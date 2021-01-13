Подняли по тревоге: как противотанковый резерв ООС учился уничтожать врага. ВИДЕО

Противотанковые резервы ООС тренируются уничтожать вражескую технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Противотанкисты отдельной мотопехотной бригады отработали свои действия во время возможного прорыва вражеских танков и БМП на одном из самых танкоопасных направлений. Личный состав подразделения был поднят по тревоге. После получения боевого приказа командира, расчеты на штатной технике с вооружением отправились в заданный район, развернулись и уничтожили условного противника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения.

Главная их цель - поддержание знаний и навыков, а также боевого духа личного состава расчетов на высоком уровне.

"Во время проверки, противотанкисты показали, если будет необходимость - они готовы выполнить свою задачу в полной мере", - добавили в ведомстве.