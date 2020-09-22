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Стерненко заявил об истечении срока домашнего ареста

Стерненко заявил об истечении срока домашнего ареста

Общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что срок его домашнего ареста сегодня, 22 сентября, истек.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Закончился мой домашний арест. Но это не значит, что его не будет снова. Прокуратура Зеленского вообще требует закрыть меня в СИЗО", - отметил Стерненко.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Автор: 

Стерненко Сергей (403) домашний арест (188)


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Топ комментарии
+11
Свободу Стерненко!!!
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22.09.2020 11:28
+11
можливо
Стерненко заявив про завершення терміну домашнього арешту - Цензор.НЕТ 9243
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22.09.2020 11:35
+9
Не доказали вину, свободен! или я не прав?
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22.09.2020 11:17
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Не доказали вину, свободен! или я не прав?
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22.09.2020 11:17 Ответить
Це тобі Україна, а не стародавня Спарта.
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22.09.2020 11:26 Ответить
В стародавній Спарті, гнусавого мальчугана взагалі б зі скелі б скинули
Стерненко заявив про завершення терміну домашнього арешту - Цензор.НЕТ 2712
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22.09.2020 11:28 Ответить
Там багато кого б скинули зі скелі. До речі, під тією міфічною скелею виявили залишки декількох осіб але всі вони були дорослі. Може вони звідти кидали не малих діточок, а моральних уродів?
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22.09.2020 11:33 Ответить
можливо
Стерненко заявив про завершення терміну домашнього арешту - Цензор.НЕТ 9243
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22.09.2020 11:35 Ответить
Как и косоглазого сирожу)
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22.09.2020 13:07 Ответить
Нет не прав, ребята из беркута пять-шесть лет сидели, всё им вину доказывали. А тут убийца на свободе ходит.
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22.09.2020 11:51 Ответить
Не убийца, а потерпевший. Он самооборонялся от титушек-гопников
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22.09.2020 11:54 Ответить
бежать за ними стометровку с ножом, чтобы добить - это не самооборона. Это любой юрист тебе скажет, если отбросить всю политическую трескотню.
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22.09.2020 12:27 Ответить
Догнал-добил -- дебилдетект.
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22.09.2020 15:29 Ответить
Юристи совкової і постсовкової юридичної школи так і скажуть.
Якщо розглядати поняття "самооборона" з точки зору постанов пленумів і практики совкових і постсовкових судів, як її викладали в совкових і викладають у постсовкових внз, то статтю 36 КК можна й не застсовувати. І "вишка" це підтвердить.
Але сама стаття 36 КК не визначає конкретні дії того, хто обороняється (бігає чи не бігає, один метр чи сто метрів, наздоганяє з метою затримання чи не наздоганяє). Стаття визначає тільки мету і шлях.
Щодо Стерненека, на якого було вчинено більше одного нападу (серію) при бездіяльності правоохоронців із припинення нападів і захисту потерпілого, поняття самооборона може і повинне бути розширене за рамки совкового трактування. Стерненко припиняв серію нападів, а не тільки конкретно один.
Тому, комплексно оцінюючи дії і умисел нападників, дії потерпілого Стерненка із самооборони, тут стаття 36 КК.
Нє, якщо справу розглядатиме суддя типу Вовка, то ясний пень...
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22.09.2020 15:47 Ответить
совковые понятия или нет - это не юридический термин. Поменяйте законы - нет никаких вопросов и возражений. В том законодательстве, которое сейчас действует, он - как минимум превысил пределы допустимой самообороны. Остальное, как я уже писал - политическая трескотня.
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22.09.2020 15:51 Ответить
У тому законодастві, яке діє - ст. 36 КК самооборона і нічого міняти не треба.
Треба тільки слідчі, прокурори і судді, які розуміють норму, а не виконують вказівки і дотримуються практики з минулого тисячоліття.
А при тій недолугій практиці застосування норми про самооборону, що йде від ВС і тхне совковою практикою по ст. 15 КК УРСР, то як норму не переписуй, а все одно буде "в соотвєтствіі с постановлєнієм плєнума вєрховного суда усср".
І жодної політичної тріскотні.
Лише необхідність реформи судової і правоохоронної систем.
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22.09.2020 16:28 Ответить
нет, должен был мирно ждать, когда еще на него нападут, в 4-й раз!
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22.09.2020 20:10 Ответить
как же у местной ваты горит от Стерненка
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22.09.2020 11:54 Ответить
и у ПОртянкина с Лукаш горит от него- они как две гниды- как клещи вцепились в Стерненко, а потому, то он не лох, и очень умный юрист, на голову выше этих юрыстов-заочников лугандонских (Портянкина и Лукаш-выпускницы кулинарного ПТУ)!
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22.09.2020 20:08 Ответить
не доказали - свободен, совершенно верно, но доказательства рассматривает и выносит окончательное решение только суд, а он еще этого не сделал. А подозреваемый в убийстве (до приговора) должен сидеть ровно на жопе и не булькать.
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22.09.2020 12:30 Ответить
Савченко тоже выпустили, так как закончился срок, а новое обвинение не предъявили. до сих пор гуляет, хотя дело не закрыто, как и на Карлсона.
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22.09.2020 20:13 Ответить
Свободу Стерненко!!!
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22.09.2020 11:28 Ответить
Стерненко просрал тот кредит доверия, который у него был.

А мог бы организовать всеукраинское движение и свергнуть Зеленского и повыгонять всех олигархов.

Стерненко - чёрт, профукавший свои возможности.
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22.09.2020 11:31 Ответить
Обращайся в суд, пусть снимут браслет, в чем проблема?
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22.09.2020 11:28 Ответить
Зеленського до відповідальності. Нелох Зеля це російська агентурна.
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22.09.2020 11:35 Ответить
Прислуги кремля уже не знают на основании чего держать взаперти проукраинских граждан. Поэтому придумывают всякую незаконную ахинею. Дело стерненко и шеремета - яркое тому доказательство
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22.09.2020 11:48 Ответить
Надо помнить о Торнадо. Третий год в тюрьме без предъявы подозрения и суда. Торнадо - яркий пример того, что олигархат абсолютное зло , какую б рожу он не посадил в президенты...
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22.09.2020 13:16 Ответить
Замах на життя за допомогою газового пістоля - подія гідна премії Дарвіна
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22.09.2020 12:08 Ответить
Так "Стерненко заявлял" или реально "в него стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство" ?
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22.09.2020 13:12 Ответить
Его нужно под стражу брать.
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22.09.2020 13:52 Ответить
Рабы против самообороны!
Вся власть ментам и их псам!
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22.09.2020 15:32 Ответить
Произошел не конфликт, а очередное покушение на жизнь активиста!
Кстати, полиция, реформированная Аваковым, дала защиту второму нападавшему, полностью игнорируя проьбу предоставить защиту Стерненко, после 3х нападений на него! Это говорит только о том, что Аваков и Система желает смерти Стерненко.
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22.09.2020 15:46 Ответить
 
 