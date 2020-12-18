Рада призначила міністром ветеранів генерал-майора Лапутіну

Верховна Рада підтримала призначення міністром ветеранів генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 248 народних депутатів.

Раніше парламент підтримав звільнення міністра ветеранів Сергія Бессараба. У "Слузі народу" заявляли, що Бессараб написав заяву на звільнення у зв'язку зі станом здоров'я.

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