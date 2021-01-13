РУС
Подняли по тревоге: как противотанковый резерв ООС учился уничтожать врага. ВИДЕО

Противотанковые резервы ООС тренируются уничтожать вражескую технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Противотанкисты отдельной мотопехотной бригады отработали свои действия во время возможного прорыва вражеских танков и БМП на одном из самых танкоопасных направлений. Личный состав подразделения был поднят по тревоге. После получения боевого приказа командира, расчеты на штатной технике с вооружением отправились в заданный район, развернулись и уничтожили условного противника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения.

Главная их цель - поддержание знаний и навыков, а также боевого духа личного состава расчетов на высоком уровне.

"Во время проверки, противотанкисты показали, если будет необходимость - они готовы выполнить свою задачу в полной мере", - добавили в ведомстве.

Молодці!

тільки де маскування, хлопці ?
з безпілотника вас одразу покоцають
13.01.2021 14:53 Ответить
Шо за плеер прибацаний? Картинка співвідношення 9:16, а круте 3:4.
13.01.2021 15:02 Ответить
Думав, добре, що хоч без рапір. Але в кінці інтерв'ю згадали, що і рапіри входять в резерв (( Рапіра - снайперка, але її час проти тинків уже минув. Вода добре працює в нетиповій для неї ролі як підтримка піхоти. ЇЇ ОФи ненабагато гірші від 122 калібру, а от радари визначають позицію рапіри дуже неточно. Хоча інфа у мене застаріла - з 14-15 року ))
13.01.2021 15:09 Ответить
Слава героям !
13.01.2021 15:10 Ответить
Ето что такое было? Что за дореволюционная техника и бедолаги с автоматами 40-х годов? Ето их кинут останавливать танки врага? Дайте им хоть бутылки с зажигательной смесью и связки гранат. Хоть бы не позорились такими видео
13.01.2021 15:10 Ответить
в США уже есть электромагнитные пушки, лазерное оружие, спутниковое бомбардирование, беспилотные танки, пушки, корабли. И единственное, что убережёт Россию от гибели, так это вой американских либерастов о сохранении биологического разнообразия. Но 90% может и больше своих территорий России придется вернуть Украине/отдать победителям
13.01.2021 15:18 Ответить
С таким говнокомандующим можно лишь тренироваться . как сдаваться противнику.
13.01.2021 15:36 Ответить
блин опять этот металлолом...где нато
13.01.2021 16:05 Ответить
 
 