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Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов. ВИДЕО

Сегодня, 19 января, мэр Киева Виталий Кличко не изменил традиции и окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

"Друзья! С праздником Крещения вас! Традиции придерживался и утром нырнул в прорубь. На этот раз - в заливе возле парка Дружбы народов. Но, помните: в сильный мороз, без подготовки организма, лучше не погружаться", - написал мэр.

"С праздником Крещения вас! Берегите себя!" - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Давно таких морозов не было! Заходите сами попробуйте!" - крещенские купания в Киеве и Одессе. ВИДЕО

Киев (25513) Кличко Виталий (4640) Крещение (118)


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Топ комментарии
+20
Зеленского б туда кинуть...

Только камешек взять побольше и к ногам покрепче привязать.
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19.01.2021 11:59
+19
Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 1883
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19.01.2021 12:10
+18
Ты шо?

В эту прорубь не поместится отряд боевых водолазов. А без них ЗЕ в опасносте.
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19.01.2021 12:00
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А потерпевший будет в прорубь окунацца, шоб его хриплый голос тонзилитчика прокуренного айкосами ваще не было слышно в видосах?
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19.01.2021 11:57 Ответить
Ты шо?

В эту прорубь не поместится отряд боевых водолазов. А без них ЗЕ в опасносте.
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19.01.2021 12:00 Ответить
Бронежилет на дно потянет.
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19.01.2021 12:30 Ответить
Та ладно, ви про нашого *********** паганої думки, воно у воді не тоне
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19.01.2021 15:07 Ответить
Точно. Всплывёт.
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19.01.2021 16:06 Ответить
Бог не требует от нас окунаться в прорубь!
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19.01.2021 12:34 Ответить
Сама слышала?
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19.01.2021 13:06 Ответить
Не требует. Это исключительно для тех кому это приносит радость и хорошее настроение и самочувствие!
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19.01.2021 14:25 Ответить
всплив?
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19.01.2021 11:57 Ответить
Зеленского б туда кинуть...

Только камешек взять побольше и к ногам покрепче привязать.
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19.01.2021 11:59 Ответить
кусок говна кидать в прорубь? пожалей людей!
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19.01.2021 12:22 Ответить
Я же не предлагал потом людям туда за ним нырять? Ну разве что десяток ближайших соратников ЗЕ.
Потом можно до весны прорубь крышкой закрыть и табличку поставить.

А сомы и раки свое дело знают.
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19.01.2021 12:25 Ответить
Если даже к фундаментному блоку привязать, всё равно всплывёт.
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19.01.2021 12:31 Ответить
серый строительный скотч, как раз был бы нормально
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19.01.2021 14:15 Ответить
Брррр.
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19.01.2021 11:59 Ответить
Уважуха
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19.01.2021 12:01 Ответить
Віталька напугав...
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19.01.2021 12:02 Ответить
дружбы наридов это когда россияне выстреливают на полный пакет града, а всего лишь половину?
уже бы сразу памятник Сралину влепили в парке - какая разница?

смешно если "герой видео" заболеет вирусом)
кстати, это не он ли "крестил" вылупка какого-то упоротого рыга? Онуфрий шаманил, тоже кстати.
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19.01.2021 12:03 Ответить
Силён, бродяга.
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19.01.2021 12:04 Ответить
А де маска!!!!!!?????))))))
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19.01.2021 12:04 Ответить
А на видео есть кто-то, кроме Кличка?
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19.01.2021 12:07 Ответить
Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 1883
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19.01.2021 12:10 Ответить
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19.01.2021 13:56 Ответить
эх черти, умеют делать качественный фотошоп, умиляет
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19.01.2021 14:17 Ответить
караси спи--ли Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 3090 Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 3090
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19.01.2021 12:08 Ответить
Вот она...

Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 8890
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19.01.2021 12:08 Ответить


Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 3409
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19.01.2021 12:05 Ответить
Виталик на позитиве
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19.01.2021 12:05 Ответить
Не беріть із нього приклад. Здоров'я там дай Боже кожному, плюс не здивуюся якщо він щодня так купається.
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19.01.2021 12:10 Ответить
Веталь, ну нахера! Шо ж ты наделал...
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19.01.2021 12:11 Ответить
скукожился он у него теперь, совсем бабам не в радость
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19.01.2021 14:18 Ответить
Отдохнувший такой с Щвейцарии прилетел.
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19.01.2021 12:15 Ответить
Хорошо хоть сказал про подготовку. Но всё равно популяризирует этот по сути аналог "разбивания бутылки об пустую бошку" у вдвшников. Ещё и сняли так, как-будто с прицелом на "Оскар"- монтёр, режиссер, все дела...
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19.01.2021 12:17 Ответить
Кива тоже сегодня нырял в прорубь, а потом в Раде фотки показывал..
Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 5523
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19.01.2021 12:19 Ответить
Народная глупость неискоренима.
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19.01.2021 12:22 Ответить
Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 6095
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19.01.2021 12:22 Ответить
С Виталиком так не получилось. Видать молод еще.
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19.01.2021 12:25 Ответить
Сомневаюсь, что Игги Поп превратился в Олега Винника.

С таким же успехом вместо здоровенного Кличка мог вынырнуть заморыш Зеленский.
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19.01.2021 12:29 Ответить
Пол Макартни значительно больше, чем целый Поплавский. )))
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19.01.2021 13:00 Ответить
Підлога він такий)))
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19.01.2021 13:01 Ответить
Кличко занурився в ополонку біля парку Дружби народів - Цензор.НЕТ 104
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19.01.2021 13:00 Ответить
Что значит купается, разве в это время он не должен быть на работе?
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19.01.2021 12:33 Ответить
Молодець.
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19.01.2021 12:38 Ответить
Кличко занурився в ополонку біля парку Дружби народів - Цензор.НЕТ 8162
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19.01.2021 12:50 Ответить
Краще б він не піарився, а пункти обігріву організував. За тиждень в Києві від переохолодження померло 17 людей.
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19.01.2021 12:52 Ответить
У вас дуже багато негативу. Це просто привітання зі святом. Він вітає вас зі святом
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21.01.2021 02:04 Ответить
Кличко занурився в ополонку біля парку Дружби народів - Цензор.НЕТ 817
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19.01.2021 12:54 Ответить
Кличко занурився в ополонку біля парку Дружби народів - Цензор.НЕТ 5933
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19.01.2021 13:02 Ответить
Передивлявся недавно на Ютубі декілька боїв Кличка. Крутий дядько !
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19.01.2021 13:23 Ответить
не мечите бисер перед свиньями или ты еще мал и глуп, и не видал больших зал....
бои подстава, соперники работали на промоутеров и на деньги тотализаторов, не будьте наивными... я тоже был таким дураком....
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19.01.2021 14:28 Ответить
Это сколько он сидел под водой, пока поверхность воды успокоились - уважуха !
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19.01.2021 13:35 Ответить
Парк давно називається МУРОМЕЦЬ, а не Дружби народів
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19.01.2021 13:46 Ответить
Мені аж самому холодно стало.
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19.01.2021 14:21 Ответить
Нырнул Володя а вынырнул Виталик.
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19.01.2021 14:34 Ответить
я все могу понять: пиар, популярность и все такое...но как же за простату Виталя не подумал?
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19.01.2021 16:36 Ответить
Красавчик!, мені слабо.
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21.01.2021 01:59 Ответить
 
 