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Стерненко заявив про завершення терміну домашнього арешту

Стерненко заявив про завершення терміну домашнього арешту

Громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що термін його домашнього арешту сьогодні, 22 вересня, закінчився.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter,  передає Цензор.НЕТ.

"Закінчився мій домашній арешт. Але це не означає, що його не буде знову. Прокуратура Зеленського взагалі вимагає закрити мене в СІЗО", - зазначив Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Автор: 

Стерненко Сергій (393) домашній арешт (197)


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Топ коментарі
+11
Свободу Стерненко!!!
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22.09.2020 11:28
+11
можливо
Стерненко заявив про завершення терміну домашнього арешту - Цензор.НЕТ 9243
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22.09.2020 11:35
+9
Не доказали вину, свободен! или я не прав?
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22.09.2020 11:17
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Не доказали вину, свободен! или я не прав?
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22.09.2020 11:17 Відповісти
Це тобі Україна, а не стародавня Спарта.
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22.09.2020 11:26 Відповісти
В стародавній Спарті, гнусавого мальчугана взагалі б зі скелі б скинули
Стерненко заявив про завершення терміну домашнього арешту - Цензор.НЕТ 2712
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22.09.2020 11:28 Відповісти
Там багато кого б скинули зі скелі. До речі, під тією міфічною скелею виявили залишки декількох осіб але всі вони були дорослі. Може вони звідти кидали не малих діточок, а моральних уродів?
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22.09.2020 11:33 Відповісти
можливо
Стерненко заявив про завершення терміну домашнього арешту - Цензор.НЕТ 9243
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22.09.2020 11:35 Відповісти
Как и косоглазого сирожу)
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22.09.2020 13:07 Відповісти
Нет не прав, ребята из беркута пять-шесть лет сидели, всё им вину доказывали. А тут убийца на свободе ходит.
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22.09.2020 11:51 Відповісти
Не убийца, а потерпевший. Он самооборонялся от титушек-гопников
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22.09.2020 11:54 Відповісти
бежать за ними стометровку с ножом, чтобы добить - это не самооборона. Это любой юрист тебе скажет, если отбросить всю политическую трескотню.
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22.09.2020 12:27 Відповісти
Догнал-добил -- дебилдетект.
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22.09.2020 15:29 Відповісти
Юристи совкової і постсовкової юридичної школи так і скажуть.
Якщо розглядати поняття "самооборона" з точки зору постанов пленумів і практики совкових і постсовкових судів, як її викладали в совкових і викладають у постсовкових внз, то статтю 36 КК можна й не застсовувати. І "вишка" це підтвердить.
Але сама стаття 36 КК не визначає конкретні дії того, хто обороняється (бігає чи не бігає, один метр чи сто метрів, наздоганяє з метою затримання чи не наздоганяє). Стаття визначає тільки мету і шлях.
Щодо Стерненека, на якого було вчинено більше одного нападу (серію) при бездіяльності правоохоронців із припинення нападів і захисту потерпілого, поняття самооборона може і повинне бути розширене за рамки совкового трактування. Стерненко припиняв серію нападів, а не тільки конкретно один.
Тому, комплексно оцінюючи дії і умисел нападників, дії потерпілого Стерненка із самооборони, тут стаття 36 КК.
Нє, якщо справу розглядатиме суддя типу Вовка, то ясний пень...
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22.09.2020 15:47 Відповісти
совковые понятия или нет - это не юридический термин. Поменяйте законы - нет никаких вопросов и возражений. В том законодательстве, которое сейчас действует, он - как минимум превысил пределы допустимой самообороны. Остальное, как я уже писал - политическая трескотня.
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22.09.2020 15:51 Відповісти
У тому законодастві, яке діє - ст. 36 КК самооборона і нічого міняти не треба.
Треба тільки слідчі, прокурори і судді, які розуміють норму, а не виконують вказівки і дотримуються практики з минулого тисячоліття.
А при тій недолугій практиці застосування норми про самооборону, що йде від ВС і тхне совковою практикою по ст. 15 КК УРСР, то як норму не переписуй, а все одно буде "в соотвєтствіі с постановлєнієм плєнума вєрховного суда усср".
І жодної політичної тріскотні.
Лише необхідність реформи судової і правоохоронної систем.
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22.09.2020 16:28 Відповісти
нет, должен был мирно ждать, когда еще на него нападут, в 4-й раз!
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22.09.2020 20:10 Відповісти
как же у местной ваты горит от Стерненка
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22.09.2020 11:54 Відповісти
и у ПОртянкина с Лукаш горит от него- они как две гниды- как клещи вцепились в Стерненко, а потому, то он не лох, и очень умный юрист, на голову выше этих юрыстов-заочников лугандонских (Портянкина и Лукаш-выпускницы кулинарного ПТУ)!
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22.09.2020 20:08 Відповісти
не доказали - свободен, совершенно верно, но доказательства рассматривает и выносит окончательное решение только суд, а он еще этого не сделал. А подозреваемый в убийстве (до приговора) должен сидеть ровно на жопе и не булькать.
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22.09.2020 12:30 Відповісти
Савченко тоже выпустили, так как закончился срок, а новое обвинение не предъявили. до сих пор гуляет, хотя дело не закрыто, как и на Карлсона.
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22.09.2020 20:13 Відповісти
Свободу Стерненко!!!
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22.09.2020 11:28 Відповісти
Стерненко просрал тот кредит доверия, который у него был.

А мог бы организовать всеукраинское движение и свергнуть Зеленского и повыгонять всех олигархов.

Стерненко - чёрт, профукавший свои возможности.
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22.09.2020 11:31 Відповісти
Обращайся в суд, пусть снимут браслет, в чем проблема?
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22.09.2020 11:28 Відповісти
Зеленського до відповідальності. Нелох Зеля це російська агентурна.
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22.09.2020 11:35 Відповісти
Прислуги кремля уже не знают на основании чего держать взаперти проукраинских граждан. Поэтому придумывают всякую незаконную ахинею. Дело стерненко и шеремета - яркое тому доказательство
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22.09.2020 11:48 Відповісти
Надо помнить о Торнадо. Третий год в тюрьме без предъявы подозрения и суда. Торнадо - яркий пример того, что олигархат абсолютное зло , какую б рожу он не посадил в президенты...
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22.09.2020 13:16 Відповісти
Замах на життя за допомогою газового пістоля - подія гідна премії Дарвіна
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22.09.2020 12:08 Відповісти
Так "Стерненко заявлял" или реально "в него стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство" ?
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22.09.2020 13:12 Відповісти
Его нужно под стражу брать.
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22.09.2020 13:52 Відповісти
Рабы против самообороны!
Вся власть ментам и их псам!
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22.09.2020 15:32 Відповісти
Произошел не конфликт, а очередное покушение на жизнь активиста!
Кстати, полиция, реформированная Аваковым, дала защиту второму нападавшему, полностью игнорируя проьбу предоставить защиту Стерненко, после 3х нападений на него! Это говорит только о том, что Аваков и Система желает смерти Стерненко.
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22.09.2020 15:46 Відповісти
 
 