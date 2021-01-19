Кличко занурився в ополонку біля парку Дружби народів. ВIДЕО
Сьогодні, 19 січня, мер Києва Віталій Кличко не зрадив традиції і занурився в ополонку біля парку Дружби народів у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.
"Друзі! Зі святом Водохреща вас! Традиції дотримався і зранку пірнув в ополонку. Цього разу - в затоці біля парку Дружби народів. Але, пам’ятайте: в сильний мороз, без підготовки організму, краще не занурюватися", - написав мер.
"Зі святом Водохреща вас! Бережіть себе!" - додав Кличко.
Топ коментарі
+20 Герхард
показати весь коментар19.01.2021 11:59
+19 Oljik
показати весь коментар19.01.2021 12:10
+18 Герхард
показати весь коментар19.01.2021 12:00
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В эту прорубь не поместится отряд боевых водолазов. А без них ЗЕ в опасносте.
Только камешек взять побольше и к ногам покрепче привязать.
Потом можно до весны прорубь крышкой закрыть и табличку поставить.
А сомы и раки свое дело знают.
уже бы сразу памятник Сралину влепили в парке - какая разница?
смешно если "герой видео" заболеет вирусом)
кстати, это не он ли "крестил" вылупка какого-то упоротого рыга? Онуфрий шаманил, тоже кстати.
С таким же успехом вместо здоровенного Кличка мог вынырнуть заморыш Зеленский.
бои подстава, соперники работали на промоутеров и на деньги тотализаторов, не будьте наивными... я тоже был таким дураком....