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Поліція в Чернівцях нагрянула в караоке-бар, який працював всупереч локдауну. ВIДЕО
10 січня в центрі Чернівців поліція навідалася в один із розважальних закладів, який приймав відвідувачів, незважаючи на заборону.
Відео, на якому зображено, як правоохоронці раптово вриваються в заклад, опублікували на сторінці Chernivtsigram в Instagram, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про караоке-бар Solo.
Місцеві жителі в соцмережі активно обговорюють цю ситуацію. Зокрема, вони звернули увагу на те, що зазначений ресторан, незважаючи на посилений карантин, увечері 10 січня розміщував на своїй сторінці в соцмережі фотографії та відео з вечірки.
Топ коментарі
+14 Andy Tiger
показати весь коментар11.01.2021 11:11 Відповісти Посилання
+10 экзорцист
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+9 экзорцист
показати весь коментар11.01.2021 11:17 Відповісти Посилання
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Буковель. Лохдаун.
"Коньнаш!" - радостно кричали жители Трои, голосуя за Зеленского.
То, чего в упор не видят Аваков, Зеля и Степанов.
Фото з Буковеля:
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