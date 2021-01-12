УКР
Кулеба: Пропагандистські можливості російської вакцини "Супутник" набагато перевищують медичні. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що виступив би проти використання в Україні російської вакцини проти COVID-19, навіть якщо б її ефективність була доведена.

Про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як член уряду я виступав би проти такого рішення. Тому що Росія не піклується про здоров'я українців, вона піклується про нав'язування своїх пропагандистських штампів та ідеології шляхом постачання вакцини... навіть якби вона була дієвою", - сказав дипломат.

Степанов: Вакцинацію російським "Супутником-V" сьогодні не розглядаємо

Кулеба вважає, що сам факт такої дискусії - це вже є ознакою нав'язаної Україні гібридної дискусії про цю вакцину.

"Я хочу чітко сказати, що пропагандистські можливості "Супутника" набагато перевищують його реальні можливості й ефективність", - додав він.

За словами міністра, остаточних результатів досліджень "Супутника" немає, і це є медичним показником.

"Є фактор набагато важливіший із точки зору інтересів Росії, ніж медичний - це фактор пропагандистський. Тому що нам нав'язують цю історію, що "вас усі кинули, ви нічого не можете, а ми, як завжди, братський народ, стоїмо поруч і готові допомогти", - зазначив Кулеба.

вакцина (4419) карантин (18172) Кулеба Дмитро (3606) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+11
Давайте сначала провакцинируем Медведчука, Рабиновича, Киву... а потом поприкалываемся когда у них рога вырастут)) А Кивы так третий вместо прутня))
12.01.2021 11:03
12.01.2021 11:03 Відповісти
+10
один из немногих нормальных министров нынешнего кабмина, возможно и единственный...
12.01.2021 10:59
12.01.2021 10:59 Відповісти
+8
Это разбавленный "новичек". Они кроме ядов ни чего делать не умеют.
12.01.2021 11:02
12.01.2021 11:02 Відповісти
12.01.2021 10:59
Зеботи тепер ще й ранжують міністрів...
12.01.2021 11:08
12.01.2021 11:08 Відповісти
На должности министра иностранных дел нельзя держать актера. Только профессионала. Этим все и объясняется
12.01.2021 11:12
12.01.2021 11:12 Відповісти
саме так!!!
13.01.2021 08:58
13.01.2021 08:58 Відповісти
12.01.2021 11:03
Кулеба: Пропагандистские возможности российской вакцины "Спутник" намного превышают медицинские - Цензор.НЕТ 2485
12.01.2021 11:03
12.01.2021 11:03 Відповісти
Кулеба, ты же про нее говоришь, значит пропаганда работает...
12.01.2021 11:06
12.01.2021 11:06 Відповісти
https://twitter.com/joseph_dymyd

https://twitter.com/joseph_dymyd Joseph Dymydivskiy



"Всє люді кто на укра́інском разґаваріваєт - ані прадажниє прастітуткі"© Зробимо цю скотину відомою!

Проект "ЗупиноЛося". Київ. ЖК "Паркові озера"

https://twitter.com/i/status/1348662828241211396

https://www.youtube.com/watch?v=GJ7-VLbC83k&feature=youtu.be
12.01.2021 11:10
12.01.2021 11:10 Відповісти
Если местные козломордые хотят колоться кацапской вакциной, пусть колятся, но в Раше.
Производить ее в Украине нельзя.
12.01.2021 11:12
12.01.2021 11:12 Відповісти
Не можна. Але будуть. З наклейкою від китайської.
12.01.2021 11:15
12.01.2021 11:15 Відповісти
Есть желающие вколоть "Спутничок"? Кацапы так и сказали, что готовы испытывать "вакцину" в Украине.
12.01.2021 11:14
12.01.2021 11:14 Відповісти
Переколоть Спутником весь ОПЖЗ и журналистов медведчуковских телеканалов и если кто откинет ласты то так им и надо...
12.01.2021 11:16
12.01.2021 11:16 Відповісти
На скількох козломордих досліджений цей спутнік? Риторичне питання... Бо надані касапами "документи" ВОЗ не визнає. Хоча би з огляду на те, як в 2014-му підмінялись проби збірників-олімпійців.
12.01.2021 11:16
12.01.2021 11:16 Відповісти
Вож вже визнаэ...
12.01.2021 11:33
12.01.2021 11:33 Відповісти
В калужской области еще не привито и тысячи человек. https://www.kp40.ru/news/society/77752/
Такими темпами россиян привьют только ко второму пришествию
12.01.2021 11:16
12.01.2021 11:16 Відповісти
Вакцина Coronavac китайської фармакологічної компанії Sinovac Biotech, яку через фірму Богатирьової планує закупати Зе-банда, має ефективність менше 60%. Такі результати клінічних випробувань в Бразилії публікує місцевий інформпортал UOL

