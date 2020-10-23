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Одесса (7370) суд (24691) Стерненко (384)

Дело Стерненко начали рассматривать в суде по сути

Новости Цензор.НЕТ Общество

Дело Стерненко начали рассматривать в суде по сути

Приморский райсуд Одессы 23 октября начал рассматривать по сути дело Сергея Стерненко. Активиста обвиняют в убийстве Ивана Кузнецова, который скончался в мае 2018 года после нападения на Стерненко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Судебное разбирательство началось с объяснений Стерненко в произвольной форме. Обвиняемый пояснил, что это был уже третье нападение за несколько месяцев, и он опасался за свою жизнь и безопасность.

Именно этим Стерненко объяснил и покупку ножа, и то, что он достал нож, когда увидел, как ночью к нему приближаются двое мужчин.

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"Как только они начали проходить мимо, то начали наносить мне удары по голове. Первый удар был снизу, попал в правый висок, затем сразу в левый висок. Я начал отмахиваться хаотично ножом, чтобы они не подошли ко мне ближе. В то момент нападение прекратилось, и они стали бежать. Я замер на месте на несколько секунд, был в шоковом состоянии, и увидел, как один из нападавших, убегает, держась за бок. Я потерял его из виду на 5-7 секунд, подумал, что он может сбежать, и его не будет искать полиция", - рассказал Стерненко.

По словам Стерненко, когда он подбежал к Кузнецову, тот уже упал.

"Я дважды прокричал ему: зачем вы на меня напали. Он сказал, что они ошиблись и что ему нужна медицинская помощь. Я достал мобильный телефон и вызвал ему скорую - сказал, что есть человек с ранением и ему нужна медицинская помощь", - рассказал Стерненко.

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Стерненко отметил, что не планировал нападать на мужчин - он был вместе с девушкой, в руках нес пакет с продуктами, ключи от подъезда и стабилизатор для мобильного телефона.

Следующее заседание запланировано на 29 октября и будет посвящено изучению доказательств дела.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Свободу Стерненко!!!!
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23.10.2020 19:24
+10
Венедиктову ватную крысу за решетку!
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23.10.2020 19:27
+9
А перспективного политика патриота Стерненко назначить генпрокурором.
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23.10.2020 19:37
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Свободу Стерненко!!!!
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23.10.2020 19:24 Ответить
Венедиктову ватную крысу за решетку!
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23.10.2020 19:27 Ответить
А перспективного политика патриота Стерненко назначить генпрокурором.
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23.10.2020 19:37 Ответить
Чем больше будет в правохранительных органах патриотов тем больше будет скулить ватники! Так что я за!
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23.10.2020 19:39 Ответить
Посодют, фараоны.
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23.10.2020 19:35 Ответить
Именно этим Стерненко объяснил и покупку ножа, и то, что он достал нож, когда увидел, как ночью к нему приближаются двое мужчин.Источник: https://censor.net/ru/n3226741

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Отакоє! А казав, що ніж він вирвав у нападника у запеклій боротьбі після того, як нападник поранив його руку...Тож підсудний таким чином визнає, що руку ножем він поранив собі сам вже після подіїї...
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23.10.2020 19:40 Ответить
Дебілдетект.
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23.10.2020 19:54 Ответить
Згідний на всі 100%!
Важко назвати адекватним особь, яка постійно міняє "сценарії" подій!

.."Мы (Стерненко был вместе с девушкой - УП) шли домой и на подходе к дому нас встретили двое парней, они начали наносить мне удары, в том числе ножом, мне удалось его отобрать", - сказал Стерненко.
На уточняющий вопрос ведущего, чей это был нож, он ответил, что нападавших.
"Это их нож", - отметил он.... https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/25/7181418/
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23.10.2020 20:03 Ответить
В суді він покази не міняв. Все іньше до дупи.
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23.10.2020 20:15 Ответить
Перестраховувався, бо мабуть не довіряв поліції і не вірив у справедливий суд. Як і більшість людей в Україні. А зараз мабуть має гарного адвоката. До речі, якщо нападники спортсмени з бійцівських видів спорту, то це все одно, що озброєні люди. Якщо мають пристойну масу тіла, то можуть непідготовлену людину убити одним ударом, або залишити інвалідом на все життя.
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23.10.2020 21:24 Ответить
Справу Стерненка почали розглядати в суді по суті - Цензор.НЕТ 1622
..."Я вовремя достал нож", - отметил Стерненко. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/25/7181418/
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23.10.2020 21:34 Ответить
Стерненко действовал четко в рамках закона:Тож слід звернути увагу на положення ч. 5 ст. 36 Карного Кодексу України, яка передбачає, що не є перевищенням заходів необхідної оборони і не тягне карної відповідальності застосування зброї або яких або інших засобів або предметів для захисту від напади озброєної особи, групи осіба також для захисту від насильницького вторгнення в житло або ж в інше приміщеннянезалежності від тяжкості шкоди, яка була нанесена.
Т.е. нападение на Стерненко осуществила группа лиц и это дает право стерненко использовать все подручные средства которые находились у него в распоряжении.
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23.10.2020 19:56 Ответить
 
 