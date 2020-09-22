Стерненко заявив про завершення терміну домашнього арешту
Громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що термін його домашнього арешту сьогодні, 22 вересня, закінчився.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Закінчився мій домашній арешт. Але це не означає, що його не буде знову. Прокуратура Зеленського взагалі вимагає закрити мене в СІЗО", - зазначив Стерненко.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Потім суд пом'якшив запобіжний захід.
Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.
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Якщо розглядати поняття "самооборона" з точки зору постанов пленумів і практики совкових і постсовкових судів, як її викладали в совкових і викладають у постсовкових внз, то статтю 36 КК можна й не застсовувати. І "вишка" це підтвердить.
Але сама стаття 36 КК не визначає конкретні дії того, хто обороняється (бігає чи не бігає, один метр чи сто метрів, наздоганяє з метою затримання чи не наздоганяє). Стаття визначає тільки мету і шлях.
Щодо Стерненека, на якого було вчинено більше одного нападу (серію) при бездіяльності правоохоронців із припинення нападів і захисту потерпілого, поняття самооборона може і повинне бути розширене за рамки совкового трактування. Стерненко припиняв серію нападів, а не тільки конкретно один.
Тому, комплексно оцінюючи дії і умисел нападників, дії потерпілого Стерненка із самооборони, тут стаття 36 КК.
Нє, якщо справу розглядатиме суддя типу Вовка, то ясний пень...
Треба тільки слідчі, прокурори і судді, які розуміють норму, а не виконують вказівки і дотримуються практики з минулого тисячоліття.
А при тій недолугій практиці застосування норми про самооборону, що йде від ВС і тхне совковою практикою по ст. 15 КК УРСР, то як норму не переписуй, а все одно буде "в соотвєтствіі с постановлєнієм плєнума вєрховного суда усср".
І жодної політичної тріскотні.
Лише необхідність реформи судової і правоохоронної систем.
А мог бы организовать всеукраинское движение и свергнуть Зеленского и повыгонять всех олигархов.
Стерненко - чёрт, профукавший свои возможности.
Вся власть ментам и их псам!
Кстати, полиция, реформированная Аваковым, дала защиту второму нападавшему, полностью игнорируя проьбу предоставить защиту Стерненко, после 3х нападений на него! Это говорит только о том, что Аваков и Система желает смерти Стерненко.