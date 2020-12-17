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прокуратура (3633) СІЗО (720) юстиція (732) Стерненко (383) запобіжний захід (452)

Прокуратура хоче закрити Стерненка в СІЗО

Прокуратура хоче закрити Стерненка в СІЗО

Сторона обвинувачення просить суд відправити в СІЗО одеського активіста Сергія Стерненка, якого звинувачують у вбивстві чоловіка, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

Про це Стерненко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Він опублікував цитату з клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Домашній арешт у мене закінчився ще майже 3 тижні тому.

Я нікуди не втік, веду публічний спосіб життя, приїжджав навіть на одне засідання, яка не відбулося", - зазначив Стерненко.

Приморський суд Одеси розглядатиме це клопотання прокуратури вже завтра о 12:00.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.
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Топ коментарі
+55
Така вона прокуратура, яка підчиняється ватяній владі.
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17.12.2020 18:32
+54
Все в открытом доступе. Вы лучше расскажите, как два интеллигентных мальчика приехали из двух разных концов Украины к дому Стерненка, и ждали его несколько часов с целью спросить как пройти в библиотеку.
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17.12.2020 19:03
+50
Украинцы в Украине не чувствуют себя дома. Зато российские оккупанты уверены что земля Украины это роССия.
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17.12.2020 18:34
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Сторінка 2 з 2
В 2014 році була дуже хитка ситуація, конче потрібно було провести вибори, щоб підтвердити легітимність влади. Вводити надзвичайний чи воєнний стан в лютому чи березні було нікому- вся влада була насичена ригами. Підтримати силовими методами порядок не було можливості: згадайте Харків і Одесу, які ще в квітні -травні орали "путєн ввєді". Потім розвал коаліції Йуліни полум"яні промови про дешевий газ та інших популістів про піввареника. Ні на які обмеження демократії ці шавки не пішли б. Військова диктатура? хто б її підтримав і де б була допомога Заходу
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18.12.2020 09:44 Відповісти
зщашкври були в першу чергу в нас. Ну, хоча би тому, що розраховували: ми Пороху дали владу, щоб він все сам зробив для нас і за нас.
Аналогічно дали таку ж владу Зелі. Не ми дали; але все-одно дали ту владу.
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18.12.2020 07:12 Відповісти
Ну та що ж це за йухня? Хоча, якщо буде серйозна заваруха, то ватно-кацапо-сєпарська сволота вже не виживе так масово, як до цього. З такими їхніми падлянами їх все менше жалко і ніяка демократія їм не допоможе.
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17.12.2020 20:33 Відповісти
кацапов и ватников - будем выжигать под корень.больше панькаться никто не будет
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17.12.2020 20:49 Відповісти
Цькування Стерненка,це мусорський наїзд на право кожного Українця на самооборону.
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17.12.2020 21:39 Відповісти
За все прокурорське безмежжя відповідає один Зеленський.
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17.12.2020 21:43 Відповісти
чувак, будешь украинским Котовским. царю еще недолго осталось
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17.12.2020 21:58 Відповісти
Просто курви, Антоненко вже рік сидить без доведеної вини. Стерненка тягають по судах і намагаються ув'язнити близько року. Нещодавно звинуватили Чорновол у вбивстві часів майдану. Хто бляха з українців ще підтримує цих зелених потвор?? Хто?? У кого насрано в голові, щоб закривати очі на ці переслідування і все пробачати лише заради постійно посміхаючогося рила Зеленського.
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17.12.2020 23:05 Відповісти
Стерненко важно сделать Ген Прокурором, чтобы он всех коллаборантов и коррупционеров пересажал!
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17.12.2020 23:34 Відповісти
Интересно, как сейчас Стерненко оценивает свои виступления против Пороха?
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17.12.2020 23:36 Відповісти
Падлюки, зєльоні, послідовно і наполегливо ведуть країну до "вибуху гніву".
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17.12.2020 23:39 Відповісти
Мягкой посадки, что бы попа не болела, не шаталась голова.
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17.12.2020 23:51 Відповісти
А этим чмошникам всё неймётся... Оставьте уже Стерненка в покое.
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18.12.2020 00:47 Відповісти
Убийца и наркобарыга Стерненко должен сидеть и сидеть долго!
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18.12.2020 01:28 Відповісти
Кац, ти звідку тут взявся?)))
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18.12.2020 02:18 Відповісти
Одобряю, голосовал- получите!!!
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18.12.2020 01:39 Відповісти
Боягузливий сцарь і його продажні прокурвори.
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18.12.2020 02:17 Відповісти
Знищення України
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18.12.2020 02:46 Відповісти
В Україні переслідують лишень українських патріотів. Сепари і зрадники на посадах і у Верховній Раді.
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18.12.2020 03:08 Відповісти
стерненко - мелкий барыга наркотой. решил то ли кинуть своих дилеров покрупнее, то ли не по понятиям выйти из наркобизнеса. его решили почикать по методам 90-х, подослав головорезов, но стерненко ожидал подобного и отбился. наркомафия пытаетсяего по всем каналам "наказать", тягая по судам и думая как бы его набутылить, а в тюрьме уже добьют. но его другие групировки силовиков используют в своих целях, в основном как говорящую голову.

а вы думали его за патриотизм убить хотят? никого не трогают, а стерненка вдруг всей пятой колонной трепают? ну да, кек)))))
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18.12.2020 05:35 Відповісти
И чего только не привидится набутылочникам.
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18.12.2020 06:47 Відповісти
Игра с огнем!!! - и все потому, что для барыг не ВОЙНА, а работа.
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18.12.2020 08:15 Відповісти
Одного не пойму. У прокурорских же жизнь не заканчивается. Вполне возможно,что через несколько лет им придется отвечать за свои "подвиги" по нарушению законности. Или они надеются, что приспособленцы будут нужны при любой власти?
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18.12.2020 10:09 Відповісти
От пля, опять гопоту пиарят
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18.12.2020 13:25 Відповісти
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