Рада уволила министра ветеранов Бессараба. ВИДЕО
Верховная Рада поддержала увольнение с должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.
"За" проголосовал 251 народный депутат, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что Бесараб подал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
Как сообщалось, на должность министра ветеранов могут назначить генерал-майора Юлию Лапутину.
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Хватит дурню писать.
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Потом нам здесь напишешь.
З 4 березня до 15 грудня 2020 року був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністром у справах ветеранів України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .Шило на мило.
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