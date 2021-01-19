Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов. ВИДЕО
Сегодня, 19 января, мэр Киева Виталий Кличко не изменил традиции и окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Telegram.
"Друзья! С праздником Крещения вас! Традиции придерживался и утром нырнул в прорубь. На этот раз - в заливе возле парка Дружбы народов. Но, помните: в сильный мороз, без подготовки организма, лучше не погружаться", - написал мэр.
"С праздником Крещения вас! Берегите себя!" - добавил Кличко.
Топ комментарии
+20 Герхард
показать весь комментарий19.01.2021 11:59
+19 Oljik
показать весь комментарий19.01.2021 12:10
+18 Герхард
показать весь комментарий19.01.2021 12:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В эту прорубь не поместится отряд боевых водолазов. А без них ЗЕ в опасносте.
Только камешек взять побольше и к ногам покрепче привязать.
Потом можно до весны прорубь крышкой закрыть и табличку поставить.
А сомы и раки свое дело знают.
уже бы сразу памятник Сралину влепили в парке - какая разница?
смешно если "герой видео" заболеет вирусом)
кстати, это не он ли "крестил" вылупка какого-то упоротого рыга? Онуфрий шаманил, тоже кстати.
С таким же успехом вместо здоровенного Кличка мог вынырнуть заморыш Зеленский.
бои подстава, соперники работали на промоутеров и на деньги тотализаторов, не будьте наивными... я тоже был таким дураком....