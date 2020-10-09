РУС
Одесский суд продолжил рассмотрение дела Стерненко: определили порядок исследования доказательств

Суд установил порядок исследования доказательств по делу активиста Сергея Стерненко, обвиняемого в умышленном убийстве нападавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Приморский суд Одессы установил следующий порядок исследования доказательств: допрос Стерненко, доказательства обвинения, допросы свидетелей и потерпевших, характеризующие материалы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд вновь отправил Стерненко под ночной домашний арест

Следующие заседания должны состояться 23 октября в 12:00, 29 октября в 14:00, 6 ноября в 12:00 и 13 ноября в 12:00.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Читайте: Прокуратура требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест, - Стерненко

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Одесса (8026) суд (25240) юстиция (758) Стерненко Сергей (412)
+5
Выводы из дела Стерненко:
1.Менты, прокуроры и эсбэушники - члены ОПГ по защите политико-преступных кланов!
2.Патриотический дух одного парня сильнее двух амбалов, один из которых весит более 100 кг, а второй -боксёр!
3.В стране произошёл реванш антиукраинских сил и идёт полным зе-ходом!
09.10.2020 16:13 Ответить
+3
Если бы у него в руках был гвоздь, это тоже было бы холодное оружие ?
09.10.2020 14:56 Ответить
+3
Он бежал за нападавшим, чтобы отдать ему его нож...
09.10.2020 15:14 Ответить
Не надоело.Полный реванш сепарни,а вы херней маетесь...
09.10.2020 14:59 Ответить
так это чтоб ты отвлёкся на поцреота. Он вечером может пойти по накатанному сценарию в одесский порт с плакатом "хто замовел стерненку?" к солдатам НАТО (там как раз британцы стоят)
Я не розумію чому стільки уваги Стерненку, я не захищаю теперішню гнилу владу. Та правду сказав Білецький, а хто такий Стерненко, справжні патріоти України тіж самі бійці Правого Сектору взяли зброю і воювали за свою країну, а чому він не воював?...
Так якщо він не винен то так його потрібно виправдати, та тепер уже я запитую а чому він у Правому Секторі які його цілі.
09.10.2020 15:04 Ответить
Тут ще питання хто зробив важливіше. Не можна казати що, боротьба з ворогом на фронті важливіше ніж в середені країни. Ну- це, якщо ти борешся по справжньому. Там хоч у тебе є зброя та окопчик, а тут ні зброї тобі не дають, ні сховатися від ворога.
Потому, что на активиста трижды покушались и правоохранительные органы не только его не защитили, а наоборот, были соучастниками нападений: прикрывали бандюков, следили за Стерненко, ставили на его авто геотрекер и сливали информацию нападающим и заказчикам!
Потом менты фальсифицировали расследование, дали возможность сбежать нападающему, не искали членов преступной группы!
Например, один из организаторов нападения (когда чучмек стрелял с пистолета) был советником областного мента!
Поэтому передали в СБУ, но и там оказались крысы.....
09.10.2020 16:07 Ответить
Потому, что вместо него на скамье "суда" может оказаться любой, в том числе и вы, по сфабрикованному делу.
09.10.2020 21:03 Ответить
Давно не слыхал про него .Забылся быстро.Уголовников в Украине пруд пруди.
09.10.2020 16:08 Ответить
Это позорное дело Стерненка войдет в учебники, а его заказчики Портнов (нынешний "журналист", бывший подельник банды Януковича), Татаров (нынешний зам. гауляйтера Украины Ермака-Козыря, бывший подельник банды Януковича) и исполнительница Венедиктова (нынешний ген. прокурор) будут осуждены.
09.10.2020 20:59 Ответить
 
 