Прокуратура хоче закрити Стерненка в СІЗО
Сторона обвинувачення просить суд відправити в СІЗО одеського активіста Сергія Стерненка, якого звинувачують у вбивстві чоловіка, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.
Про це Стерненко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Він опублікував цитату з клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
"Домашній арешт у мене закінчився ще майже 3 тижні тому.
Я нікуди не втік, веду публічний спосіб життя, приїжджав навіть на одне засідання, яка не відбулося", - зазначив Стерненко.
Приморський суд Одеси розглядатиме це клопотання прокуратури вже завтра о 12:00.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Потім суд пом'якшив запобіжний захід.
Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.
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Аналогічно дали таку ж владу Зелі. Не ми дали; але все-одно дали ту владу.
а вы думали его за патриотизм убить хотят? никого не трогают, а стерненка вдруг всей пятой колонной трепают? ну да, кек)))))