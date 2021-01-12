Кулеба: Пропагандистські можливості російської вакцини "Супутник" набагато перевищують медичні. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що виступив би проти використання в Україні російської вакцини проти COVID-19, навіть якщо б її ефективність була доведена.

Про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як член уряду я виступав би проти такого рішення. Тому що Росія не піклується про здоров'я українців, вона піклується про нав'язування своїх пропагандистських штампів та ідеології шляхом постачання вакцини... навіть якби вона була дієвою", - сказав дипломат.

Кулеба вважає, що сам факт такої дискусії - це вже є ознакою нав'язаної Україні гібридної дискусії про цю вакцину.

"Я хочу чітко сказати, що пропагандистські можливості "Супутника" набагато перевищують його реальні можливості й ефективність", - додав він.

За словами міністра, остаточних результатів досліджень "Супутника" немає, і це є медичним показником.

"Є фактор набагато важливіший із точки зору інтересів Росії, ніж медичний - це фактор пропагандистський. Тому що нам нав'язують цю історію, що "вас усі кинули, ви нічого не можете, а ми, як завжди, братський народ, стоїмо поруч і готові допомогти", - зазначив Кулеба.