Рада уволила министра ветеранов Бессараба. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала увольнение с должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

"За" проголосовал 251 народный депутат, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что Бесараб подал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Как сообщалось, на должность министра ветеранов могут назначить генерал-майора Юлию Лапутину.

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