Кулеба: Пропагандистські можливості російської вакцини "Супутник" набагато перевищують медичні. ВIДЕО
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що виступив би проти використання в Україні російської вакцини проти COVID-19, навіть якщо б її ефективність була доведена.
Про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Як член уряду я виступав би проти такого рішення. Тому що Росія не піклується про здоров'я українців, вона піклується про нав'язування своїх пропагандистських штампів та ідеології шляхом постачання вакцини... навіть якби вона була дієвою", - сказав дипломат.
Кулеба вважає, що сам факт такої дискусії - це вже є ознакою нав'язаної Україні гібридної дискусії про цю вакцину.
"Я хочу чітко сказати, що пропагандистські можливості "Супутника" набагато перевищують його реальні можливості й ефективність", - додав він.
За словами міністра, остаточних результатів досліджень "Супутника" немає, і це є медичним показником.
"Є фактор набагато важливіший із точки зору інтересів Росії, ніж медичний - це фактор пропагандистський. Тому що нам нав'язують цю історію, що "вас усі кинули, ви нічого не можете, а ми, як завжди, братський народ, стоїмо поруч і готові допомогти", - зазначив Кулеба.
https://twitter.com/joseph_dymyd Joseph Dymydivskiy
"Всє люді кто на укра́інском разґаваріваєт - ані прадажниє прастітуткі"© Зробимо цю скотину відомою!
Проект "ЗупиноЛося". Київ. ЖК "Паркові озера"
https://twitter.com/i/status/1348662828241211396
https://www.youtube.com/watch?v=GJ7-VLbC83k&feature=youtu.be
Производить ее в Украине нельзя.
Такими темпами россиян привьют только ко второму пришествию
Ця влада компетентна вуправлінні країною не більше, аніж Саша Грей у цнотливості чи Дубінський у чесності. Підозрюю, що Порошенко у черговий раз доведеться все брати у свої руки і домовлятись з американцями на рахунок нормальної вакцини
Люди, хто у нас Президент, а хто Буковельський Лижник Апокаліпсису? Риторичне питання. - Sharp`s
Да нормальный ход, кто сейчас помнит, кем был разработан аспирин, валидол, или парацетамол...
Зрозумійте ЦЕ ,шановний Анатолій Ткачьов !
А міністр Кулеба - не "кульоба" !!!
Тихіше будь.те
ПТН ПНХ !!!
Береш гроші і купуєш.
Китайський фуфломіцин, з відкатами богатирьовій з компашкою, чи американську вакцину. За ту ж ціну.
Moderna для Бельгії 18 долар
Сіновак для України18 долар
так же уже посчитали(статья была на цензоре) что за 2021 год все европейские и американские производители вакцин сделают 600 миллионов доз
в сша и ес суммарно живет около 800 миллионов человек, не хватает, германия уже провентелировала вопрос о закупке спутника, видимо на всякий случай
Всі країни, які отримали вакцини, заключали договори, зразу, з декількома виробниками. В той самий час ВАЗеленський не робив нічого.
Кацапське лайно, не варто й обговорювати.
Всемирная организация здравоохранения официально отказалась признать "Спутник V" не просто вакциной от COVID, но и просто вакциной.
Но не все так плохо с расейской вакциной. Ну не проверили ее, подумаешь, проблема. Дык... проверят еще. Куда фюрер бабло засылает? в лугандонию, даунбасс,Приднестровье, Пенисуэлу...
На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.