Умови локдауну в Україні найліберальніші в Європі, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави фракції "Слуга народу" нардепка Євгенія Кравчук заявила, що українців, незважаючи на жорсткий карантин, не позбавили можливості купувати такі товари першої необхідності, як побутова хімія і презервативи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Коментуючи ситуацію в магазинах, які стрічками прикривають заборонені для продажу товари, Кравчук зазначила:

"Я думаю, що логічніше товари, які не підпадають під продаж, прибирати з полиць або перекривати доступ до відділів, а не писати записки і перекривати стрічками. У будь-якому випадку товари першої необхідності можна купувати – побутову хімію і презервативи можна купити в аптеці".

Депутатка також зазначила, що в Україні умови локдауну "найліберальніші з усіх, які зараз діють у Європі".

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"В Нідерландах не можна збиратися більше двох людей навіть у власному домогосподарстві, в Німеччині – не більше 5 людей. У нас ми бачимо, що і під ялинкою багато людей збирається, і багато магазинів працюють. В Чехії, наприклад, під час жорсткого карантину у вихідні дні не працюють навіть аптеки, не кажучи про магазини, де продають шкарпетки і колготки", - сказала "слуга народу".

Як повідомлялося раніше, в Україні з 00.00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.