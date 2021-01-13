РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7475 посетителей онлайн
Новости Видео
26 471 32

"Умные камеры" зафиксировали необычную валютную операцию на украино-российской границе, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Комплексная система видеоконтроля и сигнализации, которую недавно ввели в эксплуатацию на Луганщине, помогла прекратить очередное нарушение границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера "умная камера" зафиксировала движение автомобиля, которым направлялись в сторону границы.

Подъехав к забору, водитель вышел из автомобиля. Через несколько минут из территории РФ к забору подбежал мужчина в спецформе с светоотражающими лентами, и передал водителю сверток. Впоследствии каждый из мужчин вернулся на свою территорию.

На сообщение "умной границы" немедленно отреагировали военнослужащие отдела "Троицкое". В 100 метрах от госграницы, вблизи н.п. Солонцы Троицкого района, пограничники задержали 43-летнего гражданина Украины, жителя Нижней Дуванки. Мужчина категорически отказывался давать какие-либо объяснения. Однако, при осмотре салона автомобиля, а именно - под обшивкой днища, пограничники обнаружили пакет, в котором находились деньги. Задержанный объяснил, что получил средства от гражданина РФ и обязался их обменять в финансовых учреждениях на территории Украины.

По факту совершенного правонарушения на украинской границе составлены административные материалы.

Средства в размере 400 тыс. рублей переданы сотрудникам таможни.

Читайте: Госпогранслужба о необходимости сертификата о COVID-вакцинации для выезда за рубеж: Требования для путешествий за границу пока не изменились

Автор: 

Госпогранслужба (6859) граница (5373) россия (97292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+46
Инвестиции поперли)))
показать весь комментарий
13.01.2021 13:38 Ответить
+30
поставте "розумні камери" у ОП
багатенько цікавого дізнаємось
показать весь комментарий
13.01.2021 13:47 Ответить
+13
Сепаратисти - переселенці з Нечорнозем'я, що приїхали після Голодомору сталiнськими
ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, вони б Україну здали б недопалку.
Російськомовні прибульцi,під керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака I18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Инвестиции поперли)))
показать весь комментарий
13.01.2021 13:38 Ответить
Сепаратисти - переселенці з Нечорнозем'я, що приїхали після Голодомору сталiнськими
ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, вони б Україну здали б недопалку.
Російськомовні прибульцi,під керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака I18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:06 Ответить
Так они так могут колбасу кацапам передавать...
показать весь комментарий
13.01.2021 16:02 Ответить
Буба ж обіцяв.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:13 Ответить
Бубачкі вже 43 рочки?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:41 Ответить
и еще не поздно нелоху стать лохом, лохам все возрасты попкорны
"Умные камеры" зафиксировали необычную валютную операцию на украино-российской границе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4378
показать весь комментарий
13.01.2021 13:42 Ответить
Спецоперация однако....Той стороне объявили ,что денежки тю-тю, а бюджету прибыль ! ( Вопрос: чьему бюджету?)
показать весь комментарий
13.01.2021 13:43 Ответить
Но ,деньги ему не для обмена давали....
показать весь комментарий
13.01.2021 13:45 Ответить
Стопудово. Ту сумму мали право через кордон везти легально.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:17 Ответить
поставте "розумні камери" у ОП
багатенько цікавого дізнаємось
показать весь комментарий
13.01.2021 13:47 Ответить
Это и есть "стена" за которую на Яценюка столько говна вылили!
показать весь комментарий
13.01.2021 14:33 Ответить
Ну така от "стіна", через яку навіть перекидати не довелось
показать весь комментарий
13.01.2021 22:44 Ответить
Сделайте нормальные налоги и тогда не надо будет заниматься "необычными" валютным операциями. А то налоги больше чем в Германии, а живём всё в том же Гондурасе.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:52 Ответить
Они бы с радостью. Но нужно как-то компенсировать свое же воровство из бюджета. Для компенсации воровства такие налоги и придуманы. Не переставать же воровать, чтобы снизить налоги...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:21 Ответить
Аби що написати - податки більше ?
Які ? Приклад ?
Подоходний з ЗП ? Брехня ..
показать весь комментарий
13.01.2021 14:29 Ответить
400 тыс. срублей - сделка века!
показать весь комментарий
13.01.2021 13:54 Ответить
Это для пресс-службы инфа.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:09 Ответить
Так сказали же, что "Средства в размере 400 тыс. рублей переданы сотрудникам таможни", а эти сотрудники уж найдут им применение. Если не потеряют, и не пропадут из закрытого сейфа.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:13 Ответить
Граница на замке
показать весь комментарий
13.01.2021 13:56 Ответить
А ключики в Дерь Мака?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:58 Ответить
Не поделился, наглец
показать весь комментарий
13.01.2021 14:03 Ответить
А скільки лайна за "стіну" на Сеню вилили?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:10 Ответить
Що це за кордон ??
Як камери поставили, добре. А там є смуга (КСД) ??
показать весь комментарий
13.01.2021 14:32 Ответить
А може ці гроші були для того, щоб найняти маргеналів щоб оскверняти пам'ятники? Скоро ж побєдобєсіє у кацапів почнеться, щоб було чим солов'ям та скабєєвив висратись...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:33 Ответить
Средства в размере 400 тыс. рублей переданы сотрудникам таможни.

==
Таможня берёт добро!
показать весь комментарий
13.01.2021 15:01 Ответить
Им просто за державу обидно. Вот и берут
показать весь комментарий
13.01.2021 15:31 Ответить
Граница на замке, стена Яценюка работает, Карацупа не спит!
показать весь комментарий
13.01.2021 15:06 Ответить
..вы серъёзно?..
вся эта акция чтобы тупо обменять рубли на гривни?..
в век цифровых денег?..
рассказывайте эти сказочки зебилам..
СБУ Бакланова зря жрёт свой, точнее, наш хлеб..
показать весь комментарий
13.01.2021 15:07 Ответить
Там скорее рускому Ивану передали наркотики. Я бы к стати за односторонний наркотрафик в парашу не наказывал бы, а наоборот поощерял. Скоко кацапов умрет от передоза ваще пофиг, а вот деньги не пахнут, даже рубли Можно выращивать у нас мак, траву и варить амфетамин, но при условии, что продукция будет сбываться в рф)
показать весь комментарий
13.01.2021 15:34 Ответить
так наркотрафік навпаки від них йде
показать весь комментарий
13.01.2021 22:46 Ответить
значит "Европейский вал" Яценюка действует
показать весь комментарий
13.01.2021 15:39 Ответить
Умно было идти на такое дело в спецодежде со светоотражающими элементами
показать весь комментарий
13.01.2021 18:04 Ответить
 
 