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Справу Стерненка почали розглядати в суді по суті

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Справу Стерненка почали розглядати в суді по суті

Приморський райсуд Одеси 23 жовтня розпочав розглядати по суті справу Сергія Стерненка. Активіста звинувачують у вбивстві Івана Кузнецова, який помер у травні 2018 року після нападу на Стерненка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Судовий розгляд розпочався з пояснень Стерненка у довільній формі. Обвинувачений пояснив, що це був уже третій напад за кілька місяців, і він побоювався за власне життя і безпеку.

Саме цим Стерненко пояснив і купівлю ножа, і те, що він дістав ніж, коли побачив, як уночі до нього наближаються двоє чоловіків.

"Як тільки вони почали проходити повз мене, то почали завдавати мені удари по голові. Перший удар був знизу, влучив у праву скроню, потім одразу в ліву скроню. Я почав відмахуватись хаотично ножем, щоб вони не підійшли до мене ближче. В якийсь момент напад припинився, і вони стали бігти. Я завмер на місці на кілька секунд, був у шоковому стані, і побачив, як один з тих нападників, тікає, тримаючись за бік. Я втратив його з поля зору на 5–7 секунд, подумав, що він може втекти, і його не буде шукати поліція", – розповів Стерненко.

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За словами Стерненка, коли він підбіг до Кузнецова, той уже впав.

"Я двічі прокричав йому: навіщо ви на мене напали. Він сказав, що вони помилились і що йому потрібна медична допомога. Я дістав мобільний телефон і викликав йому швидку – сказав, що є людина із пораненням і що йому потрібна медична допомога", – розповів Стерненко.

Стерненко зазначив, що не планував нападати на чоловіків – він був разом із дівчиною, в руках ніс пакет із продуктами, ключі від під’їзду і стабілізатор для мобільного телефону.

Наступне засідання заплановане на 29 жовтня і буде присвячене вивченню доказів справи.
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Топ коментарі
+17
Свободу Стерненко!!!!
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23.10.2020 19:24
+10
Венедиктову ватную крысу за решетку!
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23.10.2020 19:27
+9
А перспективного политика патриота Стерненко назначить генпрокурором.
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23.10.2020 19:37
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Свободу Стерненко!!!!
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23.10.2020 19:24 Відповісти
Венедиктову ватную крысу за решетку!
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23.10.2020 19:27 Відповісти
А перспективного политика патриота Стерненко назначить генпрокурором.
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23.10.2020 19:37 Відповісти
Чем больше будет в правохранительных органах патриотов тем больше будет скулить ватники! Так что я за!
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23.10.2020 19:39 Відповісти
Посодют, фараоны.
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23.10.2020 19:35 Відповісти
Именно этим Стерненко объяснил и покупку ножа, и то, что он достал нож, когда увидел, как ночью к нему приближаются двое мужчин.Источник: https://censor.net/ru/n3226741

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Отакоє! А казав, що ніж він вирвав у нападника у запеклій боротьбі після того, як нападник поранив його руку...Тож підсудний таким чином визнає, що руку ножем він поранив собі сам вже після подіїї...
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23.10.2020 19:40 Відповісти
Дебілдетект.
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23.10.2020 19:54 Відповісти
Згідний на всі 100%!
Важко назвати адекватним особь, яка постійно міняє "сценарії" подій!

.."Мы (Стерненко был вместе с девушкой - УП) шли домой и на подходе к дому нас встретили двое парней, они начали наносить мне удары, в том числе ножом, мне удалось его отобрать", - сказал Стерненко.
На уточняющий вопрос ведущего, чей это был нож, он ответил, что нападавших.
"Это их нож", - отметил он.... https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/25/7181418/
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23.10.2020 20:03 Відповісти
В суді він покази не міняв. Все іньше до дупи.
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23.10.2020 20:15 Відповісти
Перестраховувався, бо мабуть не довіряв поліції і не вірив у справедливий суд. Як і більшість людей в Україні. А зараз мабуть має гарного адвоката. До речі, якщо нападники спортсмени з бійцівських видів спорту, то це все одно, що озброєні люди. Якщо мають пристойну масу тіла, то можуть непідготовлену людину убити одним ударом, або залишити інвалідом на все життя.
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23.10.2020 21:24 Відповісти
Справу Стерненка почали розглядати в суді по суті - Цензор.НЕТ 1622
..."Я вовремя достал нож", - отметил Стерненко. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/25/7181418/
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23.10.2020 21:34 Відповісти
Стерненко действовал четко в рамках закона:Тож слід звернути увагу на положення ч. 5 ст. 36 Карного Кодексу України, яка передбачає, що не є перевищенням заходів необхідної оборони і не тягне карної відповідальності застосування зброї або яких або інших засобів або предметів для захисту від напади озброєної особи, групи осіба також для захисту від насильницького вторгнення в житло або ж в інше приміщеннянезалежності від тяжкості шкоди, яка була нанесена.
Т.е. нападение на Стерненко осуществила группа лиц и это дает право стерненко использовать все подручные средства которые находились у него в распоряжении.
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23.10.2020 19:56 Відповісти
 
 