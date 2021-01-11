Поліція в Чернівцях нагрянула в караоке-бар, який працював всупереч локдауну. ВIДЕО

10 січня в центрі Чернівців поліція навідалася в один із розважальних закладів, який приймав відвідувачів, незважаючи на заборону.

Відео, на якому зображено, як правоохоронці раптово вриваються в заклад, опублікували на сторінці Chernivtsigram в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про караоке-бар Solo.

Місцеві жителі в соцмережі активно обговорюють цю ситуацію. Зокрема, вони звернули увагу на те, що зазначений ресторан, незважаючи на посилений карантин, увечері 10 січня розміщував на своїй сторінці в соцмережі фотографії та відео з вечірки.

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