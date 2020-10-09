УКР
Одеський суд продовжив розгляд справи Стерненка: визначили порядок дослідження доказів

Суд встановив порядок дослідження доказів у справі активіста Сергія Стерненка, обвинуваченого в навмисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Приморський суд Одеси встановив такий порядок дослідження доказів: допит Стерненка, докази обвинувачення, допити свідків і потерпілих, що характеризують матеріали.

Наступні засідання мають відбутися 23 жовтня о 12:00, 29 жовтня о 14:00, 6 листопада о 12:00 та 13 листопада о 12:00.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

+5
Выводы из дела Стерненко:
1.Менты, прокуроры и эсбэушники - члены ОПГ по защите политико-преступных кланов!
2.Патриотический дух одного парня сильнее двух амбалов, один из которых весит более 100 кг, а второй -боксёр!
3.В стране произошёл реванш антиукраинских сил и идёт полным зе-ходом!
09.10.2020 16:13
+3
Если бы у него в руках был гвоздь, это тоже было бы холодное оружие ?
09.10.2020 14:56
+3
Он бежал за нападавшим, чтобы отдать ему его нож...
09.10.2020 15:14
09.10.2020 14:56
Не надоело.Полный реванш сепарни,а вы херней маетесь...
09.10.2020 14:59
так это чтоб ты отвлёкся на поцреота. Он вечером может пойти по накатанному сценарию в одесский порт с плакатом "хто замовел стерненку?" к солдатам НАТО (там как раз британцы стоят)
09.10.2020 15:13
Я не розумію чому стільки уваги Стерненку, я не захищаю теперішню гнилу владу. Та правду сказав Білецький, а хто такий Стерненко, справжні патріоти України тіж самі бійці Правого Сектору взяли зброю і воювали за свою країну, а чому він не воював?...
Так якщо він не винен то так його потрібно виправдати, та тепер уже я запитую а чому він у Правому Секторі які його цілі.
09.10.2020 15:04
Тут ще питання хто зробив важливіше. Не можна казати що, боротьба з ворогом на фронті важливіше ніж в середені країни. Ну- це, якщо ти борешся по справжньому. Там хоч у тебе є зброя та окопчик, а тут ні зброї тобі не дають, ні сховатися від ворога.
09.10.2020 16:06
Потому, что на активиста трижды покушались и правоохранительные органы не только его не защитили, а наоборот, были соучастниками нападений: прикрывали бандюков, следили за Стерненко, ставили на его авто геотрекер и сливали информацию нападающим и заказчикам!
Потом менты фальсифицировали расследование, дали возможность сбежать нападающему, не искали членов преступной группы!
Например, один из организаторов нападения (когда чучмек стрелял с пистолета) был советником областного мента!
Поэтому передали в СБУ, но и там оказались крысы.....
09.10.2020 16:07
Потому, что вместо него на скамье "суда" может оказаться любой, в том числе и вы, по сфабрикованному делу.
09.10.2020 21:03
Давно не слыхал про него .Забылся быстро.Уголовников в Украине пруд пруди.
09.10.2020 16:08
Это позорное дело Стерненка войдет в учебники, а его заказчики Портнов (нынешний "журналист", бывший подельник банды Януковича), Татаров (нынешний зам. гауляйтера Украины Ермака-Козыря, бывший подельник банды Януковича) и исполнительница Венедиктова (нынешний ген. прокурор) будут осуждены.
09.10.2020 20:59
 
 