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Новини Коронавірус і карантин
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Умови локдауну в Україні найліберальніші в Європі, - "слуга народу" Кравчук

Умови локдауну в Україні найліберальніші в Європі, -

Заступниця глави фракції "Слуга народу" нардепка Євгенія Кравчук заявила, що українців, незважаючи на жорсткий карантин, не позбавили можливості купувати такі товари першої необхідності, як побутова хімія і презервативи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Коментуючи ситуацію в магазинах, які стрічками прикривають заборонені для продажу товари, Кравчук зазначила:

"Я думаю, що логічніше товари, які не підпадають під продаж, прибирати з полиць або перекривати доступ до відділів, а не писати записки і перекривати стрічками. У будь-якому випадку товари першої необхідності можна купувати – побутову хімію і презервативи можна купити в аптеці".

Депутатка також зазначила, що в Україні умови локдауну "найліберальніші з усіх, які зараз діють у Європі".

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"В Нідерландах не можна збиратися більше двох людей навіть у власному домогосподарстві, в Німеччині – не більше 5 людей. У нас ми бачимо, що і під ялинкою багато людей збирається, і багато магазинів працюють. В Чехії, наприклад, під час жорсткого карантину у вихідні дні не працюють навіть аптеки, не кажучи про магазини, де продають шкарпетки і колготки", - сказала "слуга народу".

Як повідомлялося раніше, в Україні з 00.00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) Кравчук Євгенія (375) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+14
І Буковель як підтвердження!
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11.01.2021 10:30 Відповісти
+7
Гондоны,спасибо за преЗЕрвативы...
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11.01.2021 10:31 Відповісти
+3
самые даунальные...
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11.01.2021 10:32 Відповісти
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І Буковель як підтвердження!
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11.01.2021 10:30 Відповісти
Гондоны,спасибо за преЗЕрвативы...
показати весь коментар
11.01.2021 10:31 Відповісти
самые даунальные...
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11.01.2021 10:32 Відповісти
Точно и результат нулевой.
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11.01.2021 10:34 Відповісти
долбанный, самый либеральный слуга, в германии у населения 7 триллионов сбережений. это без бютжетных денег. с кем сравниваешь, урод? их главный судья не тратит зарплату рабочего за 10 лет на 10 дней своего отдиха
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11.01.2021 10:47 Відповісти
Та НЕТ никакого локдауна ,это показуха для самих себя и не более того ...
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11.01.2021 10:55 Відповісти
Особенно радует в словах этой конченной дуры "презервативы"
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11.01.2021 10:56 Відповісти
Бытовую химию в аптеке? А они воще когда там были в последний раз? У меня вот раковина забилась, крот нужен, в какую аптеку бежать?
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11.01.2021 11:05 Відповісти
Начнем с того, что это не локдаун, а идиотизм. Впрочем, как и все, что делает СН и ЗЕ.
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11.01.2021 11:06 Відповісти
Тому що - безвласття , само то коли голими руками вспять можно сломать страну. , одним у власти ПХ, другим НХ, рояль всегда найдётся.
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11.01.2021 11:12 Відповісти
Если переставить буквы в слове локдаун получится - клоунада.))
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11.01.2021 11:32 Відповісти
Ето заявление корабельной сосны Презерватив можно в аптеке купить, а страпон с вазелином - нит.
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11.01.2021 12:29 Відповісти
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
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11.01.2021 13:55 Відповісти
 
 