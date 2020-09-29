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Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт

Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт

Суд знову відправив активіста Сергія Стерненка під нічний домашній арешт у Києві.

Про це Стерненко повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Суд дав мені знову нічний домашній арешт у м. Києві. Наступне засідання призначили на 09.10 об 11:00", - йдеться в повідомленні.

22 вересня Стерненко повідомив про закінчення терміну домашнього арешту.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Автор: 

суд (11731) Стерненко Сергій (393) домашній арешт (197)


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Топ коментарі
+18
Убив титушку поника при самообороне в нашей стране ты можешь сесть в тюрму. Вот так вот...
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29.09.2020 15:28
+14
Потому что в Украине правят роССийские коллаборанты. Украинцы для них враги. Страна захвачена врагом.
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29.09.2020 15:31
+9
_За защиту родины на боевом посту - Колмогоров. За патриотическую, враждебную оккупанту позицию - Антоненко и Кузьменко. За то, что сообщил народу о госизмене высших должностных лиц Украины. За... за... за...
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29.09.2020 15:32
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Убив титушку поника при самообороне в нашей стране ты можешь сесть в тюрму. Вот так вот...
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29.09.2020 15:28 Відповісти
_За защиту родины на боевом посту - Колмогоров. За патриотическую, враждебную оккупанту позицию - Антоненко и Кузьменко. За то, что сообщил народу о госизмене высших должностных лиц Украины. За... за... за...
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29.09.2020 15:32 Відповісти
Судді дограються до повного перезавантаження судів з забороною займати посади суддів тим хто вже працював!
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29.09.2020 15:53 Відповісти
Вы поддержали и привели к власти режим иуд и негодяев ! При Порошенко был суд и тогда Стерненко был оправдан ! А теперь кушайте недоумки 73% , не обляпайтесь !
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29.09.2020 15:36 Відповісти
Убив грабителей в своем частном доме, проще расчленить трупы чем вызывать ментов. Дешевле обойдется
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29.09.2020 15:38 Відповісти
Это Вам кто сказал. Лично Порошенко или 25% доумков???
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29.09.2020 15:41 Відповісти
не було при Порошенко справедливого суда (насралов підтвердить) а тепер тим більше.
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29.09.2020 15:53 Відповісти
Конкретно по Стерненко был суд
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29.09.2020 15:55 Відповісти
Не сможешь. Не надо этого допустить.
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29.09.2020 15:37 Відповісти
Потому что в Украине правят роССийские коллаборанты. Украинцы для них враги. Страна захвачена врагом.
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29.09.2020 15:31 Відповісти
Поэтому Беня прячется от них в Украине?
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29.09.2020 15:59 Відповісти
Ты главное сиди на бутылке ровно!
Везде где американцы, а особенно их военные базы - благоденствие и процветание!
А где кацапы, и особенно их военный контингент - там нищета и разруха. Свежий пример - Армения (Нагорный Карабах). Перечислять всякие Абхазии, Осетии, Приднестровья и ЛДНР наверное и смысла нет
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29.09.2020 16:19 Відповісти
Свободу Стерненко!!!
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29.09.2020 15:34 Відповісти
Мабуть судді жити надоїло в Україні.
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29.09.2020 15:34 Відповісти
Гильотина для обнаглевших преступников в мантиях , танцующих под дудку- мрази портнова
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29.09.2020 15:59 Відповісти
Гильйотину нужно портнову и власти такое допускающей ,а судьи,они переобуются
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29.09.2020 17:55 Відповісти
Арест домашний

Осенней ночью тёмной

Грусть причиняет ..
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29.09.2020 15:34 Відповісти
Этот поц призывал к убийству Порошенко. А посадит его Зельц. Ирония судьбы негодяя...
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29.09.2020 15:40 Відповісти
А ну ссылочку скинь
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29.09.2020 15:43 Відповісти
На 2 мин. 30 сек. скрин поста Стерненко о Порошенко.
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29.09.2020 16:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6cQszF8JM30
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29.09.2020 16:03 Відповісти
і ви на це вказуєте, якщо його пост від 2015 року, та на 3:11хв. чому було так?
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29.09.2020 17:13 Відповісти
Я би хотіла почути його відповідь на питання за кого він голосував на виборах президента в 2019.

Враховуючі зміст його тодішніх постів в соцмережах, відеороликів із переліком усіх фейко-штампів, не здивуюсь, що за зеленого.

https://www.youtube.com/watch?v=3WtluTzmZiM
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29.09.2020 17:28 Відповісти
Алла, фактом є те, що усі хто є проукраїнський- пересрались між собою (вибачте за слово, але саме так)... Якщо не рухатись вперед, залишаючи образи позаду, нічого путнього не буде...
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29.09.2020 17:38 Відповісти
Які образи?
Мова лише про те, що Стерненко, швидше за все, сам обрав як і своє сьогодення, так і реванш ригів, хоча тоді, напевно, був переконаний, що чинить щось добре.
Зашкалююча самовпевненість, нездатність чути доводи, попередження опонентів, хвороба багатьох. Як і якась інфантильна віра в те, що в історії різних країх існували якісь бездоганні герої-правителі. Мазепа теж був недосконалим, але увійшов в історію як той, хто хотів вивести Україну з-під московського лаптя. Кого з нього зробила рашистсько-совкова пропаганда ми знаємо.
А ми все продовжуємо скакати на граблях, вчергове кидаючі Україну під ноги мокшандії руками тих же палких патріотів.
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29.09.2020 17:52 Відповісти
після того як я прослухав: https://www.youtube.com/watch?v=lYJ7VFbMCLY , питань менше не стало, але тепер вони мені двоє огидні...
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29.09.2020 17:44 Відповісти
Трошки пізніше подивлюсь.
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29.09.2020 17:59 Відповісти
Ось кого влада боїтся ,небайдужих патріотичних громадян,всякі проросійські опзж та шарії не є загрозою для цієї влади.
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29.09.2020 15:53 Відповісти
Для антиукраинских сил врагами являются украинские силы, вестимо.
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29.09.2020 16:08 Відповісти
Зато таких, как пасынок Фирташа, совершивших смертельное ДТП, суды отпускают на свободу....
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29.09.2020 16:23 Відповісти
Где те дебилы, что пишут догнал-добил?
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29.09.2020 17:28 Відповісти
интересно, зачем в стране, где 86% населения страны украинцы по национальности, президентом стал зеленский?
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29.09.2020 20:13 Відповісти
патамушта он такой милаха Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 7227 (по мнению зебилов, конечно )

Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 7932
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30.09.2020 08:29 Відповісти
 
 