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ВР (14832) Міністерство у справах ветеранів (295) Бессараб Сергій (9)

Рада звільнила міністра ветеранів Бессараба

Рада звільнила міністра ветеранів Бессараба

Верховна Рада підтримала звільнення з посади міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

"За" проголосував 251 народний депутат, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомила, що Бессараб подав заяву про звільнення за власним бажанням у зв'язку зі станом здоров'я.

Як повідомлялося, на посаду міністра ветеранів можуть призначити генерал-майора Юлію Лапутіну.

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Топ коментарі
+11
Один з тверезо мислячих людей... (Знаю його особисто)...Але "тверезо мислячі" "ЗЕ-владі" не потрібні, бо на їх фоні вони виглядають ідіотами...
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16.12.2020 11:35
+5
Та того що мізки є, і зрозумів : "нема чого з гімном ЗЕленим співпрацювать - зробить нічого не зможе, тільки в нього запаскудиться..."
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16.12.2020 11:43
+4
"Дурню" пишеш ти... Я цю людину знав, бо кілька разів, по роботі, контактував... Тому можу допустить, знаючи його характер, що так і було - він міг і матюків нагнуть, якщо чув ідіотські розпорядження... А от ти його зовсім не знаєш... Так що заткнись і не корч з себе "знавця людських душ"...
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16.12.2020 12:01
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Один з тверезо мислячих людей... (Знаю його особисто)...Але "тверезо мислячі" "ЗЕ-владі" не потрібні, бо на їх фоні вони виглядають ідіотами...
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16.12.2020 11:35 Відповісти
По состоянию здоровья по собственному желанию. Рада уволила министра ветеранов Бессараба - Цензор.НЕТ 8426
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16.12.2020 11:40 Відповісти
Та того що мізки є, і зрозумів : "нема чого з гімном ЗЕленим співпрацювать - зробить нічого не зможе, тільки в нього запаскудиться..."
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16.12.2020 11:43 Відповісти
Он тебе это лично рассказал?
Хватит дурню писать.
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16.12.2020 11:51 Відповісти
"Дурню" пишеш ти... Я цю людину знав, бо кілька разів, по роботі, контактував... Тому можу допустить, знаючи його характер, що так і було - він міг і матюків нагнуть, якщо чув ідіотські розпорядження... А от ти його зовсім не знаєш... Так що заткнись і не корч з себе "знавця людських душ"...
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16.12.2020 12:01 Відповісти
У тебя есть его телефон.
Позвони и узнай.
Потом нам здесь напишешь.
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16.12.2020 12:11 Відповісти
Что, сказать, по сути, нечего, так решил "поёрничать"?
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16.12.2020 12:21 Відповісти
классика
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16.12.2020 11:45 Відповісти
вони і без порівнянь виглядають ідіотами...
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16.12.2020 12:57 Відповісти
Викидають з уряду останніх "бутафорних" українців, вже й ці можуть забагато знати і заважати красти.
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16.12.2020 11:53 Відповісти
З https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО . За повідомленням волонтера https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1 Віталія Дейнеги новий командувач заборонив українським військовослужбовцям у зоні АТО відповідати на артилерійські обстріли бойовиків вогнем із артилеріїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
З 4 березня до 15 грудня 2020 року був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністром у справах ветеранів України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .Шило на мило.
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16.12.2020 11:56 Відповісти
Министерство обязано, как минимум, выполнять закон. Согласно закону о статусе инвалидов войны, они освобождаются от оплаты ЖКХ. Нынешняя компенсация не покрывает незаконно пересчитанных тарифов. Почему незаконно? Потому, что любое изменение стоимости ЖКХ монополиями, должно подтверждаться АМК. Но процедура проверок АМК; не оглашалась. И поднятие цен, начавшееся яценюком в 2014 году незаконно.
А отвечать будут все причастные лица.
Судя по тому, что на Ахметова начался прессинг, появилась не менее значительная Сила. Конфигурация Системы будет меняться быстрее...
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16.12.2020 12:37 Відповісти
рюзьге хочуть знов підім'яти під себе імперію Ахметова?
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16.12.2020 15:29 Відповісти
Не знаю хто, але можливо...
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16.12.2020 19:41 Відповісти
А кто такая генерал-майор Лапутина? Чем она прославилась и в каких таких войсках служила? Что то не слышал что у нас в армии есть женщины с генеральским званием. Это в ментуре такие шалавы быстро продвигаются и не отнюдь за свои заслуги по борьбе с преступностью.
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16.12.2020 12:49 Відповісти
сбу війська
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16.12.2020 13:14 Відповісти
написати абзац, легше чим скористатись пошуком? Читайте: https://lb.ua/file/person/5098_laputina_yuliya_anatoliivna.html Лапутіна Юлія Анатоліївна
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16.12.2020 13:28 Відповісти
Поставьте мою 74 летнюю маминьку она там порядок наведет с ветеранами.
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16.12.2020 15:05 Відповісти
Умная, серьезная женщина, высший офицер! Что бы у нас хотя бы половину генералов имели такие заслуги перед Украиной, как у нее.
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16.12.2020 16:38 Відповісти
Рада звільнила міністра ветеранів Бессараба - Цензор.НЕТ 8055
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16.12.2020 16:46 Відповісти
Рада звільнила міністра ветеранів Бессараба - Цензор.НЕТ 5581
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16.12.2020 17:53 Відповісти
 
 