Одесский суд продолжил рассмотрение дела Стерненко: определили порядок исследования доказательств
Суд установил порядок исследования доказательств по делу активиста Сергея Стерненко, обвиняемого в умышленном убийстве нападавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.
Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Приморский суд Одессы установил следующий порядок исследования доказательств: допрос Стерненко, доказательства обвинения, допросы свидетелей и потерпевших, характеризующие материалы.
Следующие заседания должны состояться 23 октября в 12:00, 29 октября в 14:00, 6 ноября в 12:00 и 13 ноября в 12:00.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Потом суд смягчил меру пресечения.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
Так якщо він не винен то так його потрібно виправдати, та тепер уже я запитую а чому він у Правому Секторі які його цілі.
Потом менты фальсифицировали расследование, дали возможность сбежать нападающему, не искали членов преступной группы!
Например, один из организаторов нападения (когда чучмек стрелял с пистолета) был советником областного мента!
Поэтому передали в СБУ, но и там оказались крысы.....
1.Менты, прокуроры и эсбэушники - члены ОПГ по защите политико-преступных кланов!
2.Патриотический дух одного парня сильнее двух амбалов, один из которых весит более 100 кг, а второй -боксёр!
3.В стране произошёл реванш антиукраинских сил и идёт полным зе-ходом!