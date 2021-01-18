Середня платіжка за газ буде меншою на 500 грн, - Шмигаль. ВIДЕО
Після сьогоднішнього рішення ціна на газ для українців у середньому знизиться на 30%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час засідання Кабінету Міністрів.
"Уряд за дорученням президента ухвалює рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за куб. м. Така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище ніж 6,99 за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Після сьогоднішнього рішення ціна на газ для українців у середньому знизиться на 30%, до того ж для частини наших громадян це буде зменшення майже на 40%", - наголосив Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, "середня платіжка буде меншою на 500 грн".
Топ коментарі
+12 мойша одесский
показати весь коментар18.01.2021 10:37 Відповісти Посилання
+8 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар18.01.2021 10:20 Відповісти Посилання
+6 q4ma
показати весь коментар18.01.2021 10:21 Відповісти Посилання
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А за отопление?
У меня газа нет. Я на электричестве для быта и ТТК для обогрева (вчера ушло 35 кг пеллет... -20)... отсыпь мне, шмыргаль, мои сэкономленные 500 для компенсации электроэнергии...
(у меня в тех же пределах))) карманы пришивать будем? )))))
Субсидия не положена,у нас две пенсии 5100гр....
Згідно http://www.nerc.gov.ua/?id=50041 з рішенням НКРЕКП, в разі відсутності даних про споживання газу, або якщо такі данні є лише за період, менший ніж останні 9 місяців, встановлюється такі обсяги замовленої потужності на рік:
39 куб.м - для осель лише із газовою плитою
126 куб.м - для осель, де газ використовують також для підігріву води (з колонками)
314 куб.м - для осель, де є газове опаленняУ мене газ опломбований, за січень 36гр.- для осель, де є газове опалення. Щоб не платити треба відрізати трубу. Вам треба використати пару кубів і з січня 2022р.будете платити умовні 5гр , а в 2021р. 50 на 12=600гр.
от этого страдает и требует исправить несправедливость и вернуться к рыночному ценообразованию с учетом трудностей транспортировки от дома Кобелева в Голландии до конечного потребителя. не дай бог еще ниже станет, что же мы тогда делать-то будем?
Это не касается платежек за декабрь и январь. Тварь ты,шмыгаль. Как тебя только земля носит. Шоб ти всрався і паперу поряд не було СКОТІНЯКА(с)!!