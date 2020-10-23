Справу Стерненка почали розглядати в суді по суті

Приморський райсуд Одеси 23 жовтня розпочав розглядати по суті справу Сергія Стерненка. Активіста звинувачують у вбивстві Івана Кузнецова, який помер у травні 2018 року після нападу на Стерненка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Судовий розгляд розпочався з пояснень Стерненка у довільній формі. Обвинувачений пояснив, що це був уже третій напад за кілька місяців, і він побоювався за власне життя і безпеку.

Саме цим Стерненко пояснив і купівлю ножа, і те, що він дістав ніж, коли побачив, як уночі до нього наближаються двоє чоловіків.

"Як тільки вони почали проходити повз мене, то почали завдавати мені удари по голові. Перший удар був знизу, влучив у праву скроню, потім одразу в ліву скроню. Я почав відмахуватись хаотично ножем, щоб вони не підійшли до мене ближче. В якийсь момент напад припинився, і вони стали бігти. Я завмер на місці на кілька секунд, був у шоковому стані, і побачив, як один з тих нападників, тікає, тримаючись за бік. Я втратив його з поля зору на 5–7 секунд, подумав, що він може втекти, і його не буде шукати поліція", – розповів Стерненко.

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За словами Стерненка, коли він підбіг до Кузнецова, той уже впав.

"Я двічі прокричав йому: навіщо ви на мене напали. Він сказав, що вони помилились і що йому потрібна медична допомога. Я дістав мобільний телефон і викликав йому швидку – сказав, що є людина із пораненням і що йому потрібна медична допомога", – розповів Стерненко.

Стерненко зазначив, що не планував нападати на чоловіків – він був разом із дівчиною, в руках ніс пакет із продуктами, ключі від під’їзду і стабілізатор для мобільного телефону.

Наступне засідання заплановане на 29 жовтня і буде присвячене вивченню доказів справи.