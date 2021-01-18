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Средняя платежка за газ будет меньше на 500 грн, - Шмыгаль. ВИДЕО

После сегодняшнего решения цена на газ для украинцев в среднем снизится на 30%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время заседания Кабинета Министров.

"Правительство по поручению президента принимает решение, которым устанавливается граничная цена на газ на уровне 6,99 грн за куб. м. Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершение карантина. Выше чем 6,99 за куб поставщики газа не смогут поднимать цену. После сегодняшнего решения цена на газ для украинцев в среднем снизится на 30%, при чем для части наших граждан это будет уменьшение почти на 40%", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьер-министра, "средняя платежка будет меньше на 500 грн". 

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Автор: 

тарифы (1892) Тарифы на газ (352) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+12
Шмыгаль ест мясо, а пенсионеры капусту. В среднем все едят голубцы.
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18.01.2021 10:37 Ответить
+8
все слышали, через 2 месяца эти 500 грн к вам вернутся
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18.01.2021 10:20 Ответить
+6
Средняя платежка за газ будет меньше на 500 грн, - Шмыгаль
А за отопление?
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18.01.2021 10:21 Ответить
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все слышали, через 2 месяца эти 500 грн к вам вернутся
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18.01.2021 10:20 Ответить
Бубет дешевле на 500 гр. чем было !
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18.01.2021 12:08 Ответить
Платежка в 500грн будет приходить когда закончится отопительный сезон
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18.01.2021 12:36 Ответить
Средняя платежка за газ будет меньше на 500 грн, - Шмыгаль
А за отопление?
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18.01.2021 10:21 Ответить
Какая разница! ©
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18.01.2021 10:24 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86.html Сказка об Украине, в которой за коррупцию посадили четырех олигархов 18 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86.html Середня платіжка за газ буде меншою на 500 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8408 Одновременно посадят в настоящую тюрьму за коррупцию всех четырех «зловредных» олигархов Украины - Ахметова, Медведчука, Порошенко, Коломойского…https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86.html#more-123107 Читать далее
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18.01.2021 19:08 Ответить
Середня платіжка за газ буде меншою на 500 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3172
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28.02.2021 19:22 Ответить
Середня платіжка за газ буде меншою на 500 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8219
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28.02.2021 19:24 Ответить
А средняя это какая??
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18.01.2021 10:23 Ответить
для тих, в кого палаци на 500квадратів.. Для тих, в кого квартира на 60квадратів - буде менше на 60гривень: було 1000грн, стане 940.
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18.01.2021 10:26 Ответить
Это если плюсовая температура будет, то снизятся гривен на 200 грн., а если придут морозы, то увеличится на 500 грн. Зебилы, молитесь на потепление.
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18.01.2021 10:24 Ответить
Исходя из каких показателей??? "Средняя платежка" в феврале или марте? Или по сравнению с годом 2017? Золотозубая бабка, голосовавшая за "токанепарашенка" сейчас по соседям разнесет новость, и на земле наступит платежный рай.
У меня газа нет. Я на электричестве для быта и ТТК для обогрева (вчера ушло 35 кг пеллет... -20)... отсыпь мне, шмыргаль, мои сэкономленные 500 для компенсации электроэнергии...
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18.01.2021 10:28 Ответить
А что должен для вас Шмыгаль сделать? Подарить вам пеллет? Или повысить температуру окружающей среды?
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18.01.2021 10:30 Ответить
У меня платежка за газ в декабре 76 грн.
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18.01.2021 10:35 Ответить
а могла быть 576. не ценишь ты
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18.01.2021 10:43 Ответить
😁
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18.01.2021 11:02 Ответить
т.е как бы Вам уже должны )))
(у меня в тех же пределах))) карманы пришивать будем? )))))
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18.01.2021 10:51 Ответить
А газовая труба у тебя к дому хоть подведена !? Или сумму тебе выставили "за компанию"...? ! )
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18.01.2021 15:44 Ответить
Конечно, ко всем 9-и этажам.
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18.01.2021 15:51 Ответить
Кружок идиотов .
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18.01.2021 10:35 Ответить
Шмыгаль ест мясо, а пенсионеры капусту. В среднем все едят голубцы.
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18.01.2021 10:37 Ответить
А если у меня платежка за газ 70 грн? Хде моя сдача 430 грн?
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18.01.2021 10:45 Ответить
Я сейчас на телеке включили камин на YouTube, уютнее,красиво и тепло... от батарей)
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18.01.2021 10:50 Ответить
Так Вы гурман
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18.01.2021 10:56 Ответить
За декабрь за газ я еще не получил платежку (от нового поставщика со старыми сотрудниками) с трубой 8.90гр.х220 куб=1958гр. За эл. это другая история....+310гр.
Субсидия не положена,у нас две пенсии 5100гр....
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18.01.2021 11:11 Ответить
Хто що знає за платіжки про постачання газу? В сільській хаті, де ми не живемо, останні півроку щомісяця за споживання 0 куб. м. газу в платіжці зазначалось 0 грн., а за доставку цих 0 куб. м. - 3 грн. з копійками. В останній платіжці, вже за січень 2021 року ЗЕкоМанда просить сплатити ЗА ПОСТАЧАННЯ 0 куб. м. газу майже 50 грн. Не знаю, це 50 грн. на рік вперед, чи щомісяця так вони хочуть, за принципом "ХАЧУ". Якщо так, то може відмовитись від цього газу взагалі. Буду вдячний за поради та роз'яснення.
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18.01.2021 12:15 Ответить
ви можете відмовитися від газу, але про всяк випадок подбайте про альтернативу. бажано, щоб у вас була можливість готувати їжу на електриці, або на грубці. тоді не будуть приходити дивні платіжки. квитанція з 50 грн - це скоріше за все за місяць. з нового року абонплата суттєво зросла, а шмигаль проятгнув постанову за якою встановлюється мінімальний розмір абонплати в залежності від встановленого обладнання. тобто при нулях на лічильнику, вас все рівно будуть змушувати платити.
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18.01.2021 13:48 Ответить
Дякую за роз'яснення, 👍 тепер картина стає яснішою. Буду думати...
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18.01.2021 17:01 Ответить
https://www.epravda.com.ua/projects/gas/2020/07/1/662265/#16
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18.01.2021 13:52 Ответить
Дякую, може якось розберусь...
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18.01.2021 16:54 Ответить
50гр. це за місяць. Ви платили 3гр. бо споживання за минулий газовий рік було маленьке. Тепер коли споживання 0 платите за доставку по середньому.

