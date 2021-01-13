"Умные камеры" зафиксировали необычную валютную операцию на украино-российской границе, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Комплексная система видеоконтроля и сигнализации, которую недавно ввели в эксплуатацию на Луганщине, помогла прекратить очередное нарушение границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Вчера "умная камера" зафиксировала движение автомобиля, которым направлялись в сторону границы.
Подъехав к забору, водитель вышел из автомобиля. Через несколько минут из территории РФ к забору подбежал мужчина в спецформе с светоотражающими лентами, и передал водителю сверток. Впоследствии каждый из мужчин вернулся на свою территорию.
На сообщение "умной границы" немедленно отреагировали военнослужащие отдела "Троицкое". В 100 метрах от госграницы, вблизи н.п. Солонцы Троицкого района, пограничники задержали 43-летнего гражданина Украины, жителя Нижней Дуванки. Мужчина категорически отказывался давать какие-либо объяснения. Однако, при осмотре салона автомобиля, а именно - под обшивкой днища, пограничники обнаружили пакет, в котором находились деньги. Задержанный объяснил, что получил средства от гражданина РФ и обязался их обменять в финансовых учреждениях на территории Украины.
По факту совершенного правонарушения на украинской границе составлены административные материалы.
Средства в размере 400 тыс. рублей переданы сотрудникам таможни.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, вони б Україну здали б недопалку.
Російськомовні прибульцi,під керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака I18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
багатенько цікавого дізнаємось
Які ? Приклад ?
Подоходний з ЗП ? Брехня ..
Як камери поставили, добре. А там є смуга (КСД) ??
==
Таможня берёт добро!
вся эта акция чтобы тупо обменять рубли на гривни?..
в век цифровых денег?..
рассказывайте эти сказочки зебилам..
СБУ Бакланова зря жрёт свой, точнее, наш хлеб..