Суд вновь отправил Стерненко под ночной домашний арест
Суд вновь отправил активиста Сергея Стерненко под ночной домашний арест в Киеве.
Об этом Стерненко сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Суд дал мне снова ночной домашний арест в г. Киев. Следующее заседание назначили на 09.10 в 11:00", - говорится в сообщении.
22 сентября Стерненко сообщил об истечении срока домашнего ареста.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Потом суд смягчил меру пресечения.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
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Везде где американцы, а особенно их военные базы - благоденствие и процветание!
А где кацапы, и особенно их военный контингент - там нищета и разруха. Свежий пример - Армения (Нагорный Карабах). Перечислять всякие Абхазии, Осетии, Приднестровья и ЛДНР наверное и смысла нет
Осенней ночью тёмной
Грусть причиняет ..
Враховуючі зміст його тодішніх постів в соцмережах, відеороликів із переліком усіх фейко-штампів, не здивуюсь, що за зеленого.
https://www.youtube.com/watch?v=3WtluTzmZiM
Мова лише про те, що Стерненко, швидше за все, сам обрав як і своє сьогодення, так і реванш ригів, хоча тоді, напевно, був переконаний, що чинить щось добре.
Зашкалююча самовпевненість, нездатність чути доводи, попередження опонентів, хвороба багатьох. Як і якась інфантильна віра в те, що в історії різних країх існували якісь бездоганні герої-правителі. Мазепа теж був недосконалим, але увійшов в історію як той, хто хотів вивести Україну з-під московського лаптя. Кого з нього зробила рашистсько-совкова пропаганда ми знаємо.
А ми все продовжуємо скакати на граблях, вчергове кидаючі Україну під ноги мокшандії руками тих же палких патріотів.