Одеський суд продовжив розгляд справи Стерненка: визначили порядок дослідження доказів
Суд встановив порядок дослідження доказів у справі активіста Сергія Стерненка, обвинуваченого в навмисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.
Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Приморський суд Одеси встановив такий порядок дослідження доказів: допит Стерненка, докази обвинувачення, допити свідків і потерпілих, що характеризують матеріали.
Наступні засідання мають відбутися 23 жовтня о 12:00, 29 жовтня о 14:00, 6 листопада о 12:00 та 13 листопада о 12:00.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Потім суд пом'якшив запобіжний захід.
Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.
Так якщо він не винен то так його потрібно виправдати, та тепер уже я запитую а чому він у Правому Секторі які його цілі.
Потом менты фальсифицировали расследование, дали возможность сбежать нападающему, не искали членов преступной группы!
Например, один из организаторов нападения (когда чучмек стрелял с пистолета) был советником областного мента!
Поэтому передали в СБУ, но и там оказались крысы.....
1.Менты, прокуроры и эсбэушники - члены ОПГ по защите политико-преступных кланов!
2.Патриотический дух одного парня сильнее двух амбалов, один из которых весит более 100 кг, а второй -боксёр!
3.В стране произошёл реванш антиукраинских сил и идёт полным зе-ходом!