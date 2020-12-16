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ВР (27381) Министерство по делам ветеранов (227) Бессараб Сергей (8)

Рада уволила министра ветеранов Бессараба. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала увольнение с должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

 "За" проголосовал 251 народный депутат, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что Бесараб подал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Как сообщалось, на должность министра ветеранов могут назначить генерал-майора Юлию Лапутину.

Смотрите также: Рада сегодня рассмотрит отставку одного из министров, - Разумков. ВИДЕО
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Топ комментарии
+11
Один з тверезо мислячих людей... (Знаю його особисто)...Але "тверезо мислячі" "ЗЕ-владі" не потрібні, бо на їх фоні вони виглядають ідіотами...
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16.12.2020 11:35
+5
Та того що мізки є, і зрозумів : "нема чого з гімном ЗЕленим співпрацювать - зробить нічого не зможе, тільки в нього запаскудиться..."
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16.12.2020 11:43
+4
"Дурню" пишеш ти... Я цю людину знав, бо кілька разів, по роботі, контактував... Тому можу допустить, знаючи його характер, що так і було - він міг і матюків нагнуть, якщо чув ідіотські розпорядження... А от ти його зовсім не знаєш... Так що заткнись і не корч з себе "знавця людських душ"...
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16.12.2020 12:01
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Один з тверезо мислячих людей... (Знаю його особисто)...Але "тверезо мислячі" "ЗЕ-владі" не потрібні, бо на їх фоні вони виглядають ідіотами...
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16.12.2020 11:35 Ответить
По состоянию здоровья по собственному желанию. Рада уволила министра ветеранов Бессараба - Цензор.НЕТ 8426
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16.12.2020 11:40 Ответить
Та того що мізки є, і зрозумів : "нема чого з гімном ЗЕленим співпрацювать - зробить нічого не зможе, тільки в нього запаскудиться..."
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16.12.2020 11:43 Ответить
Он тебе это лично рассказал?
Хватит дурню писать.
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16.12.2020 11:51 Ответить
"Дурню" пишеш ти... Я цю людину знав, бо кілька разів, по роботі, контактував... Тому можу допустить, знаючи його характер, що так і було - він міг і матюків нагнуть, якщо чув ідіотські розпорядження... А от ти його зовсім не знаєш... Так що заткнись і не корч з себе "знавця людських душ"...
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16.12.2020 12:01 Ответить
У тебя есть его телефон.
Позвони и узнай.
Потом нам здесь напишешь.
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16.12.2020 12:11 Ответить
Что, сказать, по сути, нечего, так решил "поёрничать"?
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16.12.2020 12:21 Ответить
классика
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16.12.2020 11:45 Ответить
вони і без порівнянь виглядають ідіотами...
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16.12.2020 12:57 Ответить
Викидають з уряду останніх "бутафорних" українців, вже й ці можуть забагато знати і заважати красти.
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16.12.2020 11:53 Ответить
З https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО . За повідомленням волонтера https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1 Віталія Дейнеги новий командувач заборонив українським військовослужбовцям у зоні АТО відповідати на артилерійські обстріли бойовиків вогнем із артилеріїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
З 4 березня до 15 грудня 2020 року був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністром у справах ветеранів України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .Шило на мило.
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16.12.2020 11:56 Ответить
Министерство обязано, как минимум, выполнять закон. Согласно закону о статусе инвалидов войны, они освобождаются от оплаты ЖКХ. Нынешняя компенсация не покрывает незаконно пересчитанных тарифов. Почему незаконно? Потому, что любое изменение стоимости ЖКХ монополиями, должно подтверждаться АМК. Но процедура проверок АМК; не оглашалась. И поднятие цен, начавшееся яценюком в 2014 году незаконно.
А отвечать будут все причастные лица.
Судя по тому, что на Ахметова начался прессинг, появилась не менее значительная Сила. Конфигурация Системы будет меняться быстрее...
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16.12.2020 12:37 Ответить
рюзьге хочуть знов підім'яти під себе імперію Ахметова?
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16.12.2020 15:29 Ответить
Не знаю хто, але можливо...
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16.12.2020 19:41 Ответить
А кто такая генерал-майор Лапутина? Чем она прославилась и в каких таких войсках служила? Что то не слышал что у нас в армии есть женщины с генеральским званием. Это в ментуре такие шалавы быстро продвигаются и не отнюдь за свои заслуги по борьбе с преступностью.
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16.12.2020 12:49 Ответить
сбу війська
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16.12.2020 13:14 Ответить
написати абзац, легше чим скористатись пошуком? Читайте: https://lb.ua/file/person/5098_laputina_yuliya_anatoliivna.html Лапутіна Юлія Анатоліївна
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16.12.2020 13:28 Ответить
Поставьте мою 74 летнюю маминьку она там порядок наведет с ветеранами.
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16.12.2020 15:05 Ответить
Умная, серьезная женщина, высший офицер! Что бы у нас хотя бы половину генералов имели такие заслуги перед Украиной, как у нее.
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16.12.2020 16:38 Ответить
Рада звільнила міністра ветеранів Бессараба - Цензор.НЕТ 8055
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16.12.2020 16:46 Ответить
Рада звільнила міністра ветеранів Бессараба - Цензор.НЕТ 5581
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16.12.2020 17:53 Ответить
 
 