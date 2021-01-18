Середня платіжка за газ буде меншою на 500 грн, - Шмигаль. ВIДЕО

Після сьогоднішнього рішення ціна на газ для українців у середньому знизиться на 30%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час засідання Кабінету Міністрів.

"Уряд за дорученням президента ухвалює рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за куб. м. Така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище ніж 6,99 за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Після сьогоднішнього рішення ціна на газ для українців у середньому знизиться на 30%, до того ж для частини наших громадян це буде зменшення майже на 40%", - наголосив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, "середня платіжка буде меншою на 500 грн".

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