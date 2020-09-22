Стерненко заявил об истечении срока домашнего ареста
Общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что срок его домашнего ареста сегодня, 22 сентября, истек.
Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Закончился мой домашний арест. Но это не значит, что его не будет снова. Прокуратура Зеленского вообще требует закрыть меня в СИЗО", - отметил Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Потом суд смягчил меру пресечения.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
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Якщо розглядати поняття "самооборона" з точки зору постанов пленумів і практики совкових і постсовкових судів, як її викладали в совкових і викладають у постсовкових внз, то статтю 36 КК можна й не застсовувати. І "вишка" це підтвердить.
Але сама стаття 36 КК не визначає конкретні дії того, хто обороняється (бігає чи не бігає, один метр чи сто метрів, наздоганяє з метою затримання чи не наздоганяє). Стаття визначає тільки мету і шлях.
Щодо Стерненека, на якого було вчинено більше одного нападу (серію) при бездіяльності правоохоронців із припинення нападів і захисту потерпілого, поняття самооборона може і повинне бути розширене за рамки совкового трактування. Стерненко припиняв серію нападів, а не тільки конкретно один.
Тому, комплексно оцінюючи дії і умисел нападників, дії потерпілого Стерненка із самооборони, тут стаття 36 КК.
Нє, якщо справу розглядатиме суддя типу Вовка, то ясний пень...
Треба тільки слідчі, прокурори і судді, які розуміють норму, а не виконують вказівки і дотримуються практики з минулого тисячоліття.
А при тій недолугій практиці застосування норми про самооборону, що йде від ВС і тхне совковою практикою по ст. 15 КК УРСР, то як норму не переписуй, а все одно буде "в соотвєтствіі с постановлєнієм плєнума вєрховного суда усср".
І жодної політичної тріскотні.
Лише необхідність реформи судової і правоохоронної систем.
А мог бы организовать всеукраинское движение и свергнуть Зеленского и повыгонять всех олигархов.
Стерненко - чёрт, профукавший свои возможности.
Вся власть ментам и их псам!
Кстати, полиция, реформированная Аваковым, дала защиту второму нападавшему, полностью игнорируя проьбу предоставить защиту Стерненко, после 3х нападений на него! Это говорит только о том, что Аваков и Система желает смерти Стерненко.