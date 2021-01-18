Средняя платежка за газ будет меньше на 500 грн, - Шмыгаль. ВИДЕО

После сегодняшнего решения цена на газ для украинцев в среднем снизится на 30%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время заседания Кабинета Министров.

"Правительство по поручению президента принимает решение, которым устанавливается граничная цена на газ на уровне 6,99 грн за куб. м. Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершение карантина. Выше чем 6,99 за куб поставщики газа не смогут поднимать цену. После сегодняшнего решения цена на газ для украинцев в среднем снизится на 30%, при чем для части наших граждан это будет уменьшение почти на 40%", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьер-министра, "средняя платежка будет меньше на 500 грн".

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