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Кличко занурився в ополонку біля парку Дружби народів. ВIДЕО

Сьогодні, 19 січня, мер Києва Віталій Кличко не зрадив традиції і занурився в ополонку біля парку Дружби народів у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Друзі! Зі святом Водохреща вас! Традиції дотримався і зранку пірнув в ополонку. Цього разу - в затоці біля парку Дружби народів. Але, пам’ятайте: в сильний мороз, без підготовки організму, краще не занурюватися", - написав мер.

"Зі святом Водохреща вас! Бережіть себе!" - додав Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19461) Кличко Віталій (3512) Водохреще (47)


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Топ коментарі
+20
Зеленского б туда кинуть...

Только камешек взять побольше и к ногам покрепче привязать.
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19.01.2021 11:59
+19
Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 1883
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19.01.2021 12:10
+18
Ты шо?

В эту прорубь не поместится отряд боевых водолазов. А без них ЗЕ в опасносте.
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19.01.2021 12:00
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А потерпевший будет в прорубь окунацца, шоб его хриплый голос тонзилитчика прокуренного айкосами ваще не было слышно в видосах?
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19.01.2021 11:57 Відповісти
Ты шо?

В эту прорубь не поместится отряд боевых водолазов. А без них ЗЕ в опасносте.
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19.01.2021 12:00 Відповісти
Бронежилет на дно потянет.
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19.01.2021 12:30 Відповісти
Та ладно, ви про нашого *********** паганої думки, воно у воді не тоне
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19.01.2021 15:07 Відповісти
Точно. Всплывёт.
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19.01.2021 16:06 Відповісти
Бог не требует от нас окунаться в прорубь!
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19.01.2021 12:34 Відповісти
Сама слышала?
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19.01.2021 13:06 Відповісти
Не требует. Это исключительно для тех кому это приносит радость и хорошее настроение и самочувствие!
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19.01.2021 14:25 Відповісти
всплив?
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19.01.2021 11:57 Відповісти
Зеленского б туда кинуть...

Только камешек взять побольше и к ногам покрепче привязать.
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19.01.2021 11:59 Відповісти
кусок говна кидать в прорубь? пожалей людей!
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19.01.2021 12:22 Відповісти
Я же не предлагал потом людям туда за ним нырять? Ну разве что десяток ближайших соратников ЗЕ.
Потом можно до весны прорубь крышкой закрыть и табличку поставить.

А сомы и раки свое дело знают.
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19.01.2021 12:25 Відповісти
Если даже к фундаментному блоку привязать, всё равно всплывёт.
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19.01.2021 12:31 Відповісти
серый строительный скотч, как раз был бы нормально
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19.01.2021 14:15 Відповісти
Брррр.
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19.01.2021 11:59 Відповісти
Уважуха
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19.01.2021 12:01 Відповісти
Віталька напугав...
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19.01.2021 12:02 Відповісти
дружбы наридов это когда россияне выстреливают на полный пакет града, а всего лишь половину?
уже бы сразу памятник Сралину влепили в парке - какая разница?

смешно если "герой видео" заболеет вирусом)
кстати, это не он ли "крестил" вылупка какого-то упоротого рыга? Онуфрий шаманил, тоже кстати.
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19.01.2021 12:03 Відповісти
Силён, бродяга.
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19.01.2021 12:04 Відповісти
А де маска!!!!!!?????))))))
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19.01.2021 12:04 Відповісти
А на видео есть кто-то, кроме Кличка?
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19.01.2021 12:07 Відповісти
Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 1883
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19.01.2021 12:10 Відповісти
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19.01.2021 13:56 Відповісти
эх черти, умеют делать качественный фотошоп, умиляет
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19.01.2021 14:17 Відповісти
караси спи--ли Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 3090 Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 3090
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19.01.2021 12:08 Відповісти
Вот она...

Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 8890
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19.01.2021 12:08 Відповісти


Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 3409
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19.01.2021 12:05 Відповісти
Виталик на позитиве
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19.01.2021 12:05 Відповісти
Не беріть із нього приклад. Здоров'я там дай Боже кожному, плюс не здивуюся якщо він щодня так купається.
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19.01.2021 12:10 Відповісти
Веталь, ну нахера! Шо ж ты наделал...
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19.01.2021 12:11 Відповісти
скукожился он у него теперь, совсем бабам не в радость
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19.01.2021 14:18 Відповісти
Отдохнувший такой с Щвейцарии прилетел.
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19.01.2021 12:15 Відповісти
Хорошо хоть сказал про подготовку. Но всё равно популяризирует этот по сути аналог "разбивания бутылки об пустую бошку" у вдвшников. Ещё и сняли так, как-будто с прицелом на "Оскар"- монтёр, режиссер, все дела...
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19.01.2021 12:17 Відповісти
Кива тоже сегодня нырял в прорубь, а потом в Раде фотки показывал..
Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 5523
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19.01.2021 12:19 Відповісти
Народная глупость неискоренима.
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19.01.2021 12:22 Відповісти
Кличко окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов - Цензор.НЕТ 6095
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19.01.2021 12:22 Відповісти
С Виталиком так не получилось. Видать молод еще.
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19.01.2021 12:25 Відповісти
Сомневаюсь, что Игги Поп превратился в Олега Винника.

С таким же успехом вместо здоровенного Кличка мог вынырнуть заморыш Зеленский.
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19.01.2021 12:29 Відповісти
Пол Макартни значительно больше, чем целый Поплавский. )))
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19.01.2021 13:00 Відповісти
Підлога він такий)))
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19.01.2021 13:01 Відповісти
Кличко занурився в ополонку біля парку Дружби народів - Цензор.НЕТ 104
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19.01.2021 13:00 Відповісти
Что значит купается, разве в это время он не должен быть на работе?
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19.01.2021 12:33 Відповісти
Молодець.
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19.01.2021 12:38 Відповісти
Кличко занурився в ополонку біля парку Дружби народів - Цензор.НЕТ 8162
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19.01.2021 12:50 Відповісти
Краще б він не піарився, а пункти обігріву організував. За тиждень в Києві від переохолодження померло 17 людей.
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19.01.2021 12:52 Відповісти
У вас дуже багато негативу. Це просто привітання зі святом. Він вітає вас зі святом
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21.01.2021 02:04 Відповісти
Кличко занурився в ополонку біля парку Дружби народів - Цензор.НЕТ 817
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19.01.2021 12:54 Відповісти
Кличко занурився в ополонку біля парку Дружби народів - Цензор.НЕТ 5933
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19.01.2021 13:02 Відповісти
Передивлявся недавно на Ютубі декілька боїв Кличка. Крутий дядько !
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19.01.2021 13:23 Відповісти
не мечите бисер перед свиньями или ты еще мал и глуп, и не видал больших зал....
бои подстава, соперники работали на промоутеров и на деньги тотализаторов, не будьте наивными... я тоже был таким дураком....
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19.01.2021 14:28 Відповісти
Это сколько он сидел под водой, пока поверхность воды успокоились - уважуха !
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19.01.2021 13:35 Відповісти
Парк давно називається МУРОМЕЦЬ, а не Дружби народів
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19.01.2021 13:46 Відповісти
Мені аж самому холодно стало.
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19.01.2021 14:21 Відповісти
Нырнул Володя а вынырнул Виталик.
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19.01.2021 14:34 Відповісти
я все могу понять: пиар, популярность и все такое...но как же за простату Виталя не подумал?
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19.01.2021 16:36 Відповісти
Красавчик!, мені слабо.
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21.01.2021 01:59 Відповісти
 
 