Кличко занурився в ополонку біля парку Дружби народів. ВIДЕО

Сьогодні, 19 січня, мер Києва Віталій Кличко не зрадив традиції і занурився в ополонку біля парку Дружби народів у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Друзі! Зі святом Водохреща вас! Традиції дотримався і зранку пірнув в ополонку. Цього разу - в затоці біля парку Дружби народів. Але, пам’ятайте: в сильний мороз, без підготовки організму, краще не занурюватися", - написав мер.



"Зі святом Водохреща вас! Бережіть себе!" - додав Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі. ВIДЕО