мужчины и незаконном ношении холодного оружия.

Об этом Стерненко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Он опубликовал выдержку из ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Домашний арест у меня закончился еще почти 3 недели назад.

Я никуда не убежал, веду публичный образ жизни, приезжал даже на одно заседание, которое не состоялось", - отметил Стерненко.

Приморский суд Одессы будет рассматривать это ходатайство прокуратуры уже завтра в 12:00.

Прокуратура хочет закрыть Стерненко в СИЗО 01
Прокуратура хочет закрыть Стерненко в СИЗО 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд обязал открыть дело за еще одно нападение на Стерненко

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Также на Цензор.НЕТ: Дело Стерненко начали рассматривать в суде по сути

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

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Топ комментарии
+55
Така вона прокуратура, яка підчиняється ватяній владі.
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17.12.2020 18:32
+54
Все в открытом доступе. Вы лучше расскажите, как два интеллигентных мальчика приехали из двух разных концов Украины к дому Стерненка, и ждали его несколько часов с целью спросить как пройти в библиотеку.
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17.12.2020 19:03
+50
Украинцы в Украине не чувствуют себя дома. Зато российские оккупанты уверены что земля Украины это роССия.
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17.12.2020 18:34
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В 2014 році була дуже хитка ситуація, конче потрібно було провести вибори, щоб підтвердити легітимність влади. Вводити надзвичайний чи воєнний стан в лютому чи березні було нікому- вся влада була насичена ригами. Підтримати силовими методами порядок не було можливості: згадайте Харків і Одесу, які ще в квітні -травні орали "путєн ввєді". Потім розвал коаліції Йуліни полум"яні промови про дешевий газ та інших популістів про піввареника. Ні на які обмеження демократії ці шавки не пішли б. Військова диктатура? хто б її підтримав і де б була допомога Заходу
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18.12.2020 09:44 Ответить
зщашкври були в першу чергу в нас. Ну, хоча би тому, що розраховували: ми Пороху дали владу, щоб він все сам зробив для нас і за нас.
Аналогічно дали таку ж владу Зелі. Не ми дали; але все-одно дали ту владу.
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18.12.2020 07:12 Ответить
Ну та що ж це за йухня? Хоча, якщо буде серйозна заваруха, то ватно-кацапо-сєпарська сволота вже не виживе так масово, як до цього. З такими їхніми падлянами їх все менше жалко і ніяка демократія їм не допоможе.
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17.12.2020 20:33 Ответить
кацапов и ватников - будем выжигать под корень.больше панькаться никто не будет
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17.12.2020 20:49 Ответить
Цькування Стерненка,це мусорський наїзд на право кожного Українця на самооборону.
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17.12.2020 21:39 Ответить
За все прокурорське безмежжя відповідає один Зеленський.
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17.12.2020 21:43 Ответить
чувак, будешь украинским Котовским. царю еще недолго осталось
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17.12.2020 21:58 Ответить
Просто курви, Антоненко вже рік сидить без доведеної вини. Стерненка тягають по судах і намагаються ув'язнити близько року. Нещодавно звинуватили Чорновол у вбивстві часів майдану. Хто бляха з українців ще підтримує цих зелених потвор?? Хто?? У кого насрано в голові, щоб закривати очі на ці переслідування і все пробачати лише заради постійно посміхаючогося рила Зеленського.
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17.12.2020 23:05 Ответить
Стерненко важно сделать Ген Прокурором, чтобы он всех коллаборантов и коррупционеров пересажал!
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17.12.2020 23:34 Ответить
Интересно, как сейчас Стерненко оценивает свои виступления против Пороха?
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17.12.2020 23:36 Ответить
Падлюки, зєльоні, послідовно і наполегливо ведуть країну до "вибуху гніву".
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17.12.2020 23:39 Ответить
Мягкой посадки, что бы попа не болела, не шаталась голова.
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17.12.2020 23:51 Ответить
А этим чмошникам всё неймётся... Оставьте уже Стерненка в покое.
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18.12.2020 00:47 Ответить
Убийца и наркобарыга Стерненко должен сидеть и сидеть долго!
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18.12.2020 01:28 Ответить
Кац, ти звідку тут взявся?)))
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18.12.2020 02:18 Ответить
Одобряю, голосовал- получите!!!
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18.12.2020 01:39 Ответить
Боягузливий сцарь і його продажні прокурвори.
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18.12.2020 02:17 Ответить
Знищення України
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18.12.2020 02:46 Ответить
В Україні переслідують лишень українських патріотів. Сепари і зрадники на посадах і у Верховній Раді.
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18.12.2020 03:08 Ответить
стерненко - мелкий барыга наркотой. решил то ли кинуть своих дилеров покрупнее, то ли не по понятиям выйти из наркобизнеса. его решили почикать по методам 90-х, подослав головорезов, но стерненко ожидал подобного и отбился. наркомафия пытаетсяего по всем каналам "наказать", тягая по судам и думая как бы его набутылить, а в тюрьме уже добьют. но его другие групировки силовиков используют в своих целях, в основном как говорящую голову.

а вы думали его за патриотизм убить хотят? никого не трогают, а стерненка вдруг всей пятой колонной трепают? ну да, кек)))))
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18.12.2020 05:35 Ответить
И чего только не привидится набутылочникам.
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18.12.2020 06:47 Ответить
Игра с огнем!!! - и все потому, что для барыг не ВОЙНА, а работа.
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18.12.2020 08:15 Ответить
Одного не пойму. У прокурорских же жизнь не заканчивается. Вполне возможно,что через несколько лет им придется отвечать за свои "подвиги" по нарушению законности. Или они надеются, что приспособленцы будут нужны при любой власти?
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18.12.2020 10:09 Ответить
От пля, опять гопоту пиарят
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18.12.2020 13:25 Ответить
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