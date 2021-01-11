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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Поліція в Чернівцях нагрянула в караоке-бар, який працював всупереч локдауну. ВIДЕО

10 січня в центрі Чернівців поліція навідалася в один із розважальних закладів, який приймав відвідувачів, незважаючи на заборону.

Відео, на якому зображено, як правоохоронці раптово вриваються в заклад, опублікували на сторінці Chernivtsigram в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про караоке-бар Solo.

Місцеві жителі в соцмережі активно обговорюють цю ситуацію. Зокрема, вони звернули увагу на те, що зазначений ресторан, незважаючи на посилений карантин, увечері 10 січня розміщував на своїй сторінці в соцмережі фотографії та відео з вечірки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умови локдауну в Україні найліберальніші в Європі, - "слуга народу" Кравчук

Поліція в Чернівцях нагрянула в караоке-бар, який працював всупереч локдауну 01
Поліція в Чернівцях нагрянула в караоке-бар, який працював всупереч локдауну 02
Поліція в Чернівцях нагрянула в караоке-бар, який працював всупереч локдауну 03

Автор: 

карантин (18172) Чернівці (562) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
зробіть облаву в Буковелі
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11.01.2021 11:11 Відповісти
+10
Вчора був на Буковелі, вірніше, приїхав з дружиною прогулятися по горах-лісах. Мегаполіс в час пік. Стояли кілька разів в пробках. Авто немає де поставити. Людей - не проштовхнутися. Ах да, чуть не забув: бачив людину в масці.
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11.01.2021 11:14 Відповісти
+9
Дуже рекомендую Буковель, бо це єдине місце в Україні, де абсолютно немає вірусу. Ну, судячи по відкритих ресторанах, кафе, спа-, сра- салонах, та всіх діючих комплексах.
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11.01.2021 11:17 Відповісти
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11.01.2021 11:11 Відповісти
Там гарант, все під контролем.
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11.01.2021 11:31 Відповісти
Поліціянти все одно по місту соваються, може б панчохи з пральним порошком розвозили...
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11.01.2021 11:14 Відповісти
Вчора був на Буковелі, вірніше, приїхав з дружиною прогулятися по горах-лісах. Мегаполіс в час пік. Стояли кілька разів в пробках. Авто немає де поставити. Людей - не проштовхнутися. Ах да, чуть не забув: бачив людину в масці.
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11.01.2021 11:14 Відповісти
Дуже рекомендую Буковель, бо це єдине місце в Україні, де абсолютно немає вірусу. Ну, судячи по відкритих ресторанах, кафе, спа-, сра- салонах, та всіх діючих комплексах.
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11.01.2021 11:17 Відповісти
ну а ты туда приехал, КОНЕЧНО ЖЕ, исключительно с целью проинформировать страну о несправедливости?
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11.01.2021 13:28 Відповісти
А Осла повязать - ссыкливо? От же ссыкливая полиция. Ссытся ссыкливого Бубочку.
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11.01.2021 11:15 Відповісти
Кафешки в Бєніному Буковелі забиті людьми, але їх Аваков не шмонає.
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11.01.2021 11:17 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__%5b0%5d=AZXxPbgUFC7tUfVmiU5TUbfom56ERvjkwa5r7K1vAlFl2JiW0xoL6ZP0OrZ22y8mEtJLgn8CJ3ovriylS53_sO_A7wdHuJpbQbC-3TaN4m-LUN4l40lYQ-I1KqWrPMHel2c&__tn__=-%5dC%2CP-R Helgi Sharp

Буковель. Лохдаун.
"Коньнаш!" - радостно кричали жители Трои, голосуя за Зеленского.

То, чего в упор не видят Аваков, Зеля и Степанов.
Фото з Буковеля:

https://scontent.fiev22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/138035896_967266187011041_3954702479471420964_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=GtiWyparQrAAX8MgVLy&_nc_ht=scontent.fiev22-2.fna&oh=b116691cb58fe0a22a444d965e996684&oe=602315DF
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11.01.2021 11:24 Відповісти
Даа,ходить по барам гораздо приятней и безопасней ,чем бандитов ловить ...
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11.01.2021 11:17 Відповісти
Если ты не беня или не его клиент, готовься к приходу фантомасов
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11.01.2021 11:20 Відповісти
Полиция в Черновцах нагрянула в караоке-бар, работавший вопреки локдауну - Цензор.НЕТ 2085
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11.01.2021 11:20 Відповісти
Плакаю від умілєнія...
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11.01.2021 11:23 Відповісти
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11.01.2021 11:25 Відповісти
Поліція в Чернівцях нагрянула в караоке-бар, який працював всупереч локдауну - Цензор.НЕТ 3393
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11.01.2021 11:25 Відповісти
співали без масок? жах! ату на них недолюстровану беркутню
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11.01.2021 11:25 Відповісти
Поліція в Чернівцях нагрянула в караоке-бар, який працював всупереч локдауну - Цензор.НЕТ 7297
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11.01.2021 11:26 Відповісти
Поліція в Чернівцях нагрянула в караоке-бар, який працював всупереч локдауну - Цензор.НЕТ 9025
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11.01.2021 11:27 Відповісти
а в буковель нагрянуть?...дешевые шлюхи рюкзакова...
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11.01.2021 11:31 Відповісти
Удоды
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11.01.2021 11:44 Відповісти
 
 