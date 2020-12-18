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ВР (14814) Міністерство у справах ветеранів (293) Бессараб Сергій (9) Лапутіна (65)

Рада призначила міністром ветеранів генерал-майора Лапутіну

Рада призначила міністром ветеранів генерал-майора Лапутіну

Верховна Рада підтримала призначення міністром ветеранів генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 248 народних депутатів.

Раніше парламент підтримав звільнення міністра ветеранів Сергія Бессараба. У "Слузі народу" заявляли, що Бессараб написав заяву на звільнення у зв'язку зі станом здоров'я.

Також читайте: Звільнений міністр Бессараб може залишитися на "якійсь посаді з меншим навантаженням", - "слуга народу" Кравчук

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Эта "тетя" ветеран СБУ и непосредственный участник операции в Краматорске в 2014 году. В принципе вполне заслуженный человек.
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18.12.2020 12:10
+9
Да, я знаю. С таким впечатляющим послужным списком это назначение больше похоже на почетное изгнание из СБУ
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18.12.2020 12:33
+6
Юлія Лапутіна протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 років була заступницею начальника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D0%91%D0%A3) Центру спеціальних операцій «А» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби безпеки України .
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року у складі першої об'єднаної групи СБУ висадилась на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ «Альфа». Пізніше вона згадувала, що вилітаючи на Донбас вони не знали, що тут відбувається і лише тут зрозуміли, що опинилися в облозі. Вона налагодила контакти з проукраїнськими активістами, займалася розвідкою, збором та передачею інформації до Києва. За допомоги активістів виїжджала до міста для оцінки ситуації та проведення рекогносцировки: була відкинула тактика військових дій і діяли іншими методами, зокрема, інформаційними, розкидуючи листівки з вертольота. Неодноразово вела перемовини з місцевими прибічниками проросійських формувань, які мали на меті штурмувати блокпости українських військових, завдяки чому штурму вдалося уникнути.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%9E%D0%94%D0%90._17.04.19-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5]
Під час окупації Краматорська проросійськими формуваннями завдяки допомозі проукраїнських активістів було зроблено радіозвернення до жителів міста від імені українського уряду з рекомендаціями щодо виживання під час обстрілів та запевнення щодо повернення міста під контроль уряду України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-3 [3] Кадри з відео з щойно звільнених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Слов'янська та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA Краматорська від проросійських формувань, зроблені Юлією на свій мобільний телефон, увійшли до фільму «4 роки АТО - 26 років на службі Народу України»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-7 [7] . Також вона брала участь у другому Харківському міжнародному безпековому форуміhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-8 [8] .
Юлія Лапутіна у вересні - грудні https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року була командиром https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 оперативної групи СБУ в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО та виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%A3%D0%96%D0%9A._%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0.-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-3 [3]
Після звільнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA Краматорська від проросійських формувань ініціювала акцію «Краматорськ - це Україна», яку підхопили в інших містах.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-3 [3]
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року її було призначено заступником начальника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%91%D0%A3 Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби безпеки України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%A3%D0%96%D0%9A._%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0.-2 [2] В СБУ вона займається контррозвідкою у сфері інформаційної безпекиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-MIL._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0.-9 [9] .
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18.12.2020 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и тут будут дерибанить
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18.12.2020 12:03 Відповісти
Кто нить знает эту тётю ?
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18.12.2020 12:06 Відповісти
Почитай, серьезная женщина.
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18.12.2020 12:08 Відповісти
Да, вопросов нет. Напрягает немного только, что не могли подобрать из именно военных ветеранов.
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18.12.2020 12:12 Відповісти
Юлія Лапутіна протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 років була заступницею начальника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D0%91%D0%A3) Центру спеціальних операцій «А» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби безпеки України .
