Средняя платежка за газ будет меньше на 500 грн, - Шмыгаль. ВИДЕО
После сегодняшнего решения цена на газ для украинцев в среднем снизится на 30%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время заседания Кабинета Министров.
"Правительство по поручению президента принимает решение, которым устанавливается граничная цена на газ на уровне 6,99 грн за куб. м. Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершение карантина. Выше чем 6,99 за куб поставщики газа не смогут поднимать цену. После сегодняшнего решения цена на газ для украинцев в среднем снизится на 30%, при чем для части наших граждан это будет уменьшение почти на 40%", - подчеркнул Шмыгаль.
По словам премьер-министра, "средняя платежка будет меньше на 500 грн".
Топ комментарии
+12 мойша одесский
показать весь комментарий18.01.2021 10:37 Ответить Ссылка
+8 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий18.01.2021 10:20 Ответить Ссылка
+6 q4ma
показать весь комментарий18.01.2021 10:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А за отопление?
У меня газа нет. Я на электричестве для быта и ТТК для обогрева (вчера ушло 35 кг пеллет... -20)... отсыпь мне, шмыргаль, мои сэкономленные 500 для компенсации электроэнергии...
(у меня в тех же пределах))) карманы пришивать будем? )))))
Субсидия не положена,у нас две пенсии 5100гр....
Згідно http://www.nerc.gov.ua/?id=50041 з рішенням НКРЕКП, в разі відсутності даних про споживання газу, або якщо такі данні є лише за період, менший ніж останні 9 місяців, встановлюється такі обсяги замовленої потужності на рік:
39 куб.м - для осель лише із газовою плитою
126 куб.м - для осель, де газ використовують також для підігріву води (з колонками)
314 куб.м - для осель, де є газове опаленняУ мене газ опломбований, за січень 36гр.- для осель, де є газове опалення. Щоб не платити треба відрізати трубу. Вам треба використати пару кубів і з січня 2022р.будете платити умовні 5гр , а в 2021р. 50 на 12=600гр.
от этого страдает и требует исправить несправедливость и вернуться к рыночному ценообразованию с учетом трудностей транспортировки от дома Кобелева в Голландии до конечного потребителя. не дай бог еще ниже станет, что же мы тогда делать-то будем?
Это не касается платежек за декабрь и январь. Тварь ты,шмыгаль. Как тебя только земля носит. Шоб ти всрався і паперу поряд не було СКОТІНЯКА(с)!!