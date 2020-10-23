Дело Стерненко начали рассматривать в суде по сути
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Приморский райсуд Одессы 23 октября начал рассматривать по сути дело Сергея Стерненко. Активиста обвиняют в убийстве Ивана Кузнецова, который скончался в мае 2018 года после нападения на Стерненко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Судебное разбирательство началось с объяснений Стерненко в произвольной форме. Обвиняемый пояснил, что это был уже третье нападение за несколько месяцев, и он опасался за свою жизнь и безопасность.
Именно этим Стерненко объяснил и покупку ножа, и то, что он достал нож, когда увидел, как ночью к нему приближаются двое мужчин.
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"Как только они начали проходить мимо, то начали наносить мне удары по голове. Первый удар был снизу, попал в правый висок, затем сразу в левый висок. Я начал отмахиваться хаотично ножом, чтобы они не подошли ко мне ближе. В то момент нападение прекратилось, и они стали бежать. Я замер на месте на несколько секунд, был в шоковом состоянии, и увидел, как один из нападавших, убегает, держась за бок. Я потерял его из виду на 5-7 секунд, подумал, что он может сбежать, и его не будет искать полиция", - рассказал Стерненко.
По словам Стерненко, когда он подбежал к Кузнецову, тот уже упал.
"Я дважды прокричал ему: зачем вы на меня напали. Он сказал, что они ошиблись и что ему нужна медицинская помощь. Я достал мобильный телефон и вызвал ему скорую - сказал, что есть человек с ранением и ему нужна медицинская помощь", - рассказал Стерненко.
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Стерненко отметил, что не планировал нападать на мужчин - он был вместе с девушкой, в руках нес пакет с продуктами, ключи от подъезда и стабилизатор для мобильного телефона.
Следующее заседание запланировано на 29 октября и будет посвящено изучению доказательств дела.
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Отакоє! А казав, що ніж він вирвав у нападника у запеклій боротьбі після того, як нападник поранив його руку...Тож підсудний таким чином визнає, що руку ножем він поранив собі сам вже після подіїї...
Важко назвати адекватним особь, яка постійно міняє "сценарії" подій!
.."Мы (Стерненко был вместе с девушкой - УП) шли домой и на подходе к дому нас встретили двое парней, они начали наносить мне удары, в том числе ножом, мне удалось его отобрать", - сказал Стерненко.
На уточняющий вопрос ведущего, чей это был нож, он ответил, что нападавших.
"Это их нож", - отметил он.... https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/25/7181418/
..."Я вовремя достал нож", - отметил Стерненко. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/25/7181418/
Т.е. нападение на Стерненко осуществила группа лиц и это дает право стерненко использовать все подручные средства которые находились у него в распоряжении.