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року у складі першої об'єднаної групи СБУ висадилась на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ «Альфа». Пізніше вона згадувала, що вилітаючи на Донбас вони не знали, що тут відбувається і лише тут зрозуміли, що опинилися в облозі. Вона налагодила контакти з проукраїнськими активістами, займалася розвідкою, збором та передачею інформації до Києва. За допомоги активістів виїжджала до міста для оцінки ситуації та проведення рекогносцировки: була відкинула тактика військових дій і діяли іншими методами, зокрема, інформаційними, розкидуючи листівки з вертольота. Неодноразово вела перемовини з місцевими прибічниками проросійських формувань, які мали на меті штурмувати блокпости українських військових, завдяки чому штурму вдалося уникнути.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%9E%D0%94%D0%90._17.04.19-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5]
Під час окупації Краматорська проросійськими формуваннями завдяки допомозі проукраїнських активістів було зроблено радіозвернення до жителів міста від імені українського уряду з рекомендаціями щодо виживання під час обстрілів та запевнення щодо повернення міста під контроль уряду України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-3 [3] Кадри з відео з щойно звільнених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Слов'янська та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA Краматорська від проросійських формувань, зроблені Юлією на свій мобільний телефон, увійшли до фільму «4 роки АТО - 26 років на службі Народу України»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-7 [7] . Також вона брала участь у другому Харківському міжнародному безпековому форуміhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-8 [8] .
Юлія Лапутіна у вересні - грудні https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року була командиром https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 оперативної групи СБУ в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО та виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%A3%D0%96%D0%9A._%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0.-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-3 [3]
Після звільнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA Краматорська від проросійських формувань ініціювала акцію «Краматорськ - це Україна», яку підхопили в інших містах.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-3 [3]
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року її було призначено заступником начальника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%91%D0%A3 Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби безпеки України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%A3%D0%96%D0%9A._%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0.-2 [2] В СБУ вона займається контррозвідкою у сфері інформаційної безпекиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-MIL._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0.-9 [9] .
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18.12.2020 12:17 Відповісти
Да, я знаю. С таким впечатляющим послужным списком это назначение больше похоже на почетное изгнание из СБУ
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18.12.2020 12:33 Відповісти
Серьезная тетя, прочитал о ней и зауважал. Она не чета ЗЕбанутому говнокомандующему, каторый, поджав хвост, 4 раза бегал от армии а настоящий боевой офицер.
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18.12.2020 16:24 Відповісти
тем более, странное назначение.
Неужели серьезные люди с опытом в СБУ уже не нужны?
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18.12.2020 14:44 Відповісти
Мабуть дуже рьяно виконувала службові завдання ще б накопала що небудь про діючих співробітників, а воно їм надо, нехай тепер з ветеранами вовтузиться.
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18.12.2020 14:50 Відповісти
коли під час війни бойового генерала відправляють на роботу з папірцями, це, як мінімум, схоже на підрив боєздатності...
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18.12.2020 14:53 Відповісти
Меня тоже терзают смутные сомнения (С) по этому поводу. А потом я вспомнил, кто сейчас глава СБУ. На фоне этой боевой генеральши Баканов выглядит как говно на палочке.
Видимо, чтобы не смущать целого лейтенанта таким сравнением, бубочка и направил ее в министры.
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18.12.2020 16:29 Відповісти
вполне возможно, что именно осознание собственной неполноценности ими и движет...
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18.12.2020 17:11 Відповісти
навскидку - вроде бы нормальная тётка...
https://www.dsnews.ua/politics/general-sbu-i-zastupnik-ministra-hto-taki-yuliya-laputina-y-oleksandr-porhun-yaki-mozhut-ocholiti-minveteraniv-17122020-409739 Генерал СБУ и заместитель министра. Кто такие Юлия Лапутина и Александр Порхун, которые могут возглавить Минветеранов .
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18.12.2020 12:09 Відповісти
все говорите чепуху!
любое назначение ЗЕкоманды только во вред Украине.
Нормальных людей там априори не может быть! Наивные!!
А биография, каждый делал свою работу, и воровал, по меру своей распущенности и доступности (декларации не видел, хотя зачем...).
Чергова сосна и распил денежных средств налогоплательщиков.
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18.12.2020 14:02 Відповісти
та я такого же мнения. И вроде бы положительные характеристики у меня вызвали удивление....
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18.12.2020 14:12 Відповісти
Эта "тетя" ветеран СБУ и непосредственный участник операции в Краматорске в 2014 году. В принципе вполне заслуженный человек.
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18.12.2020 12:10 Відповісти
Це поки не стала публічною особою.Перед призначенням ,кандидати на посаду міністра проходять співбесіду,де їм роз'яснюють завдання.
Ну напевно ж узгоджували не з шестьоркою Шмигалем,а десь в ОПі.Яке завдання там могли поставити ? Це очевидно.Взяти під контроль ветеранський рух напередодні чергової капітуляційної угоди.
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18.12.2020 12:35 Відповісти
Может итак. Эта "тетя" -- мастер именно информационных операций. Будем посмотреть.
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18.12.2020 12:37 Відповісти
Генерал-майор.
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18.12.2020 12:10 Відповісти
Достойное назначение.
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18.12.2020 12:07 Відповісти
Ла-ла-ла-путину?
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18.12.2020 12:09 Відповісти
Почитав про неї. Не найгірше призначення.
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18.12.2020 12:10 Відповісти
это шо,издевательство над ******?одновременно и путина и ла-ла-ла
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18.12.2020 12:15 Відповісти
Нож в спину)
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18.12.2020 12:19 Відповісти
Генерал-лейтенанта змінив генерал-майор. Для чого міняли-незрозуміло.Попередник і так непогано справлявся,-ветеранський рух у нас зачмирений.
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18.12.2020 12:25 Відповісти
вот и я так и не понял, за что настоящего именно воинского начальника генерала Бессараба вынудили написать заяву? подозреваю, что наверное не сошелся во взглядах на ветеранский рух с ермаковцами. Новая тётя конечно боевая ничего не скажешь, но главные ветераны это ведь военнослужащие ВСУ, нацгвардии, мвс и т.д , а сбушники в солдатской службе в армии профаны и в суть её никогда не вникали и всячески избегали этого называя солдат и офицеров армейцев сапогами, они больше по диверсиям, террору, контрразведке, пропаганде и т.д. так был ли смысл? вникнет ли тётя в нужды ветеранов?
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18.12.2020 12:54 Відповісти
Вы глубоко ошибаетесь по поводу сферы деятельности СБУ. Для них главное - это трясти бизнес. Самый многочисленный отдел это антикорупционный и все готовы жизнь отдать чтобы "работать" именно в этом отделе.
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18.12.2020 13:53 Відповісти
ну или так ( как говорил товарисч сралин в анекдоте). вы тоже ошибаетесь шановный - главное подразделение у них называлось "по борьбе с экономическими преступлениями" вот уж там столько баблы крутилось чтотбуквально каждому спивробитныку на гелик или на крузер хватало. вот там каждый мечтал послужить. для этого некоторые ретивые чтобы туда попасть поступали на защёчное обучение в универ эномоику вывчать. но это было раньше, сейчас они вроде как уже экономикой не занимаются. думаю что антикоррупционный отдел уже совсем не отдел аиуправление или даже департамент..... откуда все знаю - а внимательно читаю сайт ОРД Речинского, кто сомневается сами почитайте.
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18.12.2020 15:01 Відповісти
Ветеранів будуть шерстити.
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18.12.2020 13:09 Відповісти
генерал-майора насосала...?
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18.12.2020 13:13 Відповісти
Ты мразь и идиот. Почитай про нее для начала, кто она и откуда. А можешь ты у полудохлого пуйла
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18.12.2020 16:23 Відповісти
Так он по себе судит.
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18.12.2020 16:32 Відповісти
пошло нахюй вонючее носекомое...
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18.12.2020 17:39 Відповісти
Хлебало завали, чепушило кацарылое
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18.12.2020 17:52 Відповісти
А ты гнида сам у неё это спроси. Она женщина не мажорная, хоть и генерал, а с обычными людьми нормально, прямо общается.
Вот подойди к ней и спроси, сможешь ?
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18.12.2020 21:40 Відповісти
Странно что она согласилась уйти из СБУ из должности зама главы на эту фейковую министерскую должность. Очевидно, ей сделали предложение от которого она не могла отказаться, а это возможно только при наличии серьезного компромата.
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18.12.2020 13:48 Відповісти
С ТАКОЙ ФАМИЛИЕЙ !!!??? ВОТ ЭТО ИДИОТЫ !!!
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18.12.2020 14:02 Відповісти
А навіщо таке міністерство взагалі? Як і більшість інших?
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18.12.2020 15:17 Відповісти
А чому так сухо та коротко подана інформація про людинк на такій важливій посаді під час війни? Я так розумію тому що зради нема.
Ок, зробимо це за нешановного воєнкора:
Для довідки: Юлія Лапутіна вже майже 30 років служить і працює в СБУ.

У 1992 році стала першою оперативницею у відділі контррозвідки служби.

У 1994 році брала участь у ліквідації фейкового референдуму "про статус Криму" - затримувала місцевих бандитів, кримських чиновників і завезених росіянами бойовиків, які блокували роботу українських правоохоронців.

У 2008 році, припускаючи, що Росія може анексувати Крим, запропонувала концепцію ментальної інтеграції кримчан у материкову Україну. Однак втілити її не вдалось, як пояснює сама Лапутіна - "бо змінилась влада".

У квітні 2014 року Лапутіна поїхала на фронт - у складі першої групи СБУ охороняла краматорський аеропорт від сепаратистів з групи Гіркіна.

У 2018 стала другою генералкою в історії Україні.

Останні 6 років працює на посаді заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки - займається протидією гібридним загрозам.
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18.12.2020 21:36 Відповісти
 
 