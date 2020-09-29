Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт
Суд знову відправив активіста Сергія Стерненка під нічний домашній арешт у Києві.
Про це Стерненко повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Суд дав мені знову нічний домашній арешт у м. Києві. Наступне засідання призначили на 09.10 об 11:00", - йдеться в повідомленні.
22 вересня Стерненко повідомив про закінчення терміну домашнього арешту.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Потім суд пом'якшив запобіжний захід.
Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Везде где американцы, а особенно их военные базы - благоденствие и процветание!
А где кацапы, и особенно их военный контингент - там нищета и разруха. Свежий пример - Армения (Нагорный Карабах). Перечислять всякие Абхазии, Осетии, Приднестровья и ЛДНР наверное и смысла нет
Осенней ночью тёмной
Грусть причиняет ..
Враховуючі зміст його тодішніх постів в соцмережах, відеороликів із переліком усіх фейко-штампів, не здивуюсь, що за зеленого.
https://www.youtube.com/watch?v=3WtluTzmZiM
Мова лише про те, що Стерненко, швидше за все, сам обрав як і своє сьогодення, так і реванш ригів, хоча тоді, напевно, був переконаний, що чинить щось добре.
Зашкалююча самовпевненість, нездатність чути доводи, попередження опонентів, хвороба багатьох. Як і якась інфантильна віра в те, що в історії різних країх існували якісь бездоганні герої-правителі. Мазепа теж був недосконалим, але увійшов в історію як той, хто хотів вивести Україну з-під московського лаптя. Кого з нього зробила рашистсько-совкова пропаганда ми знаємо.
А ми все продовжуємо скакати на граблях, вчергове кидаючі Україну під ноги мокшандії руками тих же палких патріотів.