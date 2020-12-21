Відповідальність нардепів за "кнопкодавство": Кравчук розповіла про складнощі доведення, Разумков пообіцяв встановити більше камер

У Верховній Раді зменшилася кількість випадків неперсонального голосування, однак притягнення депутатів-"кнопкодавів" до відповідальності, як і раніше, залишається проблемою.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла заступниця глави парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Після того, як ми ухвалили закон про кримінальну відповідальність (за неперсональне голосування. - Ред.), випадків набагато менше. У нашій фракції після ухвалення закону не було жодного випадку кнопкодавства. Інше питання - яким чином фіксувати неперсональне голосування і доводити в суді, так як кримінальна відповідальність - це якщо дійде до суду і вироку обвинуваченого, це буде підставою для того, щоб депутат втратив мандат. Це і є найсуворіше покарання, а не якісь там штрафи", - сказала Кравчук.

За її словами, питання в тому, "як доводити, з якими відеоматеріалами". "Є частина сесійної зали, де немає камер. До того ж немає архіву онлайн-трансляції з існуючих камер, до якого можуть звернутися слідчі", - зазначила нардепка.

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Напередодні в ефірі того ж каналу спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді будуть боротися з "кнопкодавством".

"На жаль, підозри є (щодо неперсонального голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. - Ред.), рано про це говорити. Результат був 226 (мінімально необхідна кількість голосів для ухвалення рішення в парламенті. - Ред.). Йдеться про те, що, можливо, сталося неперсональне голосування, до того ж навіть не одного народного депутата. Зараз вивчатимуть відео", - сказав він.

Разумков розповів, що в сесійній залі будуть поставлені додаткові камери.

"Хотів би нагадати, що, з одного боку, ми ухвалили закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за неперсональне голосування. З іншого боку, за фактом ми побачили, що він не до кінця реалізує ті завдання, які ми ставили й перед собою, і перед цим законодавчим актом. Тому на останньому пленарному засіданні я збирав нараду з керівниками депутатських фракцій і груп, вони звернулися з деякими пропозиціями, і ми вийшли зі спільною позицією.

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Вона полягає в такому: ми поставимо додаткові камери в залі, зменшимо можливість голосувати зі зручних, скажімо так, для таких явищ місць, і звернулися до профільного комітету написати більш жорсткий закон, який би регламентував наслідки неперсонального голосування. З одного боку, кримінальна відповідальність, з іншого - фінансова. Як показала практика, депутати теж переживають за свої зарплати", - сказав він.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.