Ця влада компетентна вуправлінні країною не більше, аніж Саша Грей у цнотливості чи Дубінський у чесності. Підозрюю, що Порошенко у черговий раз доведеться все брати у свої руки і домовлятись з американцями на рахунок нормальної вакцини
Люди, хто у нас Президент, а хто Буковельський Лижник Апокаліпсису? Риторичне питання. - Sharp`s
12.01.2021 11:19
12.01.2021 11:19 Відповісти
Сволочь. Себе они завезли американскую вакцину, а простым Украинцам не дают вообще никакой или дадут китайскую, и то каждому двадцатому. И потом это чучело вылазит интервью давать о том как они патрiотично не возьмут вакцину даже если она будет действенной. И похрен что это жизни людей, для нашей власти Украинцы не люди.
12.01.2021 11:23
12.01.2021 11:23 Відповісти
О, кивин выборець на украинца вздумал грязную пасть открыть.Очень жаль, что твои предки не учавствовали в вакцинации и опытах от доктора Менгеле, ты б не родился. и не нес жопоблоковскую и заборебриковую чушь про чудо-руцкую вакцину, вакцина -от врага, оказывается,должна спасти украинские жизни....... !!! вот ты тварь лицемерная! что б ты привилось ею и заткнулось наконец!
12.01.2021 14:11
12.01.2021 14:11 Відповісти
Ты мразота смотри своей желчью не подавись.
12.01.2021 17:23
12.01.2021 17:23 Відповісти
"Как член правительства, я бы выступал против такого решения. ",а как насчет сертификации рашистской вакцины в Украине ,и как члену правительства предложить и запретить подобное прорашистское, гибридное, пропогандистское вмешательство в Украину?
12.01.2021 11:28
12.01.2021 11:28 Відповісти
безкоштовно.... может и дадут, но с каждой ампулы будь добр отслюнявить полевро за роялти - общемировая, кстати, практика....
12.01.2021 11:42
12.01.2021 11:42 Відповісти
ну пол-евро это дружеским режимам, вроде Кубы, Венесуэлы, или Сербии... для остальных будет подороже(некоторым намного...)...И да, никогда такого не было, чтобы какая-то одна страна, или даже компания, производила лекарство для всего остального мира - только разработка с последующей передачей лицензии для всех остальных...
Да нормальный ход, кто сейчас помнит, кем был разработан аспирин, валидол, или парацетамол...
12.01.2021 11:57
12.01.2021 11:57 Відповісти
росія-ВОРОГ !!! Її мета -знищити Україну !
Зрозумійте ЦЕ ,шановний Анатолій Ткачьов !
А міністр Кулеба - не "кульоба" !!!
Тихіше будь.те
12.01.2021 12:08
12.01.2021 12:08 Відповісти
Не, ну если ЭТО говно проверять на лаптекопытных репоедах, то кто-же против, чем больше их подохнет, тем лучше для всех.
12.01.2021 16:44
12.01.2021 16:44 Відповісти
чо все так этим Спутником озабочены... Мощностей его производство не хватит даже саму Россию обеспечить за полгода...а тут прям копья ломаются, как будто кацапы уже предлагают партии в десятки миллионов... если такое и произойдет, то не раньше этой осени...
12.01.2021 11:40
12.01.2021 11:40 Відповісти
Жодної дискусії ! Жодної ВОРОЖОЇ вакцини ! КРАПКА .
ПТН ПНХ !!!
12.01.2021 12:12
12.01.2021 12:12 Відповісти
и по столу гепнуть
12.01.2021 12:55
12.01.2021 12:55 Відповісти
Кулеба, тогда какие варианты? ну вот разложив на столе: если китайское - г.... российское - это г... западные - не дают, какие действия?
12.01.2021 12:54
12.01.2021 12:54 Відповісти
Що значить дають, чи не дають?
Береш гроші і купуєш.
Китайський фуфломіцин, з відкатами богатирьовій з компашкою, чи американську вакцину. За ту ж ціну.

Moderna для Бельгії 18 долар
Сіновак для України18 долар
12.01.2021 15:43
12.01.2021 15:43 Відповісти
пфайцер заявила что в 2021 году будет поставлять вакцину только по заключенным межгосударственным контрактам, украина не заключала

так же уже посчитали(статья была на цензоре) что за 2021 год все европейские и американские производители вакцин сделают 600 миллионов доз
в сша и ес суммарно живет около 800 миллионов человек, не хватает, германия уже провентелировала вопрос о закупке спутника, видимо на всякий случай
13.01.2021 10:26
13.01.2021 10:26 Відповісти
Не Україна, а ВАЗеленський.
Всі країни, які отримали вакцини, заключали договори, зразу, з декількома виробниками. В той самий час ВАЗеленський не робив нічого.
Кацапське лайно, не варто й обговорювати.
13.01.2021 10:40
13.01.2021 10:40 Відповісти
Не можу, з цим, не погодитись.
12.01.2021 15:33
12.01.2021 15:33 Відповісти
Российская вакцина это скотомицин для быдла.
Всемирная организация здравоохранения официально отказалась признать "Спутник V" не просто вакциной от COVID, но и просто вакциной.
Но не все так плохо с расейской вакциной. Ну не проверили ее, подумаешь, проблема. Дык... проверят еще. Куда фюрер бабло засылает? в лугандонию, даунбасс,Приднестровье, Пенисуэлу...
На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.
12.01.2021 16:40
12.01.2021 16:40 Відповісти
100%
12.01.2021 18:28
12.01.2021 18:28 Відповісти
 
 