Згідно http://www.nerc.gov.ua/?id=50041 з рішенням НКРЕКП, в разі відсутності даних про споживання газу, або якщо такі данні є лише за період, менший ніж останні 9 місяців, встановлюється такі обсяги замовленої потужності на рік:
39 куб.м - для осель лише із газовою плитою
126 куб.м - для осель, де газ використовують також для підігріву води (з колонками)
314 куб.м - для осель, де є газове опаленняУ мене газ опломбований, за січень 36гр.- для осель, де є газове опалення. Щоб не платити треба відрізати трубу. Вам треба використати пару кубів і з січня 2022р.будете платити умовні 5гр , а в 2021р. 50 на 12=600гр.
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18.01.2021 14:26 Ответить
Дякую Вам за роз'яснення. В цій хитрій арифметиці щось не добре розуміюсь, але Ви допомогли мені щось втямити. Адже вони мають дані за весь 2020 рік, як і за 2019 і всі попередні... Якщо не було споживання, то це ж теж дані, які я надаю їм щомісяця. В мене третій варіант, вказаний вами "314 куб.м - для осель, де є газове опалення". Хоча за 2020 рік було фактично спожито десь трохи більше третини від 314. Здається, що вони розрахували "обсяги замовленої потужності" виходячи не з обсягів споживання, а з того, чим обладнане помешкання. Адже опалення ми використовуємо дуже рідко, інколи ранньою весною і пізньою осінню. Взимку там нема чого робити. І ці відомості вони мають... Але вам велике спасибі, сам би не докумекав, що треба спожити декілька кубів. Може кожен місяць варто подавати їм відомості на 1 куб., щоб не було нулів по споживанню. А влітку і восени випалимо переплачене. Ще маю час подумати. Ще раз дякую.
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18.01.2021 17:16 Ответить
Для частных домов ситуация другая конечно, но в обычной квартире с централизированным отоплением, где газ я трачу только на нагрев воды в котле и готовку пищи, у меня в месяц получается меньше десяти кубов, т.е. по платежке у меня это самая маленькая сумма, в сравнении с отоплением, светом и даже холодной водой. Но говорят все почему-то только про газ.
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18.01.2021 12:26 Ответить
Змусьте місцевих мафіозних теплоенерго знизити ціни на центральне опалення! Місто в 10 км від Києва за 65 квадратів за теплий грудень прийшла платіжка на 3500, плюс газ за плиту та колонку та транспортування. 4000 грн лише за газ!!! Плюс інше і виходить 5-6 тисяч! Це нормально?!
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18.01.2021 12:50 Ответить
500 грн за газ для тих у кого мінімальна пенсія 2400 грн - прикольно. А решта платежів, а поїсти, а ліки?
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18.01.2021 12:53 Ответить
а еще он недавно говорил, что в этом оотпительном сезоне цена на газ будет самой низкой за всю историю :0. такая низкая, что срочно в авральном порядке пришлось созывать кабмин для экстренного снижения самой низкой цены, потому что население
от этого страдает и требует исправить несправедливость и вернуться к рыночному ценообразованию с учетом трудностей транспортировки от дома Кобелева в Голландии до конечного потребителя. не дай бог еще ниже станет, что же мы тогда делать-то будем?
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18.01.2021 13:43 Ответить
Когда, в августе?
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18.01.2021 14:33 Ответить
Пусть он идет лесом, я сейчас за газ плачу 80-90 грн, меня не интересует его вариант с меньше 500 грн... Пусть этот представитель меньшинств вернет взад цены на электроэнергию!!!
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18.01.2021 14:40 Ответить
В мене останній рахунок по газу був 130 гривень, бо лише на плиту... Так вони мені тепер доплачувати будуть 370, щоби за електрику росплатитись???
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18.01.2021 15:19 Ответить
Середня платіжка за газ буде меншою на 500 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6783
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18.01.2021 15:25 Ответить
"Средняя платежка за газ будет меньше на 500 грн, - Шмыгаль."
Это не касается платежек за декабрь и январь. Тварь ты,шмыгаль. Как тебя только земля носит. Шоб ти всрався і паперу поряд не було СКОТІНЯКА(с)!!
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19.01.2021 07:15 Ответить
Середня платіжка за газ буде меншою на 500 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8804
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28.02.2021 19:20 Ответить
 
 