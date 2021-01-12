Кулеба: Пропагандистские возможности российской вакцины "Спутник" намного превышают медицинские. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выступил бы против использования в Украине российской вакцины против COVID-19, даже если бы ее эффективность была доказана.

Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "1+1" во вторник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины... даже если бы она была действенна", - отметил дипломат.

Читайте также: Степанов: Вакцинацию российским "Спутником-V" сегодня не рассматриваем

Кулеба считает, что сам факт такой дискуссии уже является признаком навязанной Украине гибридной дискуссии об этой вакцине.

"Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность", - добавил он.

По словам министра, окончательных результатов исследований "Спутника" нет, и это является медицинским показателем.

"Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский - это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что "вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь", - отметил Кулеба.