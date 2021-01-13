"Умные камеры" зафиксировали необычную валютную операцию на украино-российской границе, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Комплексная система видеоконтроля и сигнализации, которую недавно ввели в эксплуатацию на Луганщине, помогла прекратить очередное нарушение границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера "умная камера" зафиксировала движение автомобиля, которым направлялись в сторону границы.

Подъехав к забору, водитель вышел из автомобиля. Через несколько минут из территории РФ к забору подбежал мужчина в спецформе с светоотражающими лентами, и передал водителю сверток. Впоследствии каждый из мужчин вернулся на свою территорию.

На сообщение "умной границы" немедленно отреагировали военнослужащие отдела "Троицкое". В 100 метрах от госграницы, вблизи н.п. Солонцы Троицкого района, пограничники задержали 43-летнего гражданина Украины, жителя Нижней Дуванки. Мужчина категорически отказывался давать какие-либо объяснения. Однако, при осмотре салона автомобиля, а именно - под обшивкой днища, пограничники обнаружили пакет, в котором находились деньги. Задержанный объяснил, что получил средства от гражданина РФ и обязался их обменять в финансовых учреждениях на территории Украины.

По факту совершенного правонарушения на украинской границе составлены административные материалы.

Средства в размере 400 тыс. рублей переданы сотрудникам таможни.

