Рада назначила министром ветеранов генерал-майора Лапутину

Верховная Рада поддержала назначение министром ветеранов генерал-майора СБУ Юлию Лапутину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 248 народных депутатов.

Ранее парламент поддержал увольнение министра ветеранов Сергея Бессараба. В "Слуге народа" заявляли, что Бессараб написал заявление на увольнение в связи с состоянием здоровья.

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