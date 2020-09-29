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Суд вновь отправил Стерненко под ночной домашний арест

Суд вновь отправил Стерненко под ночной домашний арест

Суд вновь отправил активиста Сергея Стерненко под ночной домашний арест в Киеве.

Об этом Стерненко сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Суд дал мне снова ночной домашний арест в г. Киев. Следующее заседание назначили на 09.10 в 11:00", - говорится в сообщении.

22 сентября Стерненко сообщил об истечении срока домашнего ареста.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Читайте: Прокуратура требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест, - Стерненко

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Автор: 

суд (25136) Стерненко Сергей (403) домашний арест (188)


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Топ комментарии
+18
Убив титушку поника при самообороне в нашей стране ты можешь сесть в тюрму. Вот так вот...
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29.09.2020 15:28
+14
Потому что в Украине правят роССийские коллаборанты. Украинцы для них враги. Страна захвачена врагом.
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29.09.2020 15:31
+9
_За защиту родины на боевом посту - Колмогоров. За патриотическую, враждебную оккупанту позицию - Антоненко и Кузьменко. За то, что сообщил народу о госизмене высших должностных лиц Украины. За... за... за...
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29.09.2020 15:32
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Убив титушку поника при самообороне в нашей стране ты можешь сесть в тюрму. Вот так вот...
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29.09.2020 15:28 Ответить
_За защиту родины на боевом посту - Колмогоров. За патриотическую, враждебную оккупанту позицию - Антоненко и Кузьменко. За то, что сообщил народу о госизмене высших должностных лиц Украины. За... за... за...
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29.09.2020 15:32 Ответить
Судді дограються до повного перезавантаження судів з забороною займати посади суддів тим хто вже працював!
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29.09.2020 15:53 Ответить
Вы поддержали и привели к власти режим иуд и негодяев ! При Порошенко был суд и тогда Стерненко был оправдан ! А теперь кушайте недоумки 73% , не обляпайтесь !
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29.09.2020 15:36 Ответить
Убив грабителей в своем частном доме, проще расчленить трупы чем вызывать ментов. Дешевле обойдется
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29.09.2020 15:38 Ответить
Это Вам кто сказал. Лично Порошенко или 25% доумков???
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29.09.2020 15:41 Ответить
не було при Порошенко справедливого суда (насралов підтвердить) а тепер тим більше.
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29.09.2020 15:53 Ответить
Конкретно по Стерненко был суд
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29.09.2020 15:55 Ответить
Не сможешь. Не надо этого допустить.
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29.09.2020 15:37 Ответить
Потому что в Украине правят роССийские коллаборанты. Украинцы для них враги. Страна захвачена врагом.
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29.09.2020 15:31 Ответить
Поэтому Беня прячется от них в Украине?
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29.09.2020 15:59 Ответить
Ты главное сиди на бутылке ровно!
Везде где американцы, а особенно их военные базы - благоденствие и процветание!
А где кацапы, и особенно их военный контингент - там нищета и разруха. Свежий пример - Армения (Нагорный Карабах). Перечислять всякие Абхазии, Осетии, Приднестровья и ЛДНР наверное и смысла нет
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29.09.2020 16:19 Ответить
Свободу Стерненко!!!
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29.09.2020 15:34 Ответить
Мабуть судді жити надоїло в Україні.
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29.09.2020 15:34 Ответить
Гильотина для обнаглевших преступников в мантиях , танцующих под дудку- мрази портнова
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29.09.2020 15:59 Ответить
Гильйотину нужно портнову и власти такое допускающей ,а судьи,они переобуются
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29.09.2020 17:55 Ответить
Арест домашний

Осенней ночью тёмной

Грусть причиняет ..
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29.09.2020 15:34 Ответить
Этот поц призывал к убийству Порошенко. А посадит его Зельц. Ирония судьбы негодяя...
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29.09.2020 15:40 Ответить
А ну ссылочку скинь
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29.09.2020 15:43 Ответить
На 2 мин. 30 сек. скрин поста Стерненко о Порошенко.
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29.09.2020 16:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6cQszF8JM30
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29.09.2020 16:03 Ответить
і ви на це вказуєте, якщо його пост від 2015 року, та на 3:11хв. чому було так?
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29.09.2020 17:13 Ответить
Я би хотіла почути його відповідь на питання за кого він голосував на виборах президента в 2019.

Враховуючі зміст його тодішніх постів в соцмережах, відеороликів із переліком усіх фейко-штампів, не здивуюсь, що за зеленого.

https://www.youtube.com/watch?v=3WtluTzmZiM
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29.09.2020 17:28 Ответить
Алла, фактом є те, що усі хто є проукраїнський- пересрались між собою (вибачте за слово, але саме так)... Якщо не рухатись вперед, залишаючи образи позаду, нічого путнього не буде...
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29.09.2020 17:38 Ответить
Які образи?
Мова лише про те, що Стерненко, швидше за все, сам обрав як і своє сьогодення, так і реванш ригів, хоча тоді, напевно, був переконаний, що чинить щось добре.
Зашкалююча самовпевненість, нездатність чути доводи, попередження опонентів, хвороба багатьох. Як і якась інфантильна віра в те, що в історії різних країх існували якісь бездоганні герої-правителі. Мазепа теж був недосконалим, але увійшов в історію як той, хто хотів вивести Україну з-під московського лаптя. Кого з нього зробила рашистсько-совкова пропаганда ми знаємо.
А ми все продовжуємо скакати на граблях, вчергове кидаючі Україну під ноги мокшандії руками тих же палких патріотів.
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29.09.2020 17:52 Ответить
після того як я прослухав: https://www.youtube.com/watch?v=lYJ7VFbMCLY , питань менше не стало, але тепер вони мені двоє огидні...
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29.09.2020 17:44 Ответить
Трошки пізніше подивлюсь.
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29.09.2020 17:59 Ответить
Ось кого влада боїтся ,небайдужих патріотичних громадян,всякі проросійські опзж та шарії не є загрозою для цієї влади.
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29.09.2020 15:53 Ответить
Для антиукраинских сил врагами являются украинские силы, вестимо.
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29.09.2020 16:08 Ответить
Зато таких, как пасынок Фирташа, совершивших смертельное ДТП, суды отпускают на свободу....
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29.09.2020 16:23 Ответить
Где те дебилы, что пишут догнал-добил?
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29.09.2020 17:28 Ответить
интересно, зачем в стране, где 86% населения страны украинцы по национальности, президентом стал зеленский?
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29.09.2020 20:13 Ответить
патамушта он такой милаха Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 7227 (по мнению зебилов, конечно )

Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 7932
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30.09.2020 08:29 Ответить
 
 