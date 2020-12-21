Відповідальність нардепів за "кнопкодавство": Кравчук розповіла про складнощі доведення, Разумков пообіцяв встановити більше камер
У Верховній Раді зменшилася кількість випадків неперсонального голосування, однак притягнення депутатів-"кнопкодавів" до відповідальності, як і раніше, залишається проблемою.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла заступниця глави парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Після того, як ми ухвалили закон про кримінальну відповідальність (за неперсональне голосування. - Ред.), випадків набагато менше. У нашій фракції після ухвалення закону не було жодного випадку кнопкодавства. Інше питання - яким чином фіксувати неперсональне голосування і доводити в суді, так як кримінальна відповідальність - це якщо дійде до суду і вироку обвинуваченого, це буде підставою для того, щоб депутат втратив мандат. Це і є найсуворіше покарання, а не якісь там штрафи", - сказала Кравчук.
За її словами, питання в тому, "як доводити, з якими відеоматеріалами". "Є частина сесійної зали, де немає камер. До того ж немає архіву онлайн-трансляції з існуючих камер, до якого можуть звернутися слідчі", - зазначила нардепка.
Напередодні в ефірі того ж каналу спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді будуть боротися з "кнопкодавством".
"На жаль, підозри є (щодо неперсонального голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. - Ред.), рано про це говорити. Результат був 226 (мінімально необхідна кількість голосів для ухвалення рішення в парламенті. - Ред.). Йдеться про те, що, можливо, сталося неперсональне голосування, до того ж навіть не одного народного депутата. Зараз вивчатимуть відео", - сказав він.
Разумков розповів, що в сесійній залі будуть поставлені додаткові камери.
"Хотів би нагадати, що, з одного боку, ми ухвалили закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за неперсональне голосування. З іншого боку, за фактом ми побачили, що він не до кінця реалізує ті завдання, які ми ставили й перед собою, і перед цим законодавчим актом. Тому на останньому пленарному засіданні я збирав нараду з керівниками депутатських фракцій і груп, вони звернулися з деякими пропозиціями, і ми вийшли зі спільною позицією.
Вона полягає в такому: ми поставимо додаткові камери в залі, зменшимо можливість голосувати зі зручних, скажімо так, для таких явищ місць, і звернулися до профільного комітету написати більш жорсткий закон, який би регламентував наслідки неперсонального голосування. З одного боку, кримінальна відповідальність, з іншого - фінансова. Як показала практика, депутати теж переживають за свої зарплати", - сказав він.
Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.
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Что мешает ввести голосование по отпечатку пальца ?
Мы обсуждаем статью с кнопкодавством. Вы тут задвинули, что мол "сколько еще должны зеленые ссать в глаза избирателям, чтобы смыть Порошенко". Я же вам напомнил, что в смысле кнопкодавства между прошлым созывом Верховной Рады и нынешним созывом особенных изменений нет. Потому это очень плохая тема для того, чтобы навалять дерьма на зелюков и рассказать, "какой хороший Порошенко был", ибо в контексте темы данной статьи - разницы между зелеными и порошенковскими НЕТ - все тоже самое!
"я вас бы, зебилов"
Мимо. Можете мне задвигать, что я поддерживал и голосовал за Голос - и мне не стыдно за это, тк я до сих пор считаю, что более достойной полит силы в Верховной Раде нет, но расставлять штампы "зебилов" на всех, кто не разделяет ваше обожание Порошенки - как минимум - тупо.
Напрями мозги!
И нет, мне не нравятся ни те, ни другие, кто связан каким-либо образом с рыгами.
Такой рыг, который во время оранжевого Майдана имел единственный в Украине канал, освещающий правдиво деятельность рыг?
Назови мне хоть кого из тех, что на манеже не связанных с рыгами?
Нардепов из Блока Петра Порошенко? Я думаю, твой мессия там тоже руку приложил, или думаешь, он ни при чем?
"Такой рыг, который во время оранжевого Майдана имел единственный в Украине канал, освещающий правдиво деятельность рыг?"
Не единственный. Но на тот момент Пете Порошену это было выгодно. Спустя всегда пол-году он это успешно капитализировал, начав рейдерские захваты предприятий, будучи главой СНБО, что и привело к началу развала оранжевой коалиции.
А когда Янык победил на выборах благодаря "мудрому нариду" - Петя Порошен был приглашен старыми соратниками и стал министром в правительстве Азирова. Проводил политику партии вместе со старыми коллегами по ПР.
На вопрос - Назови мне хоть кого из тех, что на манеже не связанных с рыгами? Ты не ответил.
"Он наживался на войне, да?"
Этого я никогда не говорил.
А вот когда угроза оккупации остальной части Украины (и Бениному бизнесу) стала менее реальной - тогда Беня уже пошел договариваться.
А угроза Пороха бизнесу по твоему не стала менее реальной?
С какими? Крупнейшие олигархи в Украине - это Ахметов, Коломойский, Порошенко и Пинчук. Все они друг с другом сотрудничают.
"Вполне согласен на оккупацию"
Не согласен он на оккупацию - не пишите чуши. Просто сейчас он не чувствует опасность оккупации, как это было в 2014м и он уже не чувствует опасности для своего бабла.
" лишь бы его бизнес от этого выиграл."
В том-то и дело, что от оккупации его бизнес выиграть не может, точно также, как от оккупации не может выиграть бизнес Порошена, и Коломойша это прекрасно знает.
Также послушай пранк за 14 год якобы "Губарев" звонит Бене по скайпу и тот бухой открытым текстом выторговует себе преференции в случае если поспособствует образованию Новососсии.
Так что не надо ля-ля!
Лучше перестань уходить от прямых вопросов.
При Пете министров рыгов методом кнопкодавства назначали?
Ваши источники информации понятны.
"При Пете министров рыгов методом кнопкодавства назначали?"
Сильно много вопросов в одном. При Пете назначали рыгов - это да. При Пете назначали методом кнопкодавства - тоже да. Петя и сам рыг.
И я против Шкалета - это однозначно.
Упросчу для тебя вопрос:
При Пете министров из рыг набирали?
И то, откуда у Пети Порошена взялась партия - тоже.
PS Кто бы вообще про шаблоны свистел.
Правда - это то, что когда в 2005м Петя Порошен возглавил СНБО, он, как и привык, использовал свое положение для обогащения, а точнее - для рейдерских захватов. На самом громком из них - захвате Никопольского Ферросплавного Петя Порошен посрался с Тюлей - в итоге - оба вылетели из своих кресел - Порошена погнали поганой метлой из СНБО, а Тюля ушла с поста премьер-министра. И этом вся суть олигарха Пети Порошена, точно также, как и остальных украинских олигархов. От других олигархов Петя Порошен отличается только особенной жаждой власти и стремлением к публичности.
Ага, а руководство Администрации Президента из рыг набирали. И даже по настоянию Пети вывели их из состава госслужащих, дабы на них не действовали законы о люстрации и об обязательном декларировании.
"направление в котором двигалась страна"
Страна часто двигалась в этом направлении не благодаря, а вопреки желаниям Пети.
Хороший пример - судебная реформа - все законы по этой реформе подавались лично Петей и разрабатывались в его АП (которой рулили рыги). В итоге сейчас имеем, что судей, которых забраковал комитет добропорядочности - все равно назначают их коллеги, за которыми Петя в своем законе оставил решающее слово. Вдуматься только - решающее слово в очищении насквозь гнилой судебной системы он оставил...за судьями!
А сколько Петя сопротивлялся созданию АК суда! Во всех интервью рассказывал, что он не нужен и тд.
А потом, когда его таки додавили, он попытался провернуть и с Антикоррупционным судом ту же махинацию, что и с судебной реформой - выдать право решающего голоса самим судьям, а комиссии международных экспертов - только право СОВЕЩАТЕЛЬНОГО голоса - то есть - ничего. Благо тут международные кредиторы Украины уже не пропустили Петиных манипуляций и настояли на том, что у экспертов должно быть право заблокировать продвижение судьями своих мерзавцев в АК.
https://censor.net/ru/news/3238394/lider_bellingcat_grozev_ob_operatsii_po_vagnerovtsam_genialnyyi_proekt_ukrainskoyi_razvedki_sdelavshiyi/sortby/tree/ord
Вопрос только в том, что введении этой системы в эксплуатацию не были заинтересованы ни рыги, ни соя, ни зелень - никто. Ибо все кнопкодавят.