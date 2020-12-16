Рада звільнила міністра ветеранів Бессараба
Верховна Рада підтримала звільнення з посади міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.
"За" проголосував 251 народний депутат, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомила, що Бессараб подав заяву про звільнення за власним бажанням у зв'язку зі станом здоров'я.
Як повідомлялося, на посаду міністра ветеранів можуть призначити генерал-майора Юлію Лапутіну.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Хватит дурню писать.
Позвони и узнай.
Потом нам здесь напишешь.
З 4 березня до 15 грудня 2020 року був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністром у справах ветеранів України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .Шило на мило.
А отвечать будут все причастные лица.
Судя по тому, что на Ахметова начался прессинг, появилась не менее значительная Сила. Конфигурация Системы будет меняться быстрее...