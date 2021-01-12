РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6298 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
3 962 43

Кулеба: Пропагандистские возможности российской вакцины "Спутник" намного превышают медицинские. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выступил бы против использования в Украине российской вакцины против COVID-19, даже если бы ее эффективность была доказана.

Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "1+1" во вторник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины... даже если бы она была действенна", - отметил дипломат.

Читайте также: Степанов: Вакцинацию российским "Спутником-V" сегодня не рассматриваем

Кулеба считает, что сам факт такой дискуссии уже является признаком навязанной Украине гибридной дискуссии об этой вакцине.

"Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность", - добавил он.

По словам министра, окончательных результатов исследований "Спутника" нет, и это является медицинским показателем.

"Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский - это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что "вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь", - отметил Кулеба.

вакцина (3815) карантин (16729) Кулеба Дмитрий (2882) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Давайте сначала провакцинируем Медведчука, Рабиновича, Киву... а потом поприкалываемся когда у них рога вырастут)) А Кивы так третий вместо прутня))
показать весь комментарий
12.01.2021 11:03 Ответить
+10
один из немногих нормальных министров нынешнего кабмина, возможно и единственный...
показать весь комментарий
12.01.2021 10:59 Ответить
+8
Это разбавленный "новичек". Они кроме ядов ни чего делать не умеют.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
один из немногих нормальных министров нынешнего кабмина, возможно и единственный...
показать весь комментарий
12.01.2021 10:59 Ответить
Зеботи тепер ще й ранжують міністрів...
показать весь комментарий
12.01.2021 11:08 Ответить
На должности министра иностранных дел нельзя держать актера. Только профессионала. Этим все и объясняется
показать весь комментарий
12.01.2021 11:12 Ответить
саме так!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 08:58 Ответить
Это разбавленный "новичек". Они кроме ядов ни чего делать не умеют.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:02 Ответить
Давайте сначала провакцинируем Медведчука, Рабиновича, Киву... а потом поприкалываемся когда у них рога вырастут)) А Кивы так третий вместо прутня))
показать весь комментарий
12.01.2021 11:03 Ответить
Кулеба: Пропагандистские возможности российской вакцины "Спутник" намного превышают медицинские - Цензор.НЕТ 2485
показать весь комментарий
12.01.2021 11:03 Ответить
Кулеба, ты же про нее говоришь, значит пропаганда работает...
показать весь комментарий
12.01.2021 11:06 Ответить
https://twitter.com/joseph_dymyd

https://twitter.com/joseph_dymyd Joseph Dymydivskiy



"Всє люді кто на укра́інском разґаваріваєт - ані прадажниє прастітуткі"© Зробимо цю скотину відомою!

Проект "ЗупиноЛося". Київ. ЖК "Паркові озера"

https://twitter.com/i/status/1348662828241211396

https://www.youtube.com/watch?v=GJ7-VLbC83k&feature=youtu.be
показать весь комментарий
12.01.2021 11:10 Ответить
Если местные козломордые хотят колоться кацапской вакциной, пусть колятся, но в Раше.
Производить ее в Украине нельзя.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:12 Ответить
Не можна. Але будуть. З наклейкою від китайської.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:15 Ответить
Есть желающие вколоть "Спутничок"? Кацапы так и сказали, что готовы испытывать "вакцину" в Украине.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:14 Ответить
Переколоть Спутником весь ОПЖЗ и журналистов медведчуковских телеканалов и если кто откинет ласты то так им и надо...
показать весь комментарий
12.01.2021 11:16 Ответить
На скількох козломордих досліджений цей спутнік? Риторичне питання... Бо надані касапами "документи" ВОЗ не визнає. Хоча би з огляду на те, як в 2014-му підмінялись проби збірників-олімпійців.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:16 Ответить
Вож вже визнаэ...
показать весь комментарий
12.01.2021 11:33 Ответить
В калужской области еще не привито и тысячи человек. https://www.kp40.ru/news/society/77752/
Такими темпами россиян привьют только ко второму пришествию
показать весь комментарий
12.01.2021 11:16 Ответить
Вакцина Coronavac китайської фармакологічної компанії Sinovac Biotech, яку через фірму Богатирьової планує закупати Зе-банда, має ефективність менше 60%. Такі результати клінічних випробувань в Бразилії публікує місцевий інформпортал UOL

Ця влада компетентна вуправлінні країною не більше, аніж Саша Грей у цнотливості чи Дубінський у чесності. Підозрюю, що Порошенко у черговий раз доведеться все брати у свої руки і домовлятись з американцями на рахунок нормальної вакцини
Люди, хто у нас Президент, а хто Буковельський Лижник Апокаліпсису? Риторичне питання. - Sharp`s
показать весь комментарий
12.01.2021 11:19 Ответить
Сволочь. Себе они завезли американскую вакцину, а простым Украинцам не дают вообще никакой или дадут китайскую, и то каждому двадцатому. И потом это чучело вылазит интервью давать о том как они патрiотично не возьмут вакцину даже если она будет действенной. И похрен что это жизни людей, для нашей власти Украинцы не люди.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:23 Ответить
О, кивин выборець на украинца вздумал грязную пасть открыть.Очень жаль, что твои предки не учавствовали в вакцинации и опытах от доктора Менгеле, ты б не родился. и не нес жопоблоковскую и заборебриковую чушь про чудо-руцкую вакцину, вакцина -от врага, оказывается,должна спасти украинские жизни....... !!! вот ты тварь лицемерная! что б ты привилось ею и заткнулось наконец!
показать весь комментарий
12.01.2021 14:11 Ответить
Ты мразота смотри своей желчью не подавись.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:23 Ответить
"Как член правительства, я бы выступал против такого решения. ",а как насчет сертификации рашистской вакцины в Украине ,и как члену правительства предложить и запретить подобное прорашистское, гибридное, пропогандистское вмешательство в Украину?
показать весь комментарий
12.01.2021 11:28 Ответить
безкоштовно.... может и дадут, но с каждой ампулы будь добр отслюнявить полевро за роялти - общемировая, кстати, практика....
показать весь комментарий
12.01.2021 11:42 Ответить
ну пол-евро это дружеским режимам, вроде Кубы, Венесуэлы, или Сербии... для остальных будет подороже(некоторым намного...)...И да, никогда такого не было, чтобы какая-то одна страна, или даже компания, производила лекарство для всего остального мира - только разработка с последующей передачей лицензии для всех остальных...
Да нормальный ход, кто сейчас помнит, кем был разработан аспирин, валидол, или парацетамол...
показать весь комментарий
12.01.2021 11:57 Ответить
росія-ВОРОГ !!! Її мета -знищити Україну !
Зрозумійте ЦЕ ,шановний Анатолій Ткачьов !
А міністр Кулеба - не "кульоба" !!!
Тихіше будь.те
показать весь комментарий
12.01.2021 12:08 Ответить
Не, ну если ЭТО говно проверять на лаптекопытных репоедах, то кто-же против, чем больше их подохнет, тем лучше для всех.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:44 Ответить
чо все так этим Спутником озабочены... Мощностей его производство не хватит даже саму Россию обеспечить за полгода...а тут прям копья ломаются, как будто кацапы уже предлагают партии в десятки миллионов... если такое и произойдет, то не раньше этой осени...
показать весь комментарий
12.01.2021 11:40 Ответить
Жодної дискусії ! Жодної ВОРОЖОЇ вакцини ! КРАПКА .
ПТН ПНХ !!!
показать весь комментарий
12.01.2021 12:12 Ответить
и по столу гепнуть
показать весь комментарий
12.01.2021 12:55 Ответить
Кулеба, тогда какие варианты? ну вот разложив на столе: если китайское - г.... российское - это г... западные - не дают, какие действия?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:54 Ответить
Що значить дають, чи не дають?
Береш гроші і купуєш.
Китайський фуфломіцин, з відкатами богатирьовій з компашкою, чи американську вакцину. За ту ж ціну.

Moderna для Бельгії 18 долар
Сіновак для України18 долар
показать весь комментарий
12.01.2021 15:43 Ответить
пфайцер заявила что в 2021 году будет поставлять вакцину только по заключенным межгосударственным контрактам, украина не заключала

так же уже посчитали(статья была на цензоре) что за 2021 год все европейские и американские производители вакцин сделают 600 миллионов доз
в сша и ес суммарно живет около 800 миллионов человек, не хватает, германия уже провентелировала вопрос о закупке спутника, видимо на всякий случай
показать весь комментарий
13.01.2021 10:26 Ответить
Не Україна, а ВАЗеленський.
Всі країни, які отримали вакцини, заключали договори, зразу, з декількома виробниками. В той самий час ВАЗеленський не робив нічого.
Кацапське лайно, не варто й обговорювати.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:40 Ответить
Не можу, з цим, не погодитись.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:33 Ответить
Российская вакцина это скотомицин для быдла.
Всемирная организация здравоохранения официально отказалась признать "Спутник V" не просто вакциной от COVID, но и просто вакциной.
Но не все так плохо с расейской вакциной. Ну не проверили ее, подумаешь, проблема. Дык... проверят еще. Куда фюрер бабло засылает? в лугандонию, даунбасс,Приднестровье, Пенисуэлу...
На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:40 Ответить
100%
показать весь комментарий
12.01.2021 18:28 Ответить
